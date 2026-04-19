LIGA 2 Corvinul se impune fără emoții la Bihor și rămâne lider detașat. Toate rezultatele + clasamentul actualizat

- FC Bihor - Corvinul 1-3. Victorie foarte importantă pentru elevii lui Florin Maxim, care se află și mai aproape de promovare.
- FC Voluntari s-a impus cu 2-0 contra Stelei, în primul meci al zilei.
- Cum arată clasamentul după etapa #5, mai jos în articol.
Corvinul e în continuare lider în play-off, la 2 puncte peste Sepsi, respectiv 10 de Voluntari, cu un meci mai puțin disputat față de covăsneni.
Play-out
FC Voluntari - Steaua 2-0
- Au marcat: Nemec (28), Roman (89)
- Arbitru: Bădoiu Marius Daniel, A1: Diaconu Andrei, A2: Carson Marian
- Stadion: „Anghel Iordănescu”, Voluntari
Play-off
FC Bihor - Corvinul 1-3
- Au marcat: Hora (12) / Hora (19, autogol), Bratu (38), Ribeiro (65 pen.)
- Arbitru: Vadana Sorin, A1: Humiţa Ioan Daniel, A2: Cosmescu Cristian
- Stadion: „Iuliu Bodola”, Oradea
Play-off
Chindia - Sepsi OSK 0-1
- A marcat: Haruț (57)
- A: Baban Vlad, A1: Marchidanu Marius Cristian, A2: Necula Mihaita
- Stadion: Eugen Popescu, Târgovişte
Play-out
Câmpulung - Ceahlăul 3-3
- Au marcat: Ziblim (34), Grozdanoski (52), Rogac (90+5) / Matiș (71), Anton (87, 88)
- A: Mailat Horatiu Ioan, A1: Pricop Antonio - Cristian, A2: Belenesi Stelian Alex
- Stadion: Muscelul, Câmpulung Muscel
CS Dinamo - CSM Slatina 1-2
- Au marcat: Cocoș (23) / Pacionel (3), Etoha (90+3)
- A: Zdrascovici Andreea, A1: Antal Damian, A2: Apostu Alexandra Theodora
- Stadion: CNAF Buftea, Ilfov
Olimpia Satu Mare - Șelimbăr 4-0
- Au marcat: Donca (10), Marin (68), Zsiga (89), Zamfir (90+3)
- A: Ene Mihai Laurențiu, A1: Matica Marius Ionuț, A2: Barbulescu Marius
- Stadion: Olimpia „Daniel Prodan”, Satu Mare
CSM Reșița - Concordia Chiajna 1-2
- A: Matis Claudiu Dantes, A1: Sandu Patrik-Stefan, A2: Cășuț Cristian
- Stadion: Mircea Chivu, Reşiţa
ASA Târgu Mureș - Gloria Bistrița 1-1
- Au marcat: Măgerușan (68) / Vișinar (62)
- A: Breoi Nicolae, A1: Lar Daniel Stefan, A2: Udrea Ramona Doriana
- Stadion: Trans-Sil, Târgu Mureș
FC Bacău - CS Afumați 3-1
- Au marcat: Petre (8), Pavel (21), Aftanache (90) / Diomande (64)
- A: Țurcanu Dragoș Ionuț, A1: Istrate Marian, A2: Calin Daniel
- Stadion: Baza Sportivă FC Bacău
Metalul Buzău - Poli Iași 2-0
- Au marcat: Saim Tudor (48), Robu (51)
- A: Salomir Mircea, A1: Antal Csaba, A2: Ţurcanu Ionuţ
- Stadion: Gloria, Buzău
Tunari - Dumbrăvița 2-1
- Au marcat: Bălan (10), Mustacă (85) / Popovici (20)
- A: Buzarnescu Dan Stefan, A1: Boncz Gabriel, A2: Tanase Lucian
- Stadion: Central „Arsenal Tunari”
Clasamentul în play-off-ul Ligii 2
|Echipă
|Meciuri
|Puncte
|1. Corvinul
|5
|62
|2. Sepsi
|5
|57
|3. FC Voluntari
|5
|52
|4. Steaua
|5
|45
|5. FC Bihor
|5
|42
|6. Chindia Târgoviște
|5
|39
Clasamentul în play-out, grupa A
|Echipă
|Meciuri
|Puncte
|1. Metalul Buzău
|4
|44
|2. ASA Târgu Mureș
|4
|44
|3. Poli Iași
|4
|37
|4. CSM Slatina
|4
|36
|5. Gloria Bistrița
|4
|30
|6. Ceahlăul
|4
|20
|7. CS Dinamo
|4
|19
|8. Câmpulung
|3
|11
Clasamentul în play-out, grupa B
|Echipă
|Meciuri
|Puncte
|1. CSM Reșița
|4
|40
|2. FC Bacău
|4
|39
|3. Concordia Chiajna
|4
|37
|4. CS Afumați
|4
|34
|5. Dumbrăvița
|4
|26
|6. CSC Șelimbăr
|4
|24
|7. Olimpia Satu Mare
|4
|23
|8. Tunari
|4
|20