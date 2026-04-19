LIGA 2 Corvinul se impune fără emoții la Bihor și rămâne lider detașat. Toate rezultatele + clasamentul actualizat
Liga 2

LIGA 2 Corvinul se impune fără emoții la Bihor și rămâne lider detașat. Toate rezultatele + clasamentul actualizat

alt-text Publicat: 19.04.2026, ora 09:57
alt-text Actualizat: 19.04.2026, ora 15:23
  • FC Bihor - Corvinul 1-3. Victorie foarte importantă pentru elevii lui Florin Maxim, care se află și mai aproape de promovare.
  • FC Voluntari s-a impus cu 2-0 contra Stelei, în primul meci al zilei.
  • Cum arată clasamentul după etapa #5, mai jos în articol.

Corvinul e în continuare lider în play-off, la 2 puncte peste Sepsi, respectiv 10 de Voluntari, cu un meci mai puțin disputat față de covăsneni.

Liga 1 LIVE de la 18:15. Petrolul joacă împotriva lui Hermannstadt » De la 21:00 are loc derby-ul rundei
Liga 1 LIVE de la 18:15. Petrolul joacă împotriva lui Hermannstadt » De la 21:00 are loc derby-ul rundei

Play-out

FC Voluntari - Steaua 2-0

  • Au marcat: Nemec (28), Roman (89)
  • Arbitru: Bădoiu Marius Daniel, A1: Diaconu Andrei, A2: Carson Marian
  • Stadion: „Anghel Iordănescu”, Voluntari

Play-off

FC Bihor - Corvinul 1-3

  • Au marcat: Hora (12) / Hora (19, autogol), Bratu (38), Ribeiro (65 pen.)
  • Arbitru: Vadana Sorin, A1: Humiţa Ioan Daniel, A2: Cosmescu Cristian
  • Stadion: „Iuliu Bodola”, Oradea 

Play-off

Chindia - Sepsi OSK 0-1

  • A marcat: Haruț (57)
  • A: Baban Vlad, A1: Marchidanu Marius Cristian, A2: Necula Mihaita
  • Stadion: Eugen Popescu, Târgovişte

Play-out

Câmpulung - Ceahlăul 3-3

  • Au marcat: Ziblim (34), Grozdanoski (52), Rogac (90+5) / Matiș (71), Anton (87, 88)
  • A: Mailat Horatiu Ioan, A1: Pricop Antonio - Cristian, A2: Belenesi Stelian Alex 
  • Stadion: Muscelul, Câmpulung Muscel

CS Dinamo - CSM Slatina 1-2

  • Au marcat: Cocoș (23) / Pacionel (3), Etoha (90+3)
  • A: Zdrascovici Andreea, A1: Antal Damian, A2: Apostu Alexandra Theodora
  • Stadion: CNAF Buftea, Ilfov

Olimpia Satu Mare - Șelimbăr 4-0

  • Au marcat: Donca (10), Marin (68), Zsiga (89), Zamfir (90+3)
  • A: Ene Mihai Laurențiu, A1: Matica Marius Ionuț, A2: Barbulescu Marius 
  • Stadion: Olimpia „Daniel Prodan”, Satu Mare 

CSM Reșița - Concordia Chiajna 1-2

  • A: Matis Claudiu Dantes, A1: Sandu Patrik-Stefan, A2: Cășuț Cristian
  • Stadion: Mircea Chivu, Reşiţa 

ASA Târgu Mureș - Gloria Bistrița 1-1

  • Au marcat: Măgerușan (68) / Vișinar (62)
  • A: Breoi Nicolae, A1: Lar Daniel Stefan, A2: Udrea Ramona Doriana
  • Stadion: Trans-Sil, Târgu Mureș

FC Bacău - CS Afumați 3-1

  • Au marcat: Petre (8), Pavel (21), Aftanache (90) / Diomande (64)
  • A: Țurcanu Dragoș Ionuț, A1: Istrate Marian, A2: Calin Daniel
  • Stadion: Baza Sportivă FC Bacău

Metalul Buzău - Poli Iași 2-0

  • Au marcat: Saim Tudor (48), Robu (51)
  • A: Salomir Mircea, A1: Antal Csaba, A2: Ţurcanu Ionuţ
  • Stadion: Gloria, Buzău

Tunari - Dumbrăvița 2-1

  • Au marcat: Bălan (10), Mustacă (85) / Popovici (20)
  • A: Buzarnescu Dan Stefan, A1: Boncz Gabriel, A2: Tanase Lucian 
  • Stadion: Central „Arsenal Tunari”

Clasamentul în play-off-ul Ligii 2

EchipăMeciuriPuncte
1. Corvinul562
2. Sepsi557
3. FC Voluntari552
4. Steaua545
5. FC Bihor542
6. Chindia Târgoviște539

Clasamentul în play-out, grupa A

EchipăMeciuriPuncte
1. Metalul Buzău444
2. ASA Târgu Mureș444
3. Poli Iași437
4. CSM Slatina436
5. Gloria Bistrița430
6. Ceahlăul420
7. CS Dinamo419
8. Câmpulung311

Clasamentul în play-out, grupa B

EchipăMeciuriPuncte
1. CSM Reșița440
2. FC Bacău439
3. Concordia Chiajna437
4. CS Afumați434
5. Dumbrăvița426
6. CSC Șelimbăr424
7. Olimpia Satu Mare423
8. Tunari420

Rămâne Chivu la Inter? Răspunsul tehnicianului, după victoria prin care echipa a pus o mână pe titlu: „Nu am vorbit niciodată despre asta”
Rămâne Chivu la Inter? Răspunsul tehnicianului,  după victoria prin care echipa a pus o mână pe titlu: „Nu am vorbit niciodată despre asta”
Controverse la Craiova Hotelul-fantomă de 38 de camere de pe „Oblemenco”, în centrul unui scandal: „O metodă de a mai «spăla» niște bani”
Controverse la Craiova  Hotelul-fantomă de 38 de camere de pe „Oblemenco”, în centrul unui scandal: „O metodă de a mai «spăla» niște bani”

Cum afectează războiul din Orientul Mijlociu vacanțele românilor. „Europa va fi marea câștigătoare”
Cum afectează războiul din Orientul Mijlociu vacanțele românilor. „Europa va fi marea câștigătoare”
Rădoi ar putea pleca de la FCSB Meciul cu Farul, ultimul pe banca roș-albaștrilor? Cu ce echipă urmează să semneze
Rădoi ar putea pleca de la FCSB  Meciul cu Farul, ultimul pe banca roș-albaștrilor? Cu ce echipă urmează să semneze
Cornel Dinu îl atacă pe Predoiu! Legenda lui Dinamo explică de ce noul stadion nu trebuie să poarte numele lui Mircea Lucescu
Cornel Dinu îl atacă pe Predoiu! Legenda lui Dinamo explică de ce noul stadion nu trebuie să poarte numele lui Mircea Lucescu
Urmează anunțul oficial? Răzvan Burleanu și Gică Hagi vor susține, luni, o conferință de presă
Urmează anunțul oficial? Răzvan Burleanu și Gică Hagi vor susține, luni, o conferință de presă
„Nu știi cu cine te pui” Mama unui jucător a amenințat arbitrii: „Vrei să nu mai arbitrezi în viața ta?” + Bătaie generală între părinți
„Nu știi cu cine te pui” Mama unui jucător a amenințat arbitrii: „Vrei să nu mai arbitrezi în viața ta?” + Bătaie generală între părinți
Rădoi ar putea pleca de la FCSB Meciul cu Farul, ultimul pe banca roș-albaștrilor? Cu ce echipă urmează să semneze
Rădoi ar putea pleca de la FCSB  Meciul cu Farul, ultimul pe banca roș-albaștrilor? Cu ce echipă urmează să semneze
Tragedie la Nurburgring Un pilot a decedat într-un accident în care au fost implicate 6 mașini, în calificările pentru cursa de 24 de ore. Max Verstappen, prezent pe circuit
Cornel Dinu se îndoiește de Hagi  Fostul antrenor al lui Dinamo l-a analizat pe „rege”: „Nu știu dacă are capacitatea”
Din nou pe margine în SUA Louis Munteanu s-a accidentat » Cât timp va lipsi atacantul român
Dan Udrea: Frica peste România

Dan Udrea: Frica peste România
Cristian Geambașu: Gardienii fotbalului

Cristian Geambașu: Gardienii fotbalului
Radu Naum: Frumosul și bestia

Radu Naum: Frumosul și bestia
Cătălin Tolontan: Un om important în succesul lui LUCESCU

Cătălin Tolontan: Un om important în succesul lui LUCESCU
Dan Udrea: Ce trebuie să facă fotbalul românesc

Dan Udrea: Ce trebuie să facă fotbalul românesc
Cristian Geambașu: Clement, fratele lui Istvan

Cristian Geambașu: Clement, fratele lui Istvan
Cristian Geambașu: Ce credeai, Edi?

Cristian Geambașu: Ce credeai, Edi?
Cristian Geambașu: Cîrjan, statistica și fotbaliștii

Cristian Geambașu: Cîrjan, statistica și fotbaliștii
Theodor Jumătate: Jalnica Barcelona anti-Kovacs

Theodor Jumătate: Jalnica Barcelona <span>anti-Kovacs</span>
Dan Udrea: O plecăciune în fața unui ucrainean și a unui ceh

Dan Udrea: O plecăciune în fața unui ucrainean și a unui ceh
Cătălin Țepelin: Un bărbat în picioare

Cătălin Țepelin: Un bărbat în picioare
Vlad Nedelea: Războiul Lucescu-presă care n-a existat

Vlad Nedelea: Războiul <span>Lucescu-presă</span> care <span>n-a</span> existat
Radu Naum: Le grand Monsieur

Radu Naum: Le grand Monsieur
Cristian Geambașu: Fotbalistul Mircea Lucescu. Încercare de restituire a unui personaj

Cristian Geambașu: Fotbalistul Mircea Lucescu. Încercare de restituire a unui personaj
Cătălin Tolontan: Boala lui Mircea Lucescu și alegerea pe care am făcut-o

Cătălin Tolontan: Boala lui Mircea Lucescu și alegerea pe care am <span>făcut-o</span>
Dan Udrea: Mircea Lucescu - numărând timpul

Dan Udrea: Mircea Lucescu <span>-</span> numărând timpul
Theodor Jumătate: Il Luce s-a stins pe teren

Theodor Jumătate: Il Luce <span>s-a</span> stins pe teren
Cătălin Tolontan: A murit Mircea Lucescu, copilul care n-a vrut să mai sufere de foame

Cătălin Tolontan: A murit Mircea Lucescu, copilul care <span>n-a</span> vrut să mai sufere de foame
Radu Naum: Latin Mannschaft

Radu Naum: Latin Mannschaft
Cristian Geambașu: Metoda Spalletti

Cristian Geambașu: Metoda Spalletti
Nicolescu îl acuză pe Costreie Președintele lui Dinamo contestă arbitrajul VAR după meciul cu U Cluj: „Am auzit că e fan FCSB înrăit și anti-dinamovist”
Nicolescu îl acuză pe Costreie Președintele lui Dinamo contestă arbitrajul VAR după meciul cu U Cluj: „Am auzit că  e fan FCSB înrăit și anti-dinamovist”
Cornel Dinu se îndoiește de Hagi Fostul antrenor al lui Dinamo l-a analizat pe „rege”: „Nu știu dacă are capacitatea”
Cornel Dinu se îndoiește de Hagi  Fostul antrenor al lui Dinamo l-a analizat pe „rege”: „Nu știu dacă are capacitatea”
Tensiuni interne VIDEO Antrenorul a izbucnit în lacrimi la conferința de presă și a părăsit imediat sala!
Tensiuni interne VIDEO Antrenorul a izbucnit &icirc;n lacrimi la conferința de presă și a părăsit imediat sala!
VIDEO | Încă o secțiune a tablierului metalic a ajuns azi-noapte pe șantierul Pasajului Apărătorii Patriei. Când va fi livrată ultima bucată
VIDEO | Încă o secțiune a tablierului metalic a ajuns azi-noapte pe șantierul Pasajului Apărătorii Patriei. Când va fi livrată ultima bucată

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
