Macalou s-a făcut de râs FOTO. Atacantul celor de la U Cluj a bifat o nouă ratare monumentală în meciul cu Oțelul Galați

U CLUJ - OȚELUL 2-0. Issouf Macalou (27 de ani), aripa dreaptă a gazdelor, a fost protagonistul unei ratări monumentale în meciul din ultima rundă a grupelor Cupei României.

Introdus în minutul 73 al meciului de pe Cluj Arena, în locul lui Jovo Lukic (27 de ani), la scorul de 2-0 pentru gazde, Macalou a avut ocazia să-și treacă și el numele pe tabelă, dar s-a făcut de râs.

Macalou, ratare monumentală în U Cluj - Oțelul

Plecat de la limita ofsaidului, atacantul ivorian a scăpat unu la unu cu Iustin Popescu (32 de ani), portarul oaspeților, însă a șutat lamentabil din apropierea punctului cu var.

Pentru Macalou nu este prima ratare de acest gen din acest sezon.

În meciul de campionat câștigat de U Cluj, scor 3-1 cu FC Argeș, fotbalistul în vârstă de 27 de ani a ratat dintr-o poziție mult mai favorabilă.

Acesta a ales să șuteze din prima de la aproximativ doi metri distanță, cu piciorul stâng, dar mingea a trecut mult pe lângă poarta apărată de Lazar.

În acest sezon, Macalou a bifat 28 de apariții pentru U Cluj, în toate competițiile. A marcat trei goluri și a oferit 6 pase decisive.

650.000 de euro este cota lui Macalou, potrivit transfermarkt.ro

Atacantul ajuns la U Cluj în iarna lui 2025 a mai evoluat de-a lungul carierei doar în Franța, pentru Valenciennes, Red Star, Le Mans sau Sochaux.

FOTO. U Cluj - Oțelul 2-0

