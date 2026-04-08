Istvan Kovacs ar fi trebuit să-l elimine din prima clipă pe Cubarsi în minutul 41 al meciului Barcelona - Atletico (0-2), în turul „sferturilor” Ligii.

Arbitrul i-a dat doar „galben” și VAR-ul l-a chemat să revadă faza. L-a salvat pe „central”.

Din acea lovitură liberă, Julian Alvarez a deschis scorul pentru Atletico pe Camp Nou.

Al 7-lea meci al lui Istvan Kovacs în acest sezon de Champions League.

Miercuri seară, arbitrul a fost delegat la unul dintre jocurile fierbinți ale turului „sferturilor” Ligii, Barcelona - Atletico.

Alt joc UEFA precedat de minutul de reculegere în memoria lui Mircea Lucescu.

Kovacs a luat o decizie neașteptată: „galben” în fază de eliminare

Surprinzător, a greșit la singura fază importantă a primei reprize. Una care nu ar fi trebuit să-i pună probleme „centralului” în vârstă de 41 de ani, care a condus finala CL stagiunea trecută.

În minutul 41, la un atac madrilen, Julian Alvarez l-a lansat pe Giuliano Simeone, care l-a depășit în viteză și ar fi scăpat singur cu portarul Joan Garcia.

Dar Cubarsi i-a prins piciorul stâng din spate și l-a dezechilibrat pe atacantul rojiblanco.

Simeone a căzut după ce a fost faultat din spate de Cubarsi Foto: Imago

Fault clar, de cartonaș roșu. Stoperul catalanilor era ultimul apărător, nu putea scăpa de eliminare.

Numai că, inițial, Kovacs i-a arătat doar cartonașul galben lui Cubarsi.

Protestul lui Simeone. Avertizarea VAR. Și decizie corectată de Kovacs. Roșu, Cubarsi!

Șocat, Diego Simeone a protestat vehement, în fața celui de-al 4-lea oficial, fratele lui Istvan, Szabolcs Kovacs.

Kovacs și-a schimbat decizia după ce a văzut reluarea fazei Foto: X

Norocul „centralului” a fost Video Assistant Referee. Germanul Christian Dingert, VAR pe Camp Nou, l-a avertizat pe român, chemându-l să revadă acțiunea pe monitorul de la marginea terenului.

Kovacs s-a dus, a văzut, s-a convins de propria eroare și l-a eliminat pe Cubarsi, în minutul 44.

Din acea lovitură liberă, Julian Alvarez a deschis scorul cu o execuție perfectă la vinclu.

Barcelona - Atletico a fost 0-1 la pauză. S-a terminat 0-2. A înscris și Sorloth, în minutul 70.

