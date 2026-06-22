O nouă plecare de la FCSB Jucătorul a fost prezentat deja de o altă echipă din Liga 1
Ionuț Cercel/ Foto: sportpictures.eu
Superliga

O nouă plecare de la FCSB Jucătorul a fost prezentat deja de o altă echipă din Liga 1

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 22.06.2026, ora 16:59
alt-text Actualizat: 22.06.2026, ora 17:01
  • Ionuț Cercel (19 ani) a fost împrumutat de FCSB la Farul Constanța.
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În februarie 2025, FCSB le plătea „marinarilor” suma de 500.000 de euro pentru transferul lui Ionuț Cercel. Adus pentru regula U21, fundașul dreapta n-a confirmat, fiind accidentat în mare parte a sezonului.

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Ionuț Cercel a revenit la Farul

După ce a evoluat în doar 14 meciuri pentru roș-albaștri, oficialii fostei campioane a României au ajuns la un acord cu Farul pentru împrumutul lui Cercel până la sfârșitul sezonului viitor.

Revenirea tânărului fotbalist a fost anunțată de constănțeni într-un comunicat pe site-ul oficial.

„Farul Constanța și FCSB au ajuns la un acord privind împrumutul fundașului dreapta Ionuț Cercel la echipa noastră până în vara anului 2027. Acesta a efectuat vizita medicală în această dimineață, iar după-amiază va participa la primul antrenament sub comanda lui Ioan Ovidiu Sabău.

Produs al Academiei Hagi, Ionuț Cercel a debutat în Liga 1 la 22 septembrie 2024, în partida Farul - Sepsi Sf. Gheorghe 2-1.

Născut la 14 noiembrie 2006, la Constanța, Ionuț Cercel este campion național de tineret cu Farul în ediția 2023/2024, campion la seniori și câștigător al Supercupei României cu FCSB în 2024/2025.

A evoluat până în prezent la toate echipele naționale de juniori ale României, U17, U18, U19 și apoi U20. La FCSB a evoluat în perioada februarie 2025 - mai 2026, a transmis Farul.

FCSB a confirmat și ea mutarea:

„FCSB anunță că jucătorul Ionuț Cercel va evolua, în sezonul 2026-2027, pentru Farul Constanța.

Clubul nostru îi mulțumește pentru contribuție și îi urează mult succes alături de noii colegi!”, au transmis și roș-albaștrii.

Ionuț Cercel: „Sunt fericit că am revenit”

Cercel s-a alăturat deja lotului echipei ce va fi antrenat în stagiunea următoare de Ioan Ovidiu Sabău și a oferit și o primă reacție.

„Mă simt bine că am venit din nou acasă. Sper să mă pun pe picioare, după o perioadă mai grea cu accidentări. Staff-ul este foarte bun, este seriozitate, știam asta de când eram copil mic.

Este o atmosferă foarte frumoasă și sper să facem un sezon mai bun. În primul rând, îmi doresc să ajungem în play-off. Să luăm pas cu pas fiecare meci și să câștigăm”, a declarat Ionuț Cercel la revenire.

  • 450.000 de euro este cota lui Ionuț Cercel, potrivit Transfermarkt.

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