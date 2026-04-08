Momentul în care Cubarsi îi prinde piciorul din spate al lui Simeone și îl faultează în poziție de ultim apărător. Trebuia cartonas rosu din prima clipă Foto: Imago
Ce eroare, Kovacs! Arbitrul a dat „galben” la fault de eliminare în Barcelona - Atletico. Salvat de VAR!

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 08.04.2026, ora 22:48
alt-text Actualizat: 09.04.2026, ora 00:01
  • Istvan Kovacs ar fi trebuit să-l elimine din prima clipă pe Cubarsi în minutul 41 al meciului Barcelona - Atletico (0-2), în turul „sferturilor” Ligii.
  • Arbitrul i-a dat doar „galben” și VAR-ul l-a chemat să revadă faza. L-a salvat pe „central”.
  • Din acea lovitură liberă, Julian Alvarez a deschis scorul pentru Atletico pe Camp Nou.

Al 7-lea meci al lui Istvan Kovacs în acest sezon de Champions League.

Miercuri seară, arbitrul a fost delegat la unul dintre jocurile fierbinți ale turului „sferturilor” Ligii, Barcelona - Atletico.

Alt joc UEFA precedat de minutul de reculegere în memoria lui Mircea Lucescu.

„N-a vrut să creadă" Ovidiu Ioanițoaia explică de ce Mircea Lucescu „și-a asumat un risc fatal" și cum a reacționat când a aflat că are leucemie
„N-a vrut să creadă” Ovidiu Ioanițoaia explică de ce Mircea Lucescu „și-a asumat un risc fatal” și cum a reacționat când a aflat că are leucemie

Kovacs a luat o decizie neașteptată: „galben” în fază de eliminare

Surprinzător, a greșit la singura fază importantă a primei reprize. Una care nu ar fi trebuit să-i pună probleme „centralului” în vârstă de 41 de ani, care a condus finala CL stagiunea trecută.

În minutul 41, la un atac madrilen, Julian Alvarez l-a lansat pe Giuliano Simeone, care l-a depășit în viteză și ar fi scăpat singur cu portarul Joan Garcia.

Dar Cubarsi i-a prins piciorul stâng din spate și l-a dezechilibrat pe atacantul rojiblanco.

Simeone a căzut după ce a fost faultat din spate de Cubarsi Foto: Imago

Fault clar, de cartonaș roșu. Stoperul catalanilor era ultimul apărător, nu putea scăpa de eliminare.

Numai că, inițial, Kovacs i-a arătat doar cartonașul galben lui Cubarsi.

Protestul lui Simeone. Avertizarea VAR. Și decizie corectată de Kovacs. Roșu, Cubarsi!

Șocat, Diego Simeone a protestat vehement, în fața celui de-al 4-lea oficial, fratele lui Istvan, Szabolcs Kovacs.

Kovacs și-a schimbat decizia după ce a văzut reluarea fazei Foto: X

Norocul „centralului” a fost Video Assistant Referee. Germanul Christian Dingert, VAR pe Camp Nou, l-a avertizat pe român, chemându-l să revadă acțiunea pe monitorul de la marginea terenului.

Kovacs s-a dus, a văzut, s-a convins de propria eroare și l-a eliminat pe Cubarsi, în minutul 44.

Un fault ca ultim apărător al lui Cubarsi la Simeone care i-a scăpat inițial lui Kovacs. L-a eliminat după avertizarea VAR

Din acea lovitură liberă, Julian Alvarez a deschis scorul cu o execuție perfectă la vinclu.

Barcelona - Atletico a fost 0-1 la pauză. S-a terminat 0-2. A înscris și Sorloth, în minutul 70.

Atletico, victorie uriașă A învins Barcelona pe Camp Nou pentru prima dată în „era Simeone” + PSG, victorie lejeră cu Liverpool, în sferturile UCL
„Tata a atins fericirea profundă” Răzvan, despre Mircea Lucescu: iubirea de fotbal, ce a însemnat ca părinte, ce l-a învățat, ce lecții i-a oferit
Într-o luare de poziție tranșantă, Iranul pune SUA să aleagă între două opțiuni. „Lumea vede masacrul din Liban”
Stadionul Dinamo se va numi „Mircea Lucescu” VIDEO. Ministrul de Interne a făcut anunțul astăzi: „O valoare națională recunoscută în toată lumea”
A îngenuncheat în fața sicriului FOTO. Daniel Pancu, omagiu cutremurător pentru Mircea Lucescu: „Fără el nu aș fi fost nici la jumătate”
Lucescu, la Arena Națională FOTO+VIDEO. Sicriul lui Il Luce este depus și astăzi. Cele mai noi detalii de la stadion
„Te îngenunchez!” AUDIO. Jurnalist amenințat de un membru al galeriei CSA Steaua: „Dacă pun mâna pe tine, nu te mai salvează nici chirurgia”
„Respect în luptă aprigă” Reverență emoționantă din partea celui care i-a fost rival lui Mircea Lucescu în Ucraina: „Avea stilul său unic”
Le grand Monsieur

Fotbalistul Mircea Lucescu. Încercare de restituire a unui personaj

Boala lui Mircea Lucescu și alegerea pe care am făcut-o

Mircea Lucescu - numărând timpul

Il Luce s-a stins pe teren

A murit Mircea Lucescu, copilul care n-a vrut să mai sufere de foame

Latin Mannschaft

Metoda Spalletti

Când victima devine complicele huliganilor

Cine vrea să vadă imaginile cu Răzvan Lucescu?

Șumi la tenis. Spectacol!

Să vină Hagi, să vină Hagi la băieți!

Naționala „vegetală”

Mircea Lucescu: iubirea de fotbal și dincolo de viață

Cei care ne refuză

Loți joacă în echipă cu Viktor

Când aranjatul jambierelor bate meseria de fotbalist, merităm să stăm acasă!

Nu lui De Zerbi! Și gata discuția?

Pițurcă spune lucruri

De ce Rațiu nu va fi niciodată acolo

Kovacs a stârnit furie în Spania! FOTO. Românul, pus la zid după o fază controversată din Barcelona - Atletico: „Scandalos! Una dintre cele mai grave greșeli”
Lovitură în „Dosarul Pyro Rapid” Veste proastă pentru „Bocciu” și Daniel Niculae » Ce acuzații li se aduc
Mircea Lucescu, ultimul meci ca jucător Suspendat ca antrenor, „Il Luce” a „fentat” FRF și și-a condus echipa din postura de fotbalist. A intrat pe teren la 45 de ani!
FOTO | Șantierul invizibil de pe Dimitrie Pompeiu: cum să ai lucrări, dar să nu vezi niciun om. Nici duminică, nici luni la 10:54
