Edi Iordănescu (47 de ani), fostul selecționer al României, nu l-a uitat pe Mircea Lucescu.

Mircea Lucescu s-a stins din viață marți, la 80 de ani, la Spitalul Universitar de Urgență București, după ce în urmă cu 12 zile conducea naționala la Istanbul.

Lucescu a suferit de o formă rară de leucemie, descoperită târziu, abia în decembrie 2025.

Edi Iordănescu, omagiu pentru Mircea Lucescu: „Doi s-au dus și parcă erau nemuritori”

Fostul selecționer al României a publicat, pe pagina sa de Facebook, un omagiu pentru Mircea Lucescu și o fotografie în care „Il Luce” apare alături de Emeric Ienei și de Anghel Iordănescu, tatăl său.

Momentul a fost importalizat într-un meci demonstrativ dintre Stelele României și Stelele Lumii, jucat pe vechiul stadion Ghencea în anul 2008.

Din nefericire, doar Anghel Iordănescu mai este în viață dintre cei trei, după ce Ienei s-a stins și el din viață pe 5 noiembrie 2025.

„O poză cât o mie de cuvinte…

Câtă istorie, câtă forță, câtă identitate în spatele fiecăruia.

Pentru mine… CEI MAI MARI.

Ar mai fi un nume, dar nu am avut privilegiul să-l prind. Așa că mă opresc la acești trei.

Doi s-au dus… și parcă erau nemuritori.

Unul după altul, într-un timp nedrept de scurt.

Am amintiri cu fiecare dintre ei.

Sunt norocos. Sunt privilegiat.

Îi mulțumesc lui Dumnezeu că am avut onoarea să îi cunosc.

Și îi mulțumesc lui Dumnezeu că tata este încă lângă mine.

Fotbalul românesc nu pierde doar valori…

ci, încet, pare că își pierde și identitatea. Dumnezeu sa il odihnească!!”, a scris Edi Iordănescu

Mircea Lucescu revenise pe banca naționalei României pe 6 august 2024, la 38 de ani de la finalul primului mandat

Îl înlocuise chiar pe Edi Iordănescu, cel care a ales să nu mai continue după ce a dus România în optimi la Euro 2024.

Mircea Lucescu, cel mai mare antrenor din istoria României

Palmaresul lui Lucescu este unul uluitor după o carieră care a traversat 6 decenii, începută în 1979, când încă activa ca jucător, și încheiată în 2026, în era modernă a fotbalului.

De-a lungul carierei a adunat nu mai puțin de 35 de trofee, ultimele în 2021, pe banca lui Dinamo Kiev, fiind depășit doar de două nume uriașe: Sir Alex Ferguson (49) și Pep Guardiola (40).

Trofeele câștigate de Mircea Lucescu

Dinamo - 1 titlu (1990), 2 Cupe (1986, 1990)

Rapid - 1 titlu (1999), 1 Cupă (1998), 1 Supercupă (1999)

Galatasaray - 1 titlu (2002), Supercupa Europei (2000)

Beșiktaș - 1 titlu (2003)

Shakhtar - 8 titluri (2005, 2006, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014), 6 Cupe (2004, 2008, 2011, 2012, 2013, 2016) 7 Supercupe (2005, 2008, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015), Cupa UEFA (2009)

Zenit - 1 Supercupă (2016)

Dinamo Kiev - 1 titlu (2021), 1 Cupă (2021), 1 Supercupă (2020).

Il Luce este singurul tehnician din istorie care a câștigat trofee cu 7 formații diferite. Îl urmează alte 3 nume mari din fotbal: Bela Guttmann, Carlo Ancelotti, Ernst Happel și Jose Mourinho, care au ridicat trofee cu câte 6 echipe. Ancelotti l-ar putea egala în această vară, dacă va reuși să conducă Brazilia către a șasea Cupă Mondială.

