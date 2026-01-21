„Ciprian e supărat” Iuliu Mureșan , noi detalii despre situația lui Deac: „Poate are dreptate”
Ciprian Deac/ Foto: sportpictures.eu
„Ciprian e supărat” Iuliu Mureșan, noi detalii despre situația lui Deac: „Poate are dreptate”

  • Iuliu Mureșan (71 de ani), președintele celor de la CFR Cluj, a vorbit despre situația lui Ciprian Deac (39 de ani).

La începutul acestei luni, Daniel Pancu, antrenorul CFR-ului, a decis să nu-l ia în cantonamentul din Spania pe Ciprian Deac.

S-a tot vorbit de o potențială retragere a acestuia din fotbal, Ioan Varga chiar propunându-i două funcții în conducerea clubului din Gruia.

Iuliu Mureșan: „Ciprian e supărat că nu joacă”

După ce a anunțat că va rămâne în lotul celor de la CFR Cluj până în vara acestui an, Iuliu Mureșan a dezvăluit acum că veteranul este dezamăgit de faptul că nu este folosit mai multe minute de Daniel Pancu.

„Ciprian e supărat că nu joacă. Și îl înțeleg, pentru că el are acea dorință mare de a juca și consideră că poate. Poate are și dreptate, dar antrenorul decide.

Ce s-a întâmplat cu Ciprian e clar decizia lui Pancu, peste care nu ne băgăm”, a declarat Iuliu Mureșan, potrivit fanatik.ro.

202 minute
a jucat Ciprian Deac în acest sezon în tricoul celor de la CFR Cluj

Iuliu Mureșan: „O să îi dăm o funcție administrativă la club”

Întrebat dacă Deac ia în calcul să plece la o altă echipă pentru a prinde mai multe minute, președintele formației din Gruia a anunțat că nu se pune probleme de acest lucru.

Mureșan a adăugat faptul că veteranul formației din Gruia se antrenează în continuare cu prima echipă, iar din vară, atunci când i se va termina contractul, va ocupa o funcție administrativă în cadrul clubului.

„Deac până la vară stă oricum la noi, se antrenează cu prima echipă. Eu sper să fie nevoie de el, să și joace și să fie util. Și eu am încredere în el.

La vară i se termină contractul, o să îi dăm o funcție administrativă la club”, a concluzionat Mureșan.

Deac a jucat 505 meciuri pentru CFR Cluj în toate competițiile, reușind să înscrie 90 de goluri și să ofere 118 pase decisive.

Mijlocașul a câștigat 14 trofee în tricoul „feroviarilor”: 7 titluri, 3 Cupe ale României și 4 Supercupe.

2005
este anul în care Ciprian Deac a semnat, pentru prima oară, cu CFR Cluj

