Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul (59 de ani) a oficiat, astăzi, slujba de înmormântare a lui Mircea Lucescu, la Biserica Sfântul Elefterie din București.

În cadrul ceremoniei din Biserica Sfântul Elefterie au luat cuvântul doar trei persoane: Răzvan Lucescu, George Copos, fostul patron al Rapidului, și Răzvan Burleanu, președintele Federației Române de Fotbal.

Ceremonia religioasă a avut loc în cursul dimineții, într-un cadru restrâns, în prezența familiei, a apropiaților și a unor personalități din fotbalul românesc. Slujba a fost oficiată de Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, potrivit basilica.ro, agenția de știri a Patriarhiei Române.

După încheierea ceremoniei de la Biserica Sfântul Elefterie, cortegiul funerar s-a îndreptat spre Cimitirul Bellu, unde marele antrenor român a fost înmormântat, după două zile în care aproximativ 15.000 de oameni i-au adus un ultim omagiu la Arena Națională.

Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul este Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, conform patriarhia.ro.

Numele său de botez este Cristinel-Gabriel Aioanei, s-a născut la 13 noiembrie 1966, în județul Suceava, și face parte de mulți ani din ierarhia Bisericii Ortodoxe Române.

A fost ales Episcop-vicar în 2014 și s-a remarcat printr-o activitate importantă atât în viața bisericească. În ultimii ani, a oficiat mai multe slujbe și ceremonii importante ale Patriarhiei.

În 2017 a fost președintele Comisiei pentru organizarea slujbei de înmormântare a Regelui Mihai I al României.

Mircea Lucescu, cel mai mare antrenor din istoria României

Palmaresul lui Lucescu este unul uluitor după o carieră care a traversat 6 decenii, începută în 1979, când încă activa ca jucător, și încheiată în 2026, în era modernă a fotbalului.

De-a lungul carierei a adunat nu mai puțin de 35 de trofee, ultimele în 2021, pe banca lui Dinamo Kiev, fiind depășit doar de două nume uriașe: Sir Alex Ferguson (49) și Pep Guardiola (40).

Trofeele câștigate de Mircea Lucescu

Dinamo - 1 titlu (1990), 2 Cupe (1986, 1990)

Rapid - 1 titlu (1999), 1 Cupă (1998), 1 Supercupă (1999)

Galatasaray - 1 titlu (2002), Supercupa Europei (2000)

Beșiktaș - 1 titlu (2003)

Shakhtar - 8 titluri (2005, 2006, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014), 6 Cupe (2004, 2008, 2011, 2012, 2013, 2016) 7 Supercupe (2005, 2008, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015), Cupa UEFA (2009)

Zenit - 1 Supercupă (2016)

Dinamo Kiev - 1 titlu (2021), 1 Cupă (2021), 1 Supercupă (2020).

Il Luce este singurul tehnician din istorie care a câștigat trofee cu 7 formații diferite. Îl urmează alte 3 nume mari din fotbal: Bela Guttmann, Carlo Ancelotti, Ernst Happel și Jose Mourinho, care au ridicat trofee cu câte 6 echipe. Ancelotti l-ar putea egala în această vară, dacă va reuși să conducă Brazilia către a șasea Cupă Mondială.

