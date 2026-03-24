Johnny și Matthew Gaudreau. Foto: usahockey.com
Publicat: 24.03.2026, ora 17:32
alt-text Actualizat: 24.03.2026, ora 17:32
  • Un angajat al unei morgi din New Jersey a fost concediat după ce a divulgat detalii confidențiale despre moartea fraților Johnny Gaudreau și Matthew Gaudreau.
  • Jucătorii de hochei au decedat în 2024, în urma unui accident rutier.

Decizia de concediere a fost confirmată de Comisia pentru Servicii Civile din New Jersey, care a respins aplicarea unei sancțiuni mai blânde.

Programul etapei #4 CFR Cluj - Dinamo se joacă în prima zi de Paște » Când sunt programate celelalte partide
Citește și
Programul etapei #4 CFR Cluj - Dinamo se joacă în prima zi de Paște » Când sunt programate celelalte partide
Citește mai mult
Programul etapei #4 CFR Cluj - Dinamo se joacă în prima zi de Paște » Când sunt programate celelalte partide

Un angajat la morgă, concediat pentru că a făcut publice informații despre moartea fraților Gaudreau

În decizia inițială, judecătoarea a precizat că angajatul jucase hochei alături de ambii sportivi implicați în accident și îi admira.

Potrivit autorităților, angajatul a transmis informații despre decesul celor doi sportivi într-un grup de social media la scurt timp după producerea tragediei, în ciuda contractului de confidențialitate pe care l-a semnat pentru postul său.

Ulterior, unul dintre destinatari a publicat detaliile pe rețelele de socializare, scrie usmagazine.com.

„Din cauza statutului de celebritate al victimelor, postarea de pe rețelele sociale a determinat atât poliția locală, cât și Poliția de Stat să primească numeroase apeluri din partea presei”, se arată în decizie.

Incidentul s-a petrecut în jurul orei 21:00 (04:00 - ora României), pe 29 august, când angajatul a trimis o fotografie cu notițele sale colegilor săi din echipa de hochei pe gheață, explicând că nu va putea participa la un meci programat în acea seară.

Acesta nu a oferit o justificare clară pentru gestul său, invocând doar starea de șoc și reacția emoțională la vestea tragediei.

Comisia a concluzionat că acțiunile angajatului la morgă au reprezentat o încălcare a obligațiilor de confidențialitate, au afectat demnitatea persoanelor decedate și au diminuat încrederea publicului în activitatea instituțiilor medico-legale.

Ce s-a întâmplat cu frații Gaudreau

Frații Gaudreau, în vârstă de 31 și 29 de ani, au fost loviți mortal de un șofer suspectat că se afla sub influența alcoolului, în timp ce mergeau cu bicicleta în comitatul Salem, statul New Jersey, cu o zi înainte de nunta surorii lor, Katie Gaudreau.

Bărbatul acuzat de producerea accidentului, Sean M. Higgins, se confruntă cu mai multe capete de acuzare, inclusiv omor din culpă și părăsirea locului accidentului.

Apărarea a contestat unele dintre acuzații, susținând că testele de alcoolemie ar fi fost realizate pe plasmă, nu pe sânge, ceea ce ar fi influențat rezultatul.

Avocații lui Higgins spun că alcoolemia lui era de 0,075%, sub limita legală.

Procurorii analizează în prezent argumentele prezentate de avocați, iar următoarea audiere în acest dosar este programată pentru 14 aprilie.

Cariera lui Johnny Gaudreau și a fratelui său Matthew

Johnny Gaudreau a fost un jucător profesionist de hochei pe gheață din Statele Unite, recunoscut ca unul dintre cei mai talentați americani ai generației sale. Poreclit „Johnny Hockey”, el a evoluat ca extremă stânga în NHL timp de 11 sezoane, pentru Calgary Flames și, ulterior, Columbus Blue Jackets.

Înainte de NHL, Gaudreau a jucat pentru Boston College Eagles, unde a câștigat prestigiosul Hobey Baker Award în 2014, distincția acordată celui mai bun jucător din hocheiul universitar american.

24 de goluri
a marcat Johnny în sezonul 2014-15, în care a evoluat în 80 de meciuri și a fost finalist pentru Calder Trophy, distincție acordată celui mai bun debutant din NHL

De-a lungul carierei, a câștigat Lady Byng Memorial Trophy, adunând peste 200 de goluri și aproape 500 de pase decisive în NHL, făcând de mai multe ori parte din echipa All-Star (2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2022, 2023).

Pe plan internațional, Gaudreau a cucerit pentru Statele Unite aurul la Campionatul Mondial de Juniori 2013, argintul la Turneul Memorial Ivan Hlinka 2010 și bronzul la Campionatele Mondiale 2018.

Pe 13 iulie 2022, Gaudreau a semnat un contract de șapte ani, în valoare de 64,8 milioane de euro, cu Columbus Blue Jackets, contract pe care nu avea să apuce să îl încheie, conform nhl.com.

Fratele său, Matthew Gaudreau, a fost și el jucător profesionist, evoluând în ligi nord-americane precum AHL și ECHL, pentru echipe precum Bridgeport Islanders, Readin Royals și Worcester Railers.

Citește și

Accidentare oribilă FOTO. Genunchiul starului din NBA  a cedat într-un mod horror, după ce jucătorul a încercat să înscrie cu un slam dunk
Baschet
14:13
Accidentare oribilă FOTO. Genunchiul starului din NBA a cedat într-un mod horror, după ce jucătorul a încercat să înscrie cu un slam dunk
Citește mai mult
Accidentare oribilă FOTO. Genunchiul starului din NBA  a cedat într-un mod horror, după ce jucătorul a încercat să înscrie cu un slam dunk
ANAF amână demolarea „Oficialei”  Creditorii ASC FC Dinamo n-au aprobat dezmembrarea lojilor lui Nicolae Badea » Pretențiile Fiscului
Superliga
13:44
ANAF amână demolarea „Oficialei” Creditorii ASC FC Dinamo n-au aprobat dezmembrarea lojilor lui Nicolae Badea » Pretențiile Fiscului
Citește mai mult
ANAF amână demolarea „Oficialei”  Creditorii ASC FC Dinamo n-au aprobat dezmembrarea lojilor lui Nicolae Badea » Pretențiile Fiscului

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Iranul a lansat noi valuri de rachete către Israel: Negocierile de care vorbește Trump sunt „fake news”
Iranul a lansat noi valuri de rachete către Israel: Negocierile de care vorbește Trump sunt „fake news”
Iranul a lansat noi valuri de rachete către Israel: Negocierile de care vorbește Trump sunt „fake news”
Știrile zilei din sport
Erdogan vine la meci! Condiții excepționale joi seară, la Istanbul. Președintele Turciei asistă la semifinala barajului
Nationala
17:23
Erdogan vine la meci! Condiții excepționale joi seară, la Istanbul. Președintele Turciei asistă la semifinala barajului
Citește mai mult
Erdogan vine la meci! Condiții excepționale joi seară, la Istanbul. Președintele Turciei asistă la semifinala barajului
Nu te supăra, frate! VIDEO.  Jocul preferat de „tricolori”  în cantonament » L-au jucat și în avion, spre Istanbul
Nationala
17:59
Nu te supăra, frate! VIDEO. Jocul preferat de „tricolori” în cantonament » L-au jucat și în avion, spre Istanbul
Citește mai mult
Nu te supăra, frate! VIDEO.  Jocul preferat de „tricolori”  în cantonament » L-au jucat și în avion, spre Istanbul
„Avem valoarea de a domina” VIDEO Mircea Lucescu și Radu Drăgușin au prefațat duelul Turcia - România: „Atmosfera ostilă nu ne va încurca”
Nationala
18:12
„Avem valoarea de a domina” VIDEO Mircea Lucescu și Radu Drăgușin au prefațat duelul Turcia - România: „Atmosfera ostilă nu ne va încurca”
Citește mai mult
„Avem valoarea de a domina” VIDEO Mircea Lucescu și Radu Drăgușin au prefațat duelul Turcia - România: „Atmosfera ostilă nu ne va încurca”
Mircea Lucescu a decis decarul Selecționerul României a ales între  Nicolae Stanciu și Ianis Hagi » Ce se va întâmpla la meciul cu Turcia
Nationala
14:36
Mircea Lucescu a decis decarul Selecționerul României a ales între Nicolae Stanciu și Ianis Hagi » Ce se va întâmpla la meciul cu Turcia
Citește mai mult
Mircea Lucescu a decis decarul Selecționerul României a ales între  Nicolae Stanciu și Ianis Hagi » Ce se va întâmpla la meciul cu Turcia
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
18:41
Radu e bine! Detaliul observat de GOLAZO.ro la antrenamentul oficial: ce a făcut Lucescu imediat după ce a intrat pe teren
Radu e bine! Detaliul observat de GOLAZO.ro la antrenamentul oficial: ce a făcut Lucescu imediat după ce a intrat pe teren
18:57
„Aș fi vrut 35% români pe stadion” Lucescu, supărat la conferință: voia mai multe bilete pentru fanii „tricolori” + alt motiv de enervare
„Aș fi vrut 35% români pe stadion” Lucescu, supărat la conferință: voia mai multe bilete pentru fanii „tricolori” + alt motiv de enervare
19:13
„Pe hârtie pare mai ușor” Hakan Calhanoglu despre barajul cu „tricolorii” și cum a făcut să devină viral „Made in Romania”
„Pe hârtie pare mai ușor” Hakan Calhanoglu despre barajul cu „tricolorii” și cum a făcut să devină viral „Made in Romania”
18:12
„Avem valoarea de a domina” VIDEO Mircea Lucescu și Radu Drăgușin au prefațat duelul Turcia - România: „Atmosfera ostilă nu ne va încurca”
„Avem valoarea de a domina” VIDEO Mircea Lucescu și Radu Drăgușin au prefațat duelul Turcia - România: „Atmosfera ostilă nu ne va încurca”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Hai la lupta cea mică!

Radu Naum: Hai la lupta cea mică!

Radu Naum: Hai la lupta cea mică!
Coșmarul Lojilor A și B

Cristian Geambașu: Coșmarul Lojilor A și B

Cristian Geambașu: Coșmarul Lojilor A și B
Mulțumim, Mircea Lucescu!

Cătălin Țepelin: Mulțumim, Mircea Lucescu!

Cătălin Țepelin: Mulțumim, Mircea Lucescu!
Burleanu și burlescul

Radu Naum: Burleanu și burlescul

Radu Naum: Burleanu și burlescul
De ce nu Târnovanu?

Cristian Geambașu: De ce nu Târnovanu?

Cristian Geambașu: De ce nu Târnovanu?
Explicația declarației lui Tarbă

Cristian Geambașu: Explicația declarației lui Tarbă

Cristian Geambașu: Explicația declarației lui Tarbă
O rușine de meci!

Cristian Geambașu: O rușine de meci!

Cristian Geambașu: O rușine de meci!
Cenzură apărată cu bodyguarzii de Burleanu

Dan Udrea: Cenzură apărată cu bodyguarzii de Burleanu

Dan Udrea: Cenzură apărată cu bodyguarzii de Burleanu
Copiii iubesc măscăricii

Cristian Geambașu: Copiii iubesc măscăricii

Cristian Geambașu: Copiii iubesc măscăricii
Setea de putere a lui Burleanu

Silviu Tudor Samuilă: Setea de putere a lui Burleanu

Silviu Tudor Samuilă: Setea de putere a lui Burleanu
Utopia onoarei

Cristian Geambașu: Utopia onoarei

Cristian Geambașu: Utopia onoarei
Moralitatea dinastiei Burleanu

Dan Udrea: Moralitatea dinastiei Burleanu

Dan Udrea: Moralitatea dinastiei Burleanu
Meci bun, arbitraj de județeană

Cristian Geambașu: Meci bun, arbitraj de județeană

Cristian Geambașu: Meci bun, arbitraj de județeană
Fotbaliștii iranieni pot să fugă repede

Cristian Tudor Popescu: Fotbaliștii iranieni pot să fugă repede

Cristian Tudor Popescu: Fotbaliștii iranieni pot să fugă repede
Ce caută Mirel aici?

Radu Naum: Ce caută Mirel aici?

Radu Naum: Ce caută Mirel aici?
Dinamo, fraierul care stă civilizat la coadă!

Dan Udrea: Dinamo, fraierul care stă civilizat la coadă!

Dan Udrea: Dinamo, fraierul care stă civilizat la coadă!
Corbu de pretutindeni

Cristian Geambașu: Corbu de pretutindeni

Cristian Geambașu: Corbu de pretutindeni
Fede Valverde, jucătorul infinit

Theodor Jumătate: Fede Valverde, jucătorul infinit

Theodor Jumătate: Fede Valverde, jucătorul infinit
Doamna Șucu și cei care au / n-au făcut ceva în viață

Dan Udrea: Doamna Șucu și cei care au / n-au făcut ceva în viață

Dan Udrea: Doamna Șucu și cei care au / <span>n-au</span> făcut ceva în viață
„Mașina de tocat carne”

Cristian Geambașu: „Mașina de tocat carne”

Cristian Geambașu: „Mașina de tocat carne”
