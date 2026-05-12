România, reprezentată în Champions League Iuliana Demetrescu, delegată la finala feminină. Ce rol va avea

alt-text Publicat: 12.05.2026, ora 12:24
alt-text Actualizat: 12.05.2026, ora 12:25
  • Iuliana Demetrescu (36 de ani) a fost desemnată al patrulea oficial la finala UEFA Women’s Champions League.

Barcelona și Lyon se vor lupta pentru trofeul suprem în fotbalul feminin. Partida este programată sâmbătă, 23 mai, pe stadionul Ullevaal din Oslo (Norvegia).

Iuliana Demetrescu, delegată la finala UEFA Women’s Champions League

România va fi reprezentată la cel mai înalt nivel de de Iuliana Demetrescu, cea care va îndeplini rolul de al patrulea oficial.

La centru va arbitra suedeza Tess Olofsson, care va fi asistată de Almira Spahic (Suedia) şi Monica Lokkeberg (Norvegia).

În camera VAR se vor afla Bram Van Driessche (Belgia), alături de Fedayi San (Italia) și Michael Fabbri (Elveția).

Iuliana Demetrescu a arbitrat două meciuri în acest sezon de Liga 1/ Foto: GOLAZO.ro

Ce va face Iuliana Demetrescu

De regulă, al patrulea oficial îndeplinește și rolul de arbitru de rezervă, însă la finalele europene, UEFA alege să-și ia măsuri de precauție.

Astfel, forul continental alege să delege, pe lângă un al patrulea oficial, și un arbitru de rezervă, atribuție care îi va reveni, la această partidă, lui Tilde Hedberg (Suedia), care nu va avea atribuții, ci se va apela la ea doar dacă arbitra de la centru se va accidenta.

Responsabilitățile Iulianei Demetrescu sunt următoarele:

  • gestionează schimbările de jucători;
  • afișează minutele de prelungire;
  • supraveghează comportamentul antrenorilor și al celorlalte persoane de pe băncile de rezerve;
  • ajută arbitrul principal cu informații administrative sau disciplinare;
  • poate comunica cu VAR-ul și cu ceilalți arbitri.

Cine arbitrează celelalte finale europene

UEFA a stabilit şi arbitrii de centru pentru celelalte finale continentale din acest sezon.

Astfel, finala UEFA Champions League, programată pe 30 mai, la Budapesta, pe Puskas Arena, între Paris Saint-Germain şi Arsenal, va fi arbitrată de germanul Daniel Siebert, care va fi ajutat de :

  • Asistenți: Jan Seidel și Rafael Foltyn (amândoi din Germania)
  • Al patrulea oficial: Sandro Scharer (Elveția)
  • Arbitru de rezervă: Guadalupe Porras Ayuso (Spania)
  • Arbitru VAR: Bastian Dankert (Germania)
  • Asistent VAR: Robert Schroder (Germania) și VAR Suport: Carlos Del Cerro Grande (Spania)

Finala UEFA Europa League, programată pe 20 mai, la Istanbul, pe stadionul Besiktas, între SC Freiburg şi Aston Villa, va fi arbitrată de francezul Francois Letexier, ajutat de:

  • Asistenți: Cyril Mugnier și Mehdi Rahmouni (amândoi din Franța)
  • Al patrulea oficial: Alejandro Jose Hernandez Hernandez (Spania)
  • Arbitru de rezervă: Jose Enrique Naranjo Perez (Spania)
  • Arbitru VAR: Jerome Brisard (Franța)
  • Asistent VAR: Willy Delajod (Franța) și VAR Suport: Dennis Higler (Olanda)

Finala UEFA Conference League, din 27 mai, de la Leipzig, între Crystal Palace şi Rayo Vallecano, va fi condusă de italianul Maurizio Mariani, asistat de:

  • Asistenți: Daniele Bindoni și Alberto Tegoni (amândoi din Italia)
  • Al patrulea oficial: Glenn Nyberg (Suedia)
  • Arbitru de rezervă: Mahbod Beigi (Suedia)
  • Arbitru VAR: Marco Di Bello (Italia)
  • Asistent VAR: Daniele Chiffi (Italia) și VAR Suport: Ivan Bebek (Croația)

