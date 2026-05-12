Mesajul care l-a enervat pe Rădoi Dezvăluiri tulburătoare ale lui Ștefan Bană: „Aveam gânduri să mă omor!”+ Detalii șocante despre conflictul de la Galați

a vorbit în premieră despre perioada dificilă în care s-a aflat timp de mai multe luni. Fotbalistul a dat noi detalii despre scandalul care a dus la plecarea sa de la Oțelul Galați, club la care era împrumutat de Universitatea Craiova.

Bană s-a despărțit, duminică, de Oțelul Galați, după un scandal de proporții. Jucătorul susține că asculta muzică la maximum în cameră, în cantonament, iar Diego Zivulic, căpitanul Oțelului, i-ar fi trimis un mesaj prin care îi cerea să dea volumul mai încet.

Fotbalistul a afirmat că nu a văzut mesajul, iar colegul său ar fi venit la ușa camerei și a încercat să o spargă.

Ștefan Bană: „Nu dormea nimeni, iar Zivulic nu era la prima ieșire la adresa mea”

După ce Cristi Munteanu, președintele gălățenilor, a venit cu o altă versiune a evenimentelor, Bană a decis să-și spună versiunea despre subiect.

„Echipa nu era la odihnă, cum au spus cei de la club. Nu dormea nimeni. Mai erau 40-45 de minute până la masa de prânz, care era la ora 14:00.

Dimineața mă dusesem la sala de forță, să fac 10 minute de bicicletă. Era și Lameira acolo. Am luat boxa, am dat drumul la muzică, tare, n-a zis nimeni nimic. După prânz, eram la mine în cameră, am închis ușa și conversam pe WhatsApp cu Debeljuh, cu care sunt bun prieten.

I-am pus o melodie la boxă, una croată, și am dat muzica la maxim. A râs, dar mi-a transmis că Zivulic a zis să dau muzica mai încet. Am dat-o. Și apoi mi-a venit să fac o glumă, pentru portughezii din lotul nostru.

Am pus imnul Portugaliei și am dat iar boxa la maxim. Debeljuh mi-a transmis iar că vine Zivulic peste mine. I-am zis că n-o să-i deschid.

Eu nu văzusem, Diego îmi dăduse un mesaj. A venit la mine la ușă, a început să urle, să dea cu pumnii și picioarele, că să închid muzica. Inițial nu l-am auzit, că vorbeam la telefon cu prietena mea. Apoi i-am zis că nu-i deschid, să plece, fiindcă simt că vrea să mă bată.

L-am sunat pe directorul sportiv Cristian Sârghi și i-am spus că Diego îmi sparge ușa, că vrea să intre peste mine să mă bată. I-am și zis: «Știți ceva, Zivulic nu e la prima ieșire de genul ăsta». Am înjurat clubul, și chiar îmi pare rău, și i-am spus că-mi fac bagajele și plec.

Au venit la ușă doctorul echipei și căpitanul Lameira, mi-au spus că Zivulic a plecat, am deschis, am oprit boxa, mi-am luat bagajele și am plecat. Am trecut pe lângă Sârghi și nu mi-a zis nimic. Când am ieșit, m-a sunat finanțatorul, Octavian Moraru, care nu are nicio funcție în club, și mi-a zis că sunt exclus de la echipă.

El are toți jucătorii portughezi, îi convenea să plec. Antrenorul n-a avut niciun cuvânt de spus. M-am dus acasă, că eram în cantonament, mi-am luat tot, m-am întors să las echipamentul, geanta, mi-am luat la revedere de la toți colegii, inclusiv de la Zivulic, care avea pumnii plini de sânge, de cât dăduse în ușa mea.

Mi-am și cerut scuze că am jignit clubul. La plecare, Sârghi mi-a zis, de față cu tata, că era acolo, venise pentru meci, că sunt nebun, că trebuie să mă duc iar la control. Tata chiar i-a reproșat cum de își permite să vorbească așa cu mine de față cu el.

Îmi venea să plâng, că mă atașasem de oraș, de echipă. Dar nu se mai putea, că nu era prima dată când eram amenințat”, a declarat Bană, citat de gsp.ro.

O să fac memoriu împotriva celor de la Oțelul, să-mi dea toate restanțele. Acum, pe 15, se fac două salarii neplătite, plus bonusurile. Acum vreo două luni au venit să semnăm niște documente, că suntem de acord ca bonusurile de anul trecut să le primim pe 25 aprilie. Eu aveam de luat 1.700 de euro. Nu i-am primit, nimeni nu i-a primit. Nu vreau să dau clubul în judecată, nu-mi place să mă cert, dar la cât de neserioși sunt, trebuie să fac asta. Am de luat două salarii plus bonusuri, inclusiv pe anul asta, de 7.500 euro Ștefan Bană, fost jucăt Oțelul

Ștefan Bană: „Totul a plecat de la Mirel Rădoi”

În toamna lui 2025, oficialii Oțelului au anunțat public că Bană se confrunta cu depresia și urma ședințe de terapie psihologică.

Fotbalistul a stat pe bară mai multe luni și a dezvăluit că principalul vinovat pentru problemele cu care s-a confruntat este Mirel Rădoi, fostul tehnician al celor de la U Craiova.

„Totul a plecat de la Mirel Rădoi. Sezonul trecut, am avut un meci la Botoșani și pe mine nu m-a băgat să joc în meciul ăla.

Prietena mea s-a enervat și i-a dat un mesaj antrenorului: «De ce nu-l băgați pe Bană, că e mai bun ca Barbu?».

Ea și-a dat seama că a greșit, a șters mesajul, dar Mirel Rădoi îl văzuse deja. A doua zi m-a chemat, m-a intrebat cum o cheamă pe prietena mea. I-am zis că Adelina.

Mi-a reproșat că i-a dat mesaj, că ce, îl învață ea fotbal pe el. I-am spus că nu o pusesem eu, că îmi pare rău pentru ce s-a întâmplat, că n-o să se mai repete.

Mi-a zis: «Ce faci dacă te trimit eu acum la echipa a doua?!». I-am spus că unde mă trimite acolo merg. Nu m-a trimis, m-a băgat două meciuri, dar foarte puțin, probabil ca să-mi arate că nu are nimic cu mine. După care, 8 partide nu m-a mai folosit deloc.

La ultima etapă, când a avut Craiova meci cu Dinamo, m-a trimis la juniori. Am jucat finala Cupei la tineret, am dat două goluri, i-am ajutat pe băieți, am câștigat trofeul. După care a urmat vacanța.

Când m-am întors, se făcuseră camerele pentru cantonamentul de vară, iar eu nu eram. Am sunat la conducere, am întrebat cum e situația mea. Mi-au spus «ce, nu ți s-a transmis?!». Staff-ul tehnic nu se mai bazează pe mine.

La antrenament, m-a luat Mirel Rădoi de-o parte și mi-a zis: «Vezi că nu mai intri în planurile noastre. Mai bine pleci, că uite, noi schimbăm sistemul și nu te potrivești în el».

După care i-au adus pe Mihnea Rădulescu, pe Băsceanu, pe Matei. Și am avut de ales între Oțelul, Farul, Metaloglobus, Botoșani și Slobozia. Am ales Oțelul”, a adăugat Bană.

350.000 de euro este cota lui Bană, potrivit transfermark.ro

Ștefan Bană: „Ajunsesem să am gânduri să mă omor”

Fotbalistul în vârstă de 21 de ani a continuat și a făcut dezvăluiri tulburătoare.

„Când am plecat de la Craiova, m-am simțit dat la o parte și m-a durut sufletul. Am plecat la Brașov, unde era Oțelul în cantonament.

Dar am observat că nu mai puteam să dorm, să mă odihnesc. Mă simțeam pierdut, mă gândeam numai la asta, că m-au dat afară, că aici n-o să joc bine, îmi făceam probleme. Eu am luat-o ca pe un pas în spate, am suferit mult.

Așa am intrat în depresie, nu fiindcă m-am certat cu prietena mea, cum s-a scris. Dimpotrivă, Adelina mi-a fost aproape, a venit la Galați, a stat cu mine. Apoi și la Craiova, împreună cu sora mea.

Că ajunsesem să am gânduri să mă omor sau să fac și altceva! Nu voiam să iau tratamentul!

Am apelat la doi psihologi, dar nu m-au ajutat. Diagnosticul a fost de depresie, de blocaj emoțional. Am făcut analize, la cap nu aveam nimic, dar ficatul era obosit, fiindcă trei luni nu am putut să dorm decât foarte greu.

Acum sunt foarte bine. Iar Adelina o să rămână pe viață pentru mine. Chiar mi-a fost alături în aceste momente extrem de grele. E cu mine, suntem și acum împreună.

Acum o să mă pregătesc cu echipa a doua, aștept să se termine sezonul. Apoi o să mă prezint la antrenamentele primei echipe, să mă vadă domnul Coelho și să vedem ce urmează. Eu știu ce pot, o să muncesc și știu că vreau să ajung departe în fotbal!”, a concluzionat Bană.

