Vin fanii FCSB la stadion? Câte bilete s-au vândut până acum pentru meciul cu Feyenoord

Mihai Stoica (60 de ani) a transmis că David Miculescu nu va putea evolua nici împotriva lui Feyenoord, după ce a ratat derby-ul cu Dinamo, scor 0-0, din ultima etapă de campionat.

Oficialul de la FCSB a dezvăluit și câte bilete s-au vândut pentru meciul din Europa League.

FCSB - Feyenoord se joacă joi, de la 22:00, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

FCSB joacă joi cel de-al șaselea meci din grupa XXL a Europa League. Mihai Stoica a anunțat că până marți seară se vânduseră aproximativ 20.000 de bilete.

Partida cu formația olandeză este una dintre cele mai așteptate de către suporteri în acest sezon de Europa League.

În prezent, FCSB are doar 3 puncte după primele 5 etape, fiind pe locul 31 în clasamentul din faza principală a competiției.

Prețurile biletelor sunt următoarele:

PELUZA - INEL 3 - 40 LEI

PELUZA - INEL 2 - 50 LEI

PELUZA - INEL 1 - 60 LEI

TRIBUNA 2 - INEL 3 - 75 LEI

TRIBUNA 2 - INEL 2 - 100 LEI

TRIBUNA 1 - INEL 3 - 75 LEI

TRIBUNA 1 - INEL 2 - 100 LEI

TRIBUNA 2 - INEL 1 - 125 LEI

VIP 3 - 200 LEI

VIP 2 - 300 LEI

VIP 1 - 500 LEI

Casele de bilete de la Arena Națională vor fi deschise în ziua meciului, începând cu ora 12:00.

Mihai Stoica: „David Miculescu nu va juca joi”

FCSB s-a confruntat constant cu accidentări și suspendări în prima jumătate a acestui sezon și pare că va încheia în mod similar anul 2025, în care mai are 3 partide de disputat.

Președintele CA de la FCSB a transmis că Miculescu va absenta la partida din Europa League, din cauza unor dureri similare cu ale lui Dennis Politic, care se confruntă adesea cu accidentări, în ciuda tuturor investigațiilor la care a fost supus.

„Politic nu se antrenează. Se antrenează el la sală, nu se antrenează normal. Nu poate, pentru că are dureri.

Analizele la care a fost supus n-au relevat nicio modificare. Dar durerile persistă. Mai sunt și cazuri de genul ăsta.

Și Miculescu a fost în absolut aceeași situație acum. Și-a revenit, dar nu va putea juca joi”, a declarat Mihai Stoica, la Prima Sport.

Întrebat dacă tânărul atacant va fi apt măcar pentru partida următoare din Liga 1, cu Unirea Slobozia, Stoica a transmis: „Probabil că da”.

FOTO. FCSB - Dinamo 0-0 , ultimul meci jucat de campioana României

David Miculescu a marcat 5 goluri în 28 de apariții pentru FCSB în acest sezon, în toate competițiile, având multiple contribuții la fazele de atac ale campioanei.

În același timp, a fost unul dintre cei mai constanți oameni din formația lui Charalambous, fapt care i-a adus inclusiv convocarea la echipa națională în această toamnă.

Programul FCSB în Europa League

Go Ahead Eagles (Olanda) - FCSB 0-1

0-1 FCSB - Young Boys (Elveția) 0-2

- Young Boys (Elveția) 0-2 FCSB - Bologna (Italia) 1-2

- Bologna (Italia) 1-2 Basel (Elveția) - FCSB 3-1

3-1 Steaua Roșie (Serbia) - FCSB 1-0

1-0 11 decembrie, 22:00: FCSB - Feyenoord (Olanda)

FCSB - Feyenoord (Olanda) 22 ianuarie 2026, 22:00: Dinamo Zagreb (Croația) - FCSB

Dinamo Zagreb (Croația) - FCSB 29 ianuarie 2026, 22:00: FCSB - Fenerbahce (Turcia)

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport