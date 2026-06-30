Transfer surpriză  CFR Cluj s-a despărțit de încă un jucător. Unde ajunge și cât au încasat ardelenii

Ioan Varga, patronul celor de la CFR Cluj , a dezvăluit că fundașul brazilian Leo Bolgado (27 de ani) a fost vândut la o echipă din străinătate.

, a dezvăluit că fundașul brazilian Leo Bolgado (27 de ani) a fost vândut la o echipă din străinătate. Despre ce formație e vorba și cât au încasat clujenii, mai jos în articol.

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Sosit în vara anului 2024 la CFR Cluj, Bolgado a jucat doar un sezon în Gruia. În stagiunea recent încheiată, brazilianul a fost împrumutat la Rapid.

Leo Bolgado, vândut la campioana din Angola!

Leo Bolgado s-a întors la CFR Cluj vara aceasta, dar fundașul central nu mai intră în planurile antrenorului Antonio Folha.

Astfel, brazilianul a fost vândut la Atletico Petroleos de Luanda, campioana din Angola, anunță fanatik.ro. Ioan Varga a dezvăluit și ce sumă au încasat clujenii în urma acestei mutări.

„Da, Leo Bolgado a plecat. S-au semnat și actele. Mâine (n.r. miercuri) va merge și el la noua echipă. Am încasat 350.000 de euro pe el”, a spus patronul celor de la CFR, conform sursei citate.

900.000 de euro este cota de piață a lui Leo Bolgado, conform Transfermarkt

Lotul celor de la Atletico Petroleos de Luanda este cotat la doar 750.000 de euro, conform Transfermarkt. Clubul are în palmares 18 titluri în Angola, dar și 15 Cupe.

În singurul sezon jucat pentru CFR, Bolgado a jucat 52 de meciuri în toate competițiile, reușind să înscrie 3 goluri și să ofere o pasă decisivă.

Pentru Rapid, brazilianul a bifat 15 apariții, în care a marcat un gol și a livrat tot o pasă decisivă.

De-a lungul carierei, fundașul central a mai jucat pentru Leixoes, Alverca, Casa Pia și Academica.

În această vară, CFR Cluj s-a mai despărțit de Matei Ilie, Tidiane Keita, Mihai Popa, Mohammed Kamara și Alibek Aliev.

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