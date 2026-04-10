La masă cu Valentin Ceaușescu FOTO: Ioan Andone, alături de fiul fostului dictator, după înhumarea lui Lucescu + Cine a mai fost alături de ei

Ioan Andone a publicat câteva imagini, alături de un mesaj emoționant, după înmormântarea lui Mircea Lucescu.

Il Luce a decedat pe 7 aprilie, în urma unor probleme cardiace accentuate de o formă rară de leucemie, descoperită târziu, abia în decembrie 2025.

Azi, fostul selecționer a fost înmormântat la Cimitirul Bellu din București.

Ioan Andone: „Tuturor ne-a schimbat viața în bine, la un moment dat”

Andone, fost elev al lui Mircea Lucescu, a fost unul dintre cei mai afectați de decesul fostului selecționer, încă de la aflarea veștii, iar acum publicat câteva imagini de la masa de după înmormântare, de la Crowne Plaza, hotelul lui George Copos, împreună cu mai mulți foști jucători emblematici, trecuți prin echipa lui „Il Luce”.

În prima fotografie, de la stânga la dreapta, se află următorii: Darius Handrea (un prieten al lui Hagi), Gică Hagi, Ionuț Lupescu, Ioan Ovidiu Sabău, Mircea Rednic, Victor Hexan (fost maseur la Șahtior și la echipa națională), Ioan Andone și Dorin Mateuț.

O prezență surprinzătoare dintr-o altă fotografie este Valentin Ceaușescu, fiul fostului dictator Nicolae Ceaușescu, cunoscut drept un apropiat al Stelei în perioada regimului comunist.

„O zi ce ne-a îngenuncheat pe toți. O despărțire doar fizică de Mircea Lucescu, pentru că tuturor ne-a schimbat viața în bine la un moment dat.

Ne-a oferit atâta căldură și va fi parte mereu din spiritul și poveștile noastre. Mie îmi sfâșie vocea și sufletul plecarea ta…”, a transmis Ioan Andone pe Facebook, după înhumarea fostului selecționer.

VIDEO: cele mai noi imagini din sport