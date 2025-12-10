„E greu să nu vezi premeditarea!” Ujpest continuă războiul cu noul jucător de la FCSB: „Motive fabricate” » Anunțul făcut de clubul din Ungaria
Andre Duarte FOTO: ujpestfc.hu
Superliga

„E greu să nu vezi premeditarea!” Ujpest continuă războiul cu noul jucător de la FCSB: „Motive fabricate” » Anunțul făcut de clubul din Ungaria

Gabriel Neagu
Publicat: 10.12.2025, ora 12:52
Actualizat: 10.12.2025, ora 12:52
  • Ujpest FC, fostul club al lui Andre Duarte (28 de ani), răspunde la acuzațiile avocatului jucătorului.
  • Maghiarii susțin că portughezul a semnat prelungirea contractului doar pentru a încasa bonusul de semnătură.

FCSB a anunțat, la începutul lunii, că Andre Duarte va juca în tricoul „roș-albaștrilor” din ianuarie 2026.

Ujpest continuă războiul împotriva noului jucător de la FCSB: „Și-a rezilitat ilegal contractul”

După ce avocatul lui Andre Duarte a acuzat clubul Ujpest că nu și-a respectat obligațiile contractuale de bază față de jucătorul lusitan, echipa de pe „Szusza Ferenc” a răspuns:

„În primul rând, dorim să menționăm că Ujpest FC a intenționat să-i ofere lui Andre Duarte un rol important în sezonul actual și a clarificat acest lucru prin prelungirea contractului jucătorului.

Cu toate acestea, după ce a primit bonusul de prelungire a contractului, Andre Duarte nu a vrut să răsplătească încrederea pe care clubul i-o acordase.  

 După aceea, într-un timp extrem de scurt, invocând motive fabricate, și-a reziliat ilegal contractul, iar apoi un club românesc l-a prezentat drept propriul jucător. După un curs atât de rapid al evenimentelor, e greu să nu vezi planul, premeditarea.

Acuzațiile apărute în declarația avocatului jucătorului ne sunt cunoscute, iar rezilierea ilegală le conținea și pe acestea, cu care nu suntem deloc de acord, motiv pentru care am intentat un proces, ce va fi soluționat de instanțele maghiare competente.  

Suntem extrem de dezamăgiți de situație, dar în acest moment ne putem concentra doar pe reducerea pagubelor financiare semnificative cauzate de jucător și am luat măsurile necesare în acest sens.

Ujpest FC nu dorește să facă alte comentarii pe această temă până la finalizarea procedurilor judiciare”, a transmis marți Ujpest, prin intermediul unui comunicat publicat de nemzetisport.hu.

Mihai Stoica îi liniștește pe fanii FCSB: „Zero riscuri”

În plin scandal între Andre Duarte și formația din Budapesta, Mihai Stoica a declarat că nu ia în calcul posibilitatea ca portughezul să nu evolueze în tricoul celor de la FCSB.

„Până când va fi o decizie definitivă și vom afla dacă Andre Duarte este dator lui Ujpest, sau Ujpest este dator lui Andre Duarte, el va obține cartea verde temporară, va juca la noi și nu are nicio legătură cu FCSB problema lui cu Ujpest.

Zero riscuri pentru FCSB și zero riscuri ca el să nu capete drept de joc pentru FCSB”, a spus oficialul celor de la FCSB, conform fanatik.ro.

Cifrele lui Andre Duarte

  • FCU Craiova: 45 de meciuri, un gol
  • Ujpest: 44 de meciuri, un gol, o pasă decisivă
  • Estrela Amadora: 37 de meciuri, două goluri, o pasă decisivă
  • NK Osijek: 36 de meciuri, o pasă decisivă
  • Alverca: 3 meciuri

Andre Duarte a jucat de două ori împotriva celor de la FCSB în sezonul 2022-2023: în etapa #3, când partida s-a terminat 1-1, și în etapa #18, când echipa sa a pierdut cu 2-0.

