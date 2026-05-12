„Am tras o sperietură groaznică” FCSB oferă detalii noi despre starea lui Matei Popa: „La pauză nu arăta bine deloc” + Moment de „noaptea minții”

Mihai Stoica (61 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a vorbit despre starea lui Matei Popa (19 ani), tânărul portar care a suferit o comoție la partida cu Unirea Slobozia, scor 0-0.

În minutul 44 al partidei din Ghencea, Matei Popa a ieșit din poartă pentru a respinge o centrare a Unirii Slobozia, dar s-a izbit puternic de colegul Joao Paulo, lovindu-se foarte tare la cap.

Tânărul portar al celor de la FCSB nu a mai putut continua partida și a fost înlocuit cu Ștefan Târnovanu.

Mihai Stoica, despre Matei Popa: „Am tras o sperietură groaznică”

Conducătorul de la FCSB a oferit detalii despre starea lui Popa, la o zi distanță de la incidentul nefericit și a vorbit despre o regulă care, în cazul unei comoții, nu se aplică în România, deși este impusă de FIFA și UEFA.

„Matei Popa e bine. Am tras o sperietură groaznică. A avut o comoție cerebrală, la pauză nu arăta bine deloc. A fost dus la spital, i s-au făcut toate investigațiile, iar săptămâna următoare vor mai urma niște investigații neurologice.

(n.r. - Va mai juca în acest sezon?) M-aș mira. Nu că nu are nimic, e comoționat, dar nu are nimic neurologic, dar e clar că trebuie să facă pauză.

Încă ceva extrem de interesant, noaptea minții în fotbalul românesc.

Se știe foarte clar că în toate competițiile organizate sub egida FIFA și UEFA, în momentul în care există o comoție, ai voie să faci o schimbare în plus. Ei bine, în România nu se aplică”, a declarat Mihai Stoica, la Prima Sport.

Debutat în acest sezon la campioana en-titre, Matei Popa a jucat 18 meciuri în tricou „roș-albaștrilor”.

