Mesajul care l-a enervat pe Rădoi Dezvăluiri tulburătoare ale lui Ștefan Bană: „Aveam gânduri să mă omor!”+ Detalii șocante despre conflictul de la Galați
Foto: sportpictures.eu
Superliga

Mesajul care l-a enervat pe Rădoi Dezvăluiri tulburătoare ale lui Ștefan Bană: „Aveam gânduri să mă omor!”+ Detalii șocante despre conflictul de la Galați

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 12.05.2026, ora 10:28
  • Ștefan Bană (21 de ani) a vorbit în premieră despre perioada dificilă în care s-a aflat timp de mai multe luni.
  • Fotbalistul a dat noi detalii despre scandalul care a dus la plecarea sa de la Oțelul Galați, club la care era împrumutat de Universitatea Craiova.

Bană s-a despărțit, duminică, de Oțelul Galați, după un scandal de proporții. Jucătorul susține că asculta muzică la maximum în cameră, în cantonament, iar Diego Zivulic, căpitanul Oțelului, i-ar fi trimis un mesaj prin care îi cerea să dea volumul mai încet.

Fotbalistul a afirmat că nu a văzut mesajul, iar colegul său ar fi venit la ușa camerei și a încercat să o spargă.

„FCSB să se teamă!”  Specialiștii o avertizează pe FCSB, înaintea barajului pentru cupele europene
Citește și
„FCSB să se teamă!” Specialiștii o avertizează pe FCSB, înaintea barajului pentru cupele europene
Citește mai mult
„FCSB să se teamă!”  Specialiștii o avertizează pe FCSB, înaintea barajului pentru cupele europene

Ștefan Bană: „Nu dormea nimeni, iar Zivulic nu era la prima ieșire la adresa mea”

După ce Cristi Munteanu, președintele gălățenilor, a venit cu o altă versiune a evenimentelor, Bană a decis să-și spună versiunea despre subiect.

„Echipa nu era la odihnă, cum au spus cei de la club. Nu dormea nimeni. Mai erau 40-45 de minute până la masa de prânz, care era la ora 14:00.

Dimineața mă dusesem la sala de forță, să fac 10 minute de bicicletă. Era și Lameira acolo. Am luat boxa, am dat drumul la muzică, tare, n-a zis nimeni nimic. După prânz, eram la mine în cameră, am închis ușa și conversam pe WhatsApp cu Debeljuh, cu care sunt bun prieten.

I-am pus o melodie la boxă, una croată, și am dat muzica la maxim. A râs, dar mi-a transmis că Zivulic a zis să dau muzica mai încet. Am dat-o. Și apoi mi-a venit să fac o glumă, pentru portughezii din lotul nostru.

Am pus imnul Portugaliei și am dat iar boxa la maxim. Debeljuh mi-a transmis iar că vine Zivulic peste mine. I-am zis că n-o să-i deschid.

Eu nu văzusem, Diego îmi dăduse un mesaj. A venit la mine la ușă, a început să urle, să dea cu pumnii și picioarele, că să închid muzica. Inițial nu l-am auzit, că vorbeam la telefon cu prietena mea. Apoi i-am zis că nu-i deschid, să plece, fiindcă simt că vrea să mă bată.

L-am sunat pe directorul sportiv Cristian Sârghi și i-am spus că Diego îmi sparge ușa, că vrea să intre peste mine să mă bată. I-am și zis: «Știți ceva, Zivulic nu e la prima ieșire de genul ăsta». Am înjurat clubul, și chiar îmi pare rău, și i-am spus că-mi fac bagajele și plec.

Au venit la ușă doctorul echipei și căpitanul Lameira, mi-au spus că Zivulic a plecat, am deschis, am oprit boxa, mi-am luat bagajele și am plecat. Am trecut pe lângă Sârghi și nu mi-a zis nimic. Când am ieșit, m-a sunat finanțatorul, Octavian Moraru, care nu are nicio funcție în club, și mi-a zis că sunt exclus de la echipă.

El are toți jucătorii portughezi, îi convenea să plec. Antrenorul n-a avut niciun cuvânt de spus. M-am dus acasă, că eram în cantonament, mi-am luat tot, m-am întors să las echipamentul, geanta, mi-am luat la revedere de la toți colegii, inclusiv de la Zivulic, care avea pumnii plini de sânge, de cât dăduse în ușa mea.

Mi-am și cerut scuze că am jignit clubul. La plecare, Sârghi mi-a zis, de față cu tata, că era acolo, venise pentru meci, că sunt nebun, că trebuie să mă duc iar la control. Tata chiar i-a reproșat cum de își permite să vorbească așa cu mine de față cu el.

Îmi venea să plâng, că mă atașasem de oraș, de echipă. Dar nu se mai putea, că nu era prima dată când eram amenințat”, a declarat Bană, citat de gsp.ro.

O să fac memoriu împotriva celor de la Oțelul, să-mi dea toate restanțele. Acum, pe 15, se fac două salarii neplătite, plus bonusurile. Acum vreo două luni au venit să semnăm niște documente, că suntem de acord ca bonusurile de anul trecut să le primim pe 25 aprilie. Eu aveam de luat 1.700 de euro. Nu i-am primit, nimeni nu i-a primit. Nu vreau să dau clubul în judecată, nu-mi place să mă cert, dar la cât de neserioși sunt, trebuie să fac asta. Am de luat două salarii plus bonusuri, inclusiv pe anul asta, de 7.500 euro Ștefan Bană, fost jucăt Oțelul

Ștefan Bană: „Totul a plecat de la Mirel Rădoi”

În toamna lui 2025, oficialii Oțelului au anunțat public că Bană se confrunta cu depresia și urma ședințe de terapie psihologică.

Fotbalistul a stat pe bară mai multe luni și a dezvăluit că principalul vinovat pentru problemele cu care s-a confruntat este Mirel Rădoi, fostul tehnician al celor de la U Craiova.

„Totul a plecat de la Mirel Rădoi. Sezonul trecut, am avut un meci la Botoșani și pe mine nu m-a băgat să joc în meciul ăla.

Prietena mea s-a enervat și i-a dat un mesaj antrenorului: «De ce nu-l băgați pe Bană, că e mai bun ca Barbu?».

Ea și-a dat seama că a greșit, a șters mesajul, dar Mirel Rădoi îl văzuse deja. A doua zi m-a chemat, m-a intrebat cum o cheamă pe prietena mea. I-am zis că Adelina.

Mi-a reproșat că i-a dat mesaj, că ce, îl învață ea fotbal pe el. I-am spus că nu o pusesem eu, că îmi pare rău pentru ce s-a întâmplat, că n-o să se mai repete.

Mi-a zis: «Ce faci dacă te trimit eu acum la echipa a doua?!». I-am spus că unde mă trimite acolo merg. Nu m-a trimis, m-a băgat două meciuri, dar foarte puțin, probabil ca să-mi arate că nu are nimic cu mine. După care, 8 partide nu m-a mai folosit deloc.

La ultima etapă, când a avut Craiova meci cu Dinamo, m-a trimis la juniori. Am jucat finala Cupei la tineret, am dat două goluri, i-am ajutat pe băieți, am câștigat trofeul. După care a urmat vacanța.

Când m-am întors, se făcuseră camerele pentru cantonamentul de vară, iar eu nu eram. Am sunat la conducere, am întrebat cum e situația mea. Mi-au spus «ce, nu ți s-a transmis?!». Staff-ul tehnic nu se mai bazează pe mine.

La antrenament, m-a luat Mirel Rădoi de-o parte și mi-a zis: «Vezi că nu mai intri în planurile noastre. Mai bine pleci, că uite, noi schimbăm sistemul și nu te potrivești în el».

După care i-au adus pe Mihnea Rădulescu, pe Băsceanu, pe Matei. Și am avut de ales între Oțelul, Farul, Metaloglobus, Botoșani și Slobozia. Am ales Oțelul”, a adăugat Bană.

350.000 de euro
este cota lui Bană, potrivit transfermark.ro

Ștefan Bană: „Ajunsesem să am gânduri să mă omor”

Fotbalistul în vârstă de 21 de ani a continuat și a făcut dezvăluiri tulburătoare.

„Când am plecat de la Craiova, m-am simțit dat la o parte și m-a durut sufletul. Am plecat la Brașov, unde era Oțelul în cantonament.

Dar am observat că nu mai puteam să dorm, să mă odihnesc. Mă simțeam pierdut, mă gândeam numai la asta, că m-au dat afară, că aici n-o să joc bine, îmi făceam probleme. Eu am luat-o ca pe un pas în spate, am suferit mult.

Așa am intrat în depresie, nu fiindcă m-am certat cu prietena mea, cum s-a scris. Dimpotrivă, Adelina mi-a fost aproape, a venit la Galați, a stat cu mine. Apoi și la Craiova, împreună cu sora mea.

Că ajunsesem să am gânduri să mă omor sau să fac și altceva! Nu voiam să iau tratamentul!

Am apelat la doi psihologi, dar nu m-au ajutat. Diagnosticul a fost de depresie, de blocaj emoțional. Am făcut analize, la cap nu aveam nimic, dar ficatul era obosit, fiindcă trei luni nu am putut să dorm decât foarte greu.

Acum sunt foarte bine. Iar Adelina o să rămână pe viață pentru mine. Chiar mi-a fost alături în aceste momente extrem de grele. E cu mine, suntem și acum împreună.

Acum o să mă pregătesc cu echipa a doua, aștept să se termine sezonul. Apoi o să mă prezint la antrenamentele primei echipe, să mă vadă domnul Coelho și să vedem ce urmează. Eu știu ce pot, o să muncesc și știu că vreau să ajung departe în fotbal!”, a concluzionat Bană.

Citește și

„Nu e vina noastră” VIDEO. Președintele de la Unirea Slobozia așteaptă cu sufletul la gură decizia TAS: „De ce să nu jucăm la baraj?”
Superliga
09:58
„Nu e vina noastră” VIDEO. Președintele de la Unirea Slobozia așteaptă cu sufletul la gură decizia TAS: „De ce să nu jucăm la baraj?”
Citește mai mult
„Nu e vina noastră” VIDEO. Președintele de la Unirea Slobozia așteaptă cu sufletul la gură decizia TAS: „De ce să nu jucăm la baraj?”
„Există frustrare” Joyskim Dawa, după remiza cu Unirea Slobozia: „Asta a fost singura problemă de astăzi”
Superliga
00:17
„Există frustrare” Joyskim Dawa, după remiza cu Unirea Slobozia: „Asta a fost singura problemă de astăzi”
Citește mai mult
„Există frustrare” Joyskim Dawa, după remiza cu Unirea Slobozia: „Asta a fost singura problemă de astăzi”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Ce s-a întâmplat după eliminarea gratuităților pentru hibride în parcările Primăriei Capitalei / Cât a crescut numărul abonamentelor
Ce s-a întâmplat după eliminarea gratuităților pentru hibride în parcările Primăriei Capitalei / Cât a crescut numărul abonamentelor
Ce s-a întâmplat după eliminarea gratuităților pentru hibride în parcările Primăriei Capitalei / Cât a crescut numărul abonamentelor
otelul galati Universitatea Craiova Mirel Radoi stefan bana
Știrile zilei din sport
13 ani mai târziu, Sorana e la fel de sus! Cîrstea și-a egalat cea mai bună clasare a carierei » Până pe ce loc poate urca și câți bani poate câștiga la Roma
Tenis
12.05
13 ani mai târziu, Sorana e la fel de sus! Cîrstea și-a egalat cea mai bună clasare a carierei » Până pe ce loc poate urca și câți bani poate câștiga la Roma
Citește mai mult
13 ani mai târziu, Sorana e la fel de sus! Cîrstea și-a egalat cea mai bună clasare a carierei » Până pe ce loc poate urca și câți bani poate câștiga la Roma
Sancțiuni istorice în Cehia Federația a fost nemiloasă după haosul provocat de suporteri la Slavia - Sparta:  0-3 la „masa verde” și amendă de 410.000 de euro!
Campionate
12.05
Sancțiuni istorice în Cehia Federația a fost nemiloasă după haosul provocat de suporteri la Slavia - Sparta: 0-3 la „masa verde” și amendă de 410.000 de euro!
Citește mai mult
Sancțiuni istorice în Cehia Federația a fost nemiloasă după haosul provocat de suporteri la Slavia - Sparta:  0-3 la „masa verde” și amendă de 410.000 de euro!
Hansi Flick, anunț-surpriză Antrenorul german a confirmat prelungirea contractului cu Barcelona și nu s-a oprit aici
Campionate
12.05
Hansi Flick, anunț-surpriză Antrenorul german a confirmat prelungirea contractului cu Barcelona și nu s-a oprit aici
Citește mai mult
Hansi Flick, anunț-surpriză Antrenorul german a confirmat prelungirea contractului cu Barcelona și nu s-a oprit aici
„Nu e niciun secret”  Antrenorul Soranei Cîrstea, despre calificarea româncei în semifinale la Roma » Cum a oprit-o pe Ostapenko
Tenis
12.05
„Nu e niciun secret” Antrenorul Soranei Cîrstea, despre calificarea româncei în semifinale la Roma » Cum a oprit-o pe Ostapenko
Citește mai mult
„Nu e niciun secret”  Antrenorul Soranei Cîrstea, despre calificarea româncei în semifinale la Roma » Cum a oprit-o pe Ostapenko
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
12:02
Altă gafă pe lista lui Radu! FOTO. MVP etapa trecută, cel mai slab acum. Ce a făcut portarul la Celta - Levante. Reacția Marca
Altă gafă pe lista lui Radu! FOTO. MVP etapa trecută, cel mai slab acum. Ce a făcut portarul la Celta - Levante. Reacția Marca
11:50
„Perez, un geniu al comunicării” Fostul arbitru FIFA îl acuză pe președintele lui Real Madrid: „Dictează narațiunea, deviază atenția de la problemele clubului”
„Perez, un geniu al comunicării” Fostul arbitru FIFA îl acuză pe președintele lui Real Madrid: „Dictează narațiunea, deviază atenția de la problemele clubului”
10:59
Și-a îngropat echipa FOTO: Al-Nassr putea să câștige titlul în meciul cu Al-Hilal, dar portarul a gafat uluitor în ultima secundă! » Cristiano, dărâmat!
Și-a îngropat echipa  FOTO: Al-Nassr putea să câștige titlul în meciul cu Al-Hilal, dar portarul a gafat uluitor în ultima secundă! » Cristiano, dărâmat!
10:43
Dezaprobă gestul lui Yamal Hansi Flick nu l-a menajat pe superstarul de la Barcelona: „Am vorbit cu Lamine, nu mi-a plăcut ce a făcut”
Dezaprobă gestul lui Yamal Hansi Flick nu l-a menajat pe superstarul de la Barcelona: „Am vorbit cu Lamine, nu mi-a plăcut ce a făcut”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Sus pe masă, fără bani

Cristian Geambașu: Sus pe masă, fără bani

Cristian Geambașu: Sus pe masă, fără bani
Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?

Dan Udrea: Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?

Dan Udrea: Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?
7 mai 1986 - Hai, Steaua!

Cătălin Tolontan: 7 mai 1986 - Hai, Steaua!

Cătălin Tolontan: 7 mai 1986 <span>-</span> Hai, Steaua!
Arbitrajul e noul scop al fotbalului

Radu Naum: Arbitrajul e noul scop al fotbalului

Radu Naum: Arbitrajul e noul scop al fotbalului
Sigla

Cristian Geambașu: Sigla

Cristian Geambașu: Sigla
Exercițiu de ipocrizie

Cristian Geambașu: Exercițiu de ipocrizie

Cristian Geambașu: Exercițiu de ipocrizie
Când colonelul bagă capul în poza din care lipsește chiar generalul!

Dan Udrea: Când colonelul bagă capul în poza din care lipsește chiar generalul!

Dan Udrea: Când colonelul bagă capul în poza din care lipsește chiar generalul!
România și București, 8 zile de invidie pe Ungaria și Budapesta!

Dan Udrea: România și București, 8 zile de invidie pe Ungaria și Budapesta!

Dan Udrea: România și București, 8 zile de invidie pe Ungaria și Budapesta!
Din ce lume venea Steaua?

Cristian Geambașu: Din ce lume venea Steaua?

Cristian Geambașu: Din ce lume venea Steaua?
Să plângă cât vor!

Cristian Geambașu: Să plângă cât vor!

Cristian Geambașu: Să plângă cât vor!
Cine e hoțul, cine e prostul?

Dan Udrea: Cine e hoțul, cine e prostul?

Dan Udrea: Cine e hoțul, cine e prostul?
Frumoasa lecție a campionului Chivu

Theodor Jumătate: Frumoasa lecție a campionului Chivu

Theodor Jumătate: Frumoasa lecție a campionului Chivu
Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?
Ce sens are să ne întrebăm despre CSM?

Radu Naum: Ce sens are să ne întrebăm despre CSM?

Radu Naum: Ce sens are să ne întrebăm despre CSM?
Populismul lui Ciucu în cazul CSM București

Dan Udrea: Populismul lui Ciucu în cazul CSM București

Dan Udrea: Populismul lui Ciucu în cazul CSM București
Mondialul din cabină și astronauții

Cristian Geambașu: Mondialul din cabină și astronauții

Cristian Geambașu: Mondialul din cabină și astronauții
Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!

Theodor Jumătate: Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!

Theodor Jumătate: Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!
Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?

Cristian Geambașu: Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?

Cristian Geambașu: Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?
O noapte la capodoperă

Radu Naum: O noapte la capodoperă

Radu Naum: O noapte la capodoperă
PSG - Bayern 5-4, zi și noapte l-aș vedea, la nesfârșit!

Theodor Jumătate: PSG - Bayern 5-4, zi și noapte l-aș vedea, la nesfârșit!

Theodor Jumătate: PSG <span>-</span> Bayern <span>5-4,</span> zi și noapte <span>l-aș</span> vedea, la nesfârșit!
Top stiri
„Au pariat pe Real Madrid” Reacția clubului după ce 4 jucători au fost suspendați de FRF » Contracte suspendate
Liga 2
12.05
„Au pariat pe Real Madrid” Reacția clubului după ce 4 jucători au fost suspendați de FRF » Contracte suspendate
Citește mai mult
„Au pariat pe Real Madrid” Reacția clubului după ce 4 jucători au fost suspendați de FRF » Contracte suspendate
Dinamo, trimisă la mediere Instanța recomandă soluționarea amiabilă a litigiului privind imaginea lui Lică Nunweiller » Reacția moștenitoarei
Superliga
12.05
Dinamo, trimisă la mediere Instanța recomandă soluționarea amiabilă a litigiului privind imaginea lui Lică Nunweiller » Reacția moștenitoarei
Citește mai mult
Dinamo, trimisă la mediere Instanța recomandă soluționarea amiabilă a litigiului privind imaginea lui Lică Nunweiller » Reacția moștenitoarei
„Erau frustrați”  VIDEO. Alexandru Albu nu i-a iertat pe jucătorii de la FCSB: „Asta ne spuneau. Vorbesc cam mult”
Superliga
12.05
„Erau frustrați” VIDEO. Alexandru Albu nu i-a iertat pe jucătorii de la FCSB: „Asta ne spuneau. Vorbesc cam mult”
Citește mai mult
„Erau frustrați”  VIDEO. Alexandru Albu nu i-a iertat pe jucătorii de la FCSB: „Asta ne spuneau. Vorbesc cam mult”
FOTO | Gluma cu Metallica la bere și micii de la Terasa Obor. Cum se realizează veselie, marketing și entuziasm, excutând prestidigitație cu AI
B365
12.05
FOTO | Gluma cu Metallica la bere și micii de la Terasa Obor. Cum se realizează veselie, marketing și entuziasm, excutând prestidigitație cu AI
Citește mai mult
FOTO | Gluma cu Metallica la bere și micii de la Terasa Obor. Cum se realizează veselie, marketing și entuziasm, excutând prestidigitație cu AI

Echipe/Competiții

fcsb 30 CFR Cluj 22 dinamo bucuresti 25 rapid 18 Universitatea Craiova 22 petrolul ploiesti Poli Iasi uta arad 3 farul constanta 3

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
13.05

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share