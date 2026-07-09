Româncele cad pe capete Încă o lovitură grea pentru turneul de la Iași. După Sorana Cîrstea, s-a retras și campioana en-titre
Irina Begu, campioană la Iași în 2025 (FOTO: Instagram @irina_camy15)
Tenis

Româncele cad pe capete Încă o lovitură grea pentru turneul de la Iași. După Sorana Cîrstea, s-a retras și campioana en-titre

alt-text Silviu Dumitru
alt-text Publicat: 09.07.2026, ora 19:45
alt-text Actualizat: 09.07.2026, ora 19:45
  • Irina Begu (35 de ani, #173 WTA) a anunțat, joi, că nu își va putea apăra trofeul cucerit anul trecut la Iași Open, turneu de categorie WTA 250.
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Pe 20 iulie 2025, Irina Begu o învingea pe elvețianca Jil Teichmann și câștiga primul ei titlu WTA după o așteptare de 3 ani.

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Irina Begu s-a retras de la WTA Iași

După triumful de la Iași, Begu a anunțat în luna octombrie că va lua o pauză. A revenit pe teren la Madrid, la finalul luni aprilie, și a mai jucat la Roma, Roland Garros, Bad Homburg și Wimbledon.

„Din păcate, nu voi putea fi prezentă la ediția din acest an a turneului de la Iași. În urma unei accidentări, am suferit fracturi la două degete de la picior, iar medicii mi-au recomandat o perioadă de recuperare.

Sunt foarte tristă și dezamagită că voi rata unul dintre turneele mele de suflet. Iașiul ocupă un loc special în inima mea. Aici am trăit unele dintre cele mai frumoase momente ale carierei mele, iar anul acesta așteptam cu nerăbdare să revin și să încerc să îmi apăr titlul.

Îmi pare nespus de rău că nu voi putea fi alături de voi. Vă mulțumesc din suflet pentru susținerea, afecțiunea și căldura cu care m-ați primit de fiecare dată.

Le doresc mult succes tuturor participantelor și sper să ne revedem cât mai curând!”, a scris Begu pe Instagram.

Tot joi, Sorana Cîrstea (36 de ani, #18 WTA) a anunțat că s-a accidentat la Wimbledon și nu va putea participa la turneul de la Iași.

Pe tabloul principal se vor afla două sportive din România: Jaqueline Cristian (28 de ani, #37 WTA) și Gabriela Ruse (28 de ani, #71 WTA).

4 victorii
a obținut Irina Begu în 2026. A pierdut 5 meciuri

Cea mai bună clasare WTA a sportivei din București a fost locul 22, în august 2016.

Begu a obținut în cariera sa 6 titluri WTA la simplu: Iași (2025), Palermo (2022), București (2017), Florianopolis (2016), Seul (2015) și Tashkent (2012).

Irina a pierdut alte 4 finale la simplu: Cleveland (2021), Moscova (2014), Marbella (2011), Budapesta (2011).

La dublu, românca a câștigat 9 dintre cele 13 finale disputate.

8.955.471 de dolari
a câștigat Irina Begu din tenis

Cele mai bune rezultate obținute de Irina Begu la turneele de Grand Slam au fost calificările în „optimi” la Australian Open (2015) și Roland Garros (2016 și 2022).

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