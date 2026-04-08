Atletico Madrid și PSG au luat o opțiune serioasă la calificarea în semifinalele Ligii Campionilor.

Atletico Madrid a spart gheața și a reușit prima victorie din era Simeone pe Camp Nou.

Atletico, victorie uriașă! A învins Barcelona pe Camp Nou pentru prima dată în „era Simeone” + PSG, victorie lejeră cu Liverpool, în sferturile UCL

Momentul care a decis partida a avut loc în minutul 43, când Istvan Kovacs l-a eliminat pe Cubarsi pentru un fault din poziția de ultim apărător.

Inițial, centralul din Carei îi arătase doar „galben” stoperului Barcelonei, însă, după ce a revăzut faza pe monitorul VAR, și-a schimbat decizia.

Din lovitura liberă rezultată, Julian Alvarez a deschis scorul cu un șut superb ce l-a lăsat fără replică pe Joan Garcia.

Oaspeții au punctat și în repriza secundă prin Alexander Sorloth.

20 de ani trecuseră de când Atletico n-a mai câștigat pe Camp Nou, 3-1 pe 5 februarie 2006

În celălat meci al serii, PSG s-a impus și ea tot cu 2-0 în fața celor de la Liverpool. Pentru campioana Angliei ar fi al doilea an consecutiv când ar fi eliminată din Liga Campionilor de trupa antrenată de Luis Enrique.

Returul partidelor este programat săptămâna viitoare.

Rezultatele primei manșe din sferturile Ligii Campionilor:

Real Madrid - Bayern Munchen 1-2

Sporting - Arsenal 0-1

Barcelona - Atletico 0-2

PSG - Liverpool 2-0

Au marcat: Alvarez ('45), Sorloth ('70)

Arbitru: Istvan Kovacs, Asistenți: Mihai Marica și Ferencz Tunyogi, VAR: Christian Dingert, AVAR: Tiago Martins, Arbitru de rezervă: Szabolcs Kovacs

Au marcat: Doue ('11), Kvaratskhelia ('65)

Arbitru: José María Sánchez, Asistenți: Raúl Cabaero, Iñigo Prieto, VAR: Carlos del Cerro Grande, AVAR: Guillermo Cuadra Fernandez

