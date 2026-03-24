Un angajat al unei morgi din New Jersey a fost concediat după ce a divulgat detalii confidențiale despre moartea fraților Johnny Gaudreau și Matthew Gaudreau.

Jucătorii de hochei au decedat în 2024, în urma unui accident rutier.

Decizia de concediere a fost confirmată de Comisia pentru Servicii Civile din New Jersey, care a respins aplicarea unei sancțiuni mai blânde.

În decizia inițială, judecătoarea a precizat că angajatul jucase hochei alături de ambii sportivi implicați în accident și îi admira.

Potrivit autorităților, angajatul a transmis informații despre decesul celor doi sportivi într-un grup de social media la scurt timp după producerea tragediei, în ciuda contractului de confidențialitate pe care l-a semnat pentru postul său.

Ulterior, unul dintre destinatari a publicat detaliile pe rețelele de socializare, scrie usmagazine.com.

„Din cauza statutului de celebritate al victimelor, postarea de pe rețelele sociale a determinat atât poliția locală, cât și Poliția de Stat să primească numeroase apeluri din partea presei”, se arată în decizie.

Incidentul s-a petrecut în jurul orei 21:00 (04:00 - ora României), pe 29 august, când angajatul a trimis o fotografie cu notițele sale colegilor săi din echipa de hochei pe gheață, explicând că nu va putea participa la un meci programat în acea seară.

Acesta nu a oferit o justificare clară pentru gestul său, invocând doar starea de șoc și reacția emoțională la vestea tragediei.

Comisia a concluzionat că acțiunile angajatului la morgă au reprezentat o încălcare a obligațiilor de confidențialitate, au afectat demnitatea persoanelor decedate și au diminuat încrederea publicului în activitatea instituțiilor medico-legale.

Ce s-a întâmplat cu frații Gaudreau

Frații Gaudreau, în vârstă de 31 și 29 de ani, au fost loviți mortal de un șofer suspectat că se afla sub influența alcoolului, în timp ce mergeau cu bicicleta în comitatul Salem, statul New Jersey, cu o zi înainte de nunta surorii lor, Katie Gaudreau.

Bărbatul acuzat de producerea accidentului, Sean M. Higgins, se confruntă cu mai multe capete de acuzare, inclusiv omor din culpă și părăsirea locului accidentului.

Apărarea a contestat unele dintre acuzații, susținând că testele de alcoolemie ar fi fost realizate pe plasmă, nu pe sânge, ceea ce ar fi influențat rezultatul.

Avocații lui Higgins spun că alcoolemia lui era de 0,075%, sub limita legală.

Procurorii analizează în prezent argumentele prezentate de avocați, iar următoarea audiere în acest dosar este programată pentru 14 aprilie.

Cariera lui Johnny Gaudreau și a fratelui său Matthew

Johnny Gaudreau a fost un jucător profesionist de hochei pe gheață din Statele Unite, recunoscut ca unul dintre cei mai talentați americani ai generației sale. Poreclit „Johnny Hockey”, el a evoluat ca extremă stânga în NHL timp de 11 sezoane, pentru Calgary Flames și, ulterior, Columbus Blue Jackets.

Înainte de NHL, Gaudreau a jucat pentru Boston College Eagles, unde a câștigat prestigiosul Hobey Baker Award în 2014, distincția acordată celui mai bun jucător din hocheiul universitar american.

24 de goluri a marcat Johnny în sezonul 2014-15, în care a evoluat în 80 de meciuri și a fost finalist pentru Calder Trophy, distincție acordată celui mai bun debutant din NHL

De-a lungul carierei, a câștigat Lady Byng Memorial Trophy, adunând peste 200 de goluri și aproape 500 de pase decisive în NHL, făcând de mai multe ori parte din echipa All-Star (2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2022, 2023).

Pe plan internațional, Gaudreau a cucerit pentru Statele Unite aurul la Campionatul Mondial de Juniori 2013, argintul la Turneul Memorial Ivan Hlinka 2010 și bronzul la Campionatele Mondiale 2018.

Pe 13 iulie 2022, Gaudreau a semnat un contract de șapte ani, în valoare de 64,8 milioane de euro, cu Columbus Blue Jackets, contract pe care nu avea să apuce să îl încheie, conform nhl.com.

Fratele său, Matthew Gaudreau, a fost și el jucător profesionist, evoluând în ligi nord-americane precum AHL și ECHL, pentru echipe precum Bridgeport Islanders, Readin Royals și Worcester Railers.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport