„Nu-l vreau la Real Madrid” Iker Casillas, despre posibila revenire a lui Mourinho în Spania: „Alți antrenori ar fi mai potriviți”

Iker Casillas (44 de ani), fost portar la Real Madrid, a comentat posibilitatea ca Jose Mourinho (63 de ani) să revină pe banca clubului de pe Santiago Bernabeu.

Tehnicianul portughez ar reprezenta prima opțiune pentru preluarea postului de antrenor principal la Real Madrid.

Casillas a colaborat în trecut cu Jose Mourinho, acesta fiind al doilea antrenor sub comanda căruia a avut cele mai multe apariții, după Vicente del Bosque, fost selecționer al Spaniei și antrenor la Real Madrid.

Iker Casillas: „Nu îl vreau la Real Madrid. Alții ar fi mai potriviți”

Fostul căpitan al lui Real Madrid a subliniat că îl respectă pe Mourinho din punct de vedere profesional, chiar dacă nu îl vede potrivit pentru o nouă aventură la clubul madrilen.

„Nu am nicio problemă cu Mourinho. Mi se pare un mare profesionist. Nu îl vreau la Real Madrid.

Cred că alți antrenori ar fi mai potriviți să antreneze clubul vieții mele. Opinie personală. Nimic mai mult”, a notat Casillas, pe rețele de socializare.

No tengo ningún problema con Mourinho. Me parece un gran profesional. No le quiero en el @realmadrid . Creo que otros entrenadores estarían mejor capacitados para entrenar en el club de mi vida. Opinión personal. Nada mas. — Iker Casillas (@IkerCasillas) May 12, 2026

Casillas a adunat 136 de meciuri sub comanda lui Jose Mourinho, perioadă în care a primit 118 goluri și a încheiat 57 de partide fără gol încasat.

Casillas a comentat și situația sportivă a lui Real Madrid din ultimele sezoane.

„Când Real Madrid ajunge să treacă două sezoane fără să câștige vreun trofeu, este momentul să ne îngrijorăm.

El Clasico era deja un meci dificil înainte să înceapă. Trebuie să ne gândim deja la sezonul viitor și să-l uităm pe acesta”, a mai notat acesta.

19 trofee a câștigat Iker Casillas alături de Real Madrid, club pentru care a jucat 725 de meciuri oficiale.

În primul său mandat la Real Madrid, Mourinho a câștigat un titlu (2011-2012), o Cupă a Spaniei (2010-2011) și o Supercupă a Spaniei (2012-2013).

I-a pregătit pe „galactici” în 178 de partide. S-a impus în 127, a remizat în 28 și a pierdut 23 de întâlniri.

