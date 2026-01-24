Îi cer lui Chivu să-l dea afară! Fanii lui Inter sunt furioși: „E vina clubului, a conducerii și a antrenorului!”
foto: Imago
Îi cer lui Chivu să-l dea afară! Fanii lui Inter sunt furioși: „E vina clubului, a conducerii și a antrenorului!”

alt-text Publicat: 24.01.2026, ora 12:53
alt-text Actualizat: 24.01.2026, ora 12:53
  • INTER - PISA 6-2. Pentru mulți dintre fanii lui Inter, Yann Sommer (37 de ani) a devenit persona non grata.
  • Deși, tribuna l-a încurajat pe portar, după gafa din minutul 11, când Pisa a deschis scorul, pe social media suporterii îl imploră pe Chivu să-l scoată pe elvețian dintre buturi.

Stefano Moreo a marcat primul gol al meciului cu un lob de la 30 de metri, după o greșeală colectivă Mkhitaryan - Sommer - Zielinski. În minutul 23, același Moreo a făcut 2-0.

Apoi a urmat remontada fantastică a nerazzurrilor: Zielinski ('39, din penalty), Lautaro Martinez ('41) și Pio Esposito ('45+2). În partea a doua, Inter și-a continuat recitalul de goluri: Dimarco ('82), Bonny ('86) și Mkhitaryan (90+3).

Chivu anunță că ia o pauză! Antrenorul român, epuizat după Inter - Pisa:  „Îmi neglijez îndatoririle de soț și de tată"
Chivu anunță că ia o pauză! Antrenorul român, epuizat după Inter - Pisa: „Îmi neglijez îndatoririle de soț și de tată”
Chivu anunță că ia o pauză! Antrenorul român, epuizat după Inter - Pisa:  „Îmi neglijez îndatoririle de soț și de tată”

Îi cer lui Chivu să-l dea afară! Fanii lui Inter sunt furioși: „E vina clubului, a conducerii și a antrenorului!”

După meci, Cristi Chivu i-a luat apărarea goalkeeperului.

„A fost vina mea, pentru că eu sunt cel care îi cere anumite lucruri portarului. Uneori îl pun pe Yann în dificultate”, a spus antrenorul român.

Fanii lui Inter sunt de părere că echipa are nevoie de alt portar, așa că i-au cerut lui Chivu să-l titularizeze pe Josep Martinez (27 de ani).

Martinez n-a mai jucat de pe 19 decembrie 2025, când a fost titularizat în Supercupa Italiei, contra celor de la Bologna, meci pierdut cu 1-2 de formația nerazzurro.

Iată câteva dintre reacțiile fanilor lui Inter:

„Rezultatele dezastruoase ale lui Yann Sommer în acest sezon: se clasează pe locul 19 în ceea ce privește numărul de goluri salvate, cu 1,3 mai puțin decât media. Mike Maignan, cel mai bun, a salvat aproape 8 goluri, în timp ce Sommer nu numai că nu a reușit să salveze niciun gol, dar a primit cu 1,3 mai multe goluri decât era de așteptat” - @marifcinter

„Când îl vom scoate din poartă, va fi prea târziu” - @_Dreamer_94

„Inter TREBUIE să-l înlocuiască pe Sommer” - @lVendemiale

„Nu este vina lui Sommer. Este vina clubului și a conducerii pentru că nu au cumpărat un portar. Dar, mai presus de toate, este vina lui Chivu pentru că nu l-a jucat pe Martinez” - @mitrandirr

„Îl iubesc pe Chivu și mă concentrez pe aspectele pozitive pe care le oferă, mai degrabă decât pe defectele sale… Dar situația cu Sommer ar putea fi cea care mă face să-mi pierd interesul. Nu numai că abilitatea sa de a opri șuturile a dispărut, dar acum le oferă pase decisive adversarilor. Domnul Chivu trebuie să-și dezvolte curajul și să fie nemilos” - @Dave_509_

Josep Martinez, implicat într-un accident mortal

Pe 28 octombrie 2025, în Como, Josep Martinez a lovit cu mașina un bărbat de 81 de ani aflat în scaun cu rotile, impactul fiind mortal.

Goalkeeperul lui Inter conducea spre baza de antrenament a „nerazzurrilor”.

Martinez a fost testat, în primul rând, pentru alcoolemie și droguri. Ambele teste au ieșit negative. Carabinierii au constatat și că nu depășise viteza maximă în acea zonă, de 70 km/h.

Interogat mai multe ore la secția de poliție, ibericul a spus că bărbatul i-a apărut dintr-odată în față, pe șosea. Versiune confirmată de alt șofer, aflat în spatele jucătorului.

Portarul este anchetat pentru omor din culpă, procedura standard.

Dacă se consideră că impactul a fost accidental și inevitabil, provocat de o situație neprevăzută în care se afla victima, fotbalistul va fi exonerat de orice răspundere.

Dispărut de 7 luni! Apelul disperat al surorii fostului jucător din NFL: „Am nevoie de un răspuns sau de o încheiere"
Alte sporturi
11:59
Dispărut de 7 luni! Apelul disperat al surorii fostului jucător din NFL: „Am nevoie de un răspuns sau de o încheiere”
Dispărut de 7 luni! Apelul disperat al surorii fostului jucător din NFL: „Am nevoie de un răspuns sau de o încheiere”
„Nu-i atingem!" În ciuda protestelor Ucrainei, UEFA și FIFA mențin rușii în comisiile lor. Reacția Kievului
Campionate
09:01
„Nu-i atingem!” În ciuda protestelor Ucrainei, UEFA și FIFA mențin rușii în comisiile lor. Reacția Kievului
„Nu-i atingem!” În ciuda protestelor Ucrainei, UEFA și FIFA mențin rușii în comisiile lor. Reacția Kievului

Primele anunțuri după finalul negocierilor de pace directe Rusia-Ucraina-SUA găzduite de Emiratele Arabe Unite
Primele anunțuri după finalul negocierilor de pace directe Rusia-Ucraina-SUA găzduite de Emiratele Arabe Unite
Primele anunțuri după finalul negocierilor de pace directe Rusia-Ucraina-SUA găzduite de Emiratele Arabe Unite
Bîrligea, scos la vânzare Agentul atacantului i-a anunțat pe italieni: „Poate fi transferat de la FCSB cu jumătate din suma clauzei"
Superliga
24.01
Bîrligea, scos la vânzare Agentul atacantului i-a anunțat pe italieni: „Poate fi transferat de la FCSB cu jumătate din suma clauzei”
Bîrligea, scos la vânzare Agentul atacantului i-a anunțat pe italieni: „Poate fi transferat de la FCSB cu jumătate din suma clauzei”
Tot mai aproape de plecare Accelerează demersurile pentru transferul lui Politic: „Principala țintă"
Superliga
24.01
Tot mai aproape de plecare Accelerează demersurile pentru transferul lui Politic: „Principala țintă”
Tot mai aproape de plecare Accelerează demersurile pentru transferul lui Politic: „Principala țintă”
Un minut de fotbal Radu Drăgușin a fost introdus de Thomas Frank chiar înainte de finalul meciului cu Burnley
Stranieri
24.01
Un minut de fotbal Radu Drăgușin a fost introdus de Thomas Frank chiar înainte de finalul meciului cu Burnley
Un minut de fotbal Radu Drăgușin a fost introdus de Thomas Frank chiar înainte de finalul meciului cu Burnley
„Gălăgie venită și din partea prietenilor" Ce a spus Chivu după „săgețile" trimise de Mourinho: „Experiența mea spune asta"
Stranieri
24.01
„Gălăgie venită și din partea prietenilor” Ce a spus Chivu după „săgețile” trimise de Mourinho: „Experiența mea spune asta”
„Gălăgie venită și din partea prietenilor” Ce a spus Chivu după „săgețile” trimise de Mourinho: „Experiența mea spune asta”
„Arcul" nu e pregătit pentru Dinamo Meciul cu Petrolul riscă să se joace pe un teren mult sub standardele de calitate. Care e motivul
Superliga
24.01
„Arcul” nu e pregătit pentru Dinamo Meciul cu Petrolul riscă să se joace pe un teren mult sub standardele de calitate. Care e motivul
Citește mai mult
„Arcul” nu e pregătit pentru Dinamo Meciul cu Petrolul riscă să se joace pe un teren mult sub standardele de calitate. Care e motivul
De ce e blocat Drăgușin la Londra Tottenham încă nu permite transferul stoperului. De unde ar putea veni salvarea
Stranieri
24.01
De ce e blocat Drăgușin la Londra Tottenham încă nu permite transferul stoperului. De unde ar putea veni salvarea
Citește mai mult
De ce e blocat Drăgușin la Londra Tottenham încă nu permite transferul stoperului. De unde ar putea veni salvarea
Chivu anunță că ia o pauză! Antrenorul român, epuizat după Inter - Pisa:  „Îmi neglijez îndatoririle de soț și de tată"
Stranieri
24.01
Chivu anunță că ia o pauză! Antrenorul român, epuizat după Inter - Pisa: „Îmi neglijez îndatoririle de soț și de tată”
Citește mai mult
Chivu anunță că ia o pauză! Antrenorul român, epuizat după Inter - Pisa:  „Îmi neglijez îndatoririle de soț și de tată”
Nole, inamicul numărul 1 De ce nu-l mai suportă regimul de la Belgrad pe Novak Djokovic
Tenis
24.01
Nole, inamicul numărul 1 De ce nu-l mai suportă regimul de la Belgrad pe Novak Djokovic
Citește mai mult
Nole, inamicul numărul 1 De ce nu-l mai suportă regimul de la Belgrad pe Novak Djokovic

