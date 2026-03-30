Sinner a câștigat Miami Open Italianul a redus diferența față de Alcaraz și a obținut o performanță neatinsă de 9 ani!
Jannik Sinner. Foto: IMAGO
Tenis

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 30.03.2026, ora 09:59
alt-text Actualizat: 30.03.2026, ora 10:20
  • Jannik Sinner (24 de ani, 2 ATP) s-a impus în ultimul act al turneului Miami Open, duminică seara, și s-a apropiat la puțin peste 1.000 de puncte de liderul Carlos Alcaraz.

Sportivul italian l-a învins în două seturi pe cehul Jiri Lehecka (22 de ani, 14 ATP), scor 6-4, 6-4, reușind să câștige „Sunshine Double”, după ce a triumfat și la Indian Wells în urmă cu două săptămâni.

Cristian Geambașu Nu lui De Zerbi! Și gata discuția?
Citește și
Cristian Geambașu Nu lui De Zerbi! Și gata discuția?
Citește mai mult
Cristian Geambașu Nu lui De Zerbi! Și gata discuția?

Jannik Sinner a câștigat Miami Open

Sportivul în vârstă de 24 de ani are un parcurs incredibil în această primăvară, reușind să ajungă la un record de 34 de seturi consecutive câștigate la turneele ATP 1000.

În același timp, Sinner este primul tenismen care bifează „Sunshine Double”, adică victorie atât în finala de la Indian Wells, cât și în cea de la Miami Open, după reușita lui Roger Federer din 2017, informează atptour.com.

„Înseamnă foarte mult pentru mine. Să câștig «Sunshine Double» pentru prima dată este ceva incredibil. Este ceva la care nu m-aș fi gândit niciodată, pentru că este dificil de realizat. Am reușit cumva, așa că sunt foarte fericit.

Am încercat să rămân pe poziții în condițiile dificile de astăzi, a fost foarte greu să-mi depășesc adversarul. Am încercat să fiu puternic în momentele importante și sunt foarte fericit să iau acest trofeu acasă”, a declarat Sinner, la final.

Astfel, italianul s-a apropiat la 1.190 de puncte de liderul ATP, Carlos Alcaraz, care a fost eliminat în turul 2 al competiției.

1.151.380
de dolari va încasa Jannik Sinner pentru victoria de la Miami Open

Tenismenii care au reușit „Sunshine Double” de-a lungul carierei

JucătoriAnul reușitei
Jim Courier1991
Michael Chang1992
Pete Sampras1994
Marcelo Rios1998
Andre Agassi2001
Roger Federer2005, 2006, 2017
Novak Djokovic2011, 2014, 2015, 2016
Jannik Sinner2026

Citește și

„De aici a explodat boala” Ionuț Lupescu, mesaj pentru Mircea Lucescu: „Sper să-i vină mintea la cap”
Nationala
09:00
„De aici a explodat boala” Ionuț Lupescu, mesaj pentru Mircea Lucescu: „Sper să-i vină mintea la cap”
Citește mai mult
„De aici a explodat boala” Ionuț Lupescu, mesaj pentru Mircea Lucescu: „Sper să-i vină mintea la cap”
Drăgușin, antrenat de un coleg!? Aflată la un pas de retrogradare, Tottenham ar vrea să pună un jucător în locul lui Tudor!
Stranieri
23:42
Drăgușin, antrenat de un coleg!? Aflată la un pas de retrogradare, Tottenham ar vrea să pună un jucător în locul lui Tudor!
Citește mai mult
Drăgușin, antrenat de un coleg!? Aflată la un pas de retrogradare, Tottenham ar vrea să pună un jucător în locul lui Tudor!

Cu bombardierele în aer pe drum spre Orient, SUA au primit un refuz categoric din Italia privind utilizarea unei baze strategice
Cu bombardierele în aer pe drum spre Orient, SUA au primit un refuz categoric din Italia privind utilizarea unei baze strategice
Cu bombardierele în aer pe drum spre Orient, SUA au primit un refuz categoric din Italia privind utilizarea unei baze strategice
Știrile zilei din sport
„Un efort foarte mare”  Dinamo a aplicat pentru licența UEFA după 9 ani: „Luptăm și am făcut totul!”
Superliga
19:25
„Un efort foarte mare” Dinamo a aplicat pentru licența UEFA după 9 ani: „Luptăm și am făcut totul!”
Citește mai mult
„Un efort foarte mare”  Dinamo a aplicat pentru licența UEFA după 9 ani: „Luptăm și am făcut totul!”
Drăgușin are antrenor  Tottenham a anunțat cine va fi noul tehnician al echipei, după plecarea lui Igor Tudor
Campionate
19:29
Drăgușin are antrenor Tottenham a anunțat cine va fi noul tehnician al echipei, după plecarea lui Igor Tudor
Citește mai mult
Drăgușin are antrenor  Tottenham a anunțat cine va fi noul tehnician al echipei, după plecarea lui Igor Tudor
Raport financiar la Dinamo  Clubul a publicat toate cifrele: cât s-a cheltuit pe transferuri + ce va face o diferență uriașă anul acesta
Superliga
19:29
Raport financiar la Dinamo Clubul a publicat toate cifrele: cât s-a cheltuit pe transferuri + ce va face o diferență uriașă anul acesta
Citește mai mult
Raport financiar la Dinamo  Clubul a publicat toate cifrele: cât s-a cheltuit pe transferuri + ce va face o diferență uriașă anul acesta
S-a prăbușit în timpul meciului VIDEO Medicii au intervenit imediat pentru a-i acorda primul ajutor selecționerului Turciei U21! Partida a fost întreruptă
Campionate
19:41
S-a prăbușit în timpul meciului VIDEO Medicii au intervenit imediat pentru a-i acorda primul ajutor selecționerului Turciei U21! Partida a fost întreruptă
Citește mai mult
S-a prăbușit în timpul meciului VIDEO Medicii au intervenit imediat pentru a-i acorda primul ajutor selecționerului Turciei U21! Partida a fost întreruptă
Opinii
Naționala „vegetală”

Cătălin Tolontan: Naționala „vegetală”

Cătălin Tolontan: Naționala „vegetală”
Pițurcă spune lucruri

Cristian Geambașu: Pițurcă spune lucruri

Cristian Geambașu: Pițurcă spune lucruri
Mircea Lucescu: iubirea de fotbal și dincolo de viață

Theodor Jumătate: Mircea Lucescu: iubirea de fotbal și dincolo de viață

Theodor Jumătate: Mircea Lucescu: iubirea de fotbal și dincolo de viață
Când aranjatul jambierelor bate meseria de fotbalist, merităm să stăm acasă!

Dan Udrea: Când aranjatul jambierelor bate meseria de fotbalist, merităm să stăm acasă!

Dan Udrea: Când aranjatul jambierelor bate meseria de fotbalist, merităm să stăm acasă!
Nu lui De Zerbi! Și gata discuția?

Cristian Geambașu: Nu lui De Zerbi! Și gata discuția?

Cristian Geambașu: Nu lui De Zerbi! Și gata discuția?
De ce Rațiu nu va fi niciodată acolo

Theodor Jumătate: De ce Rațiu nu va fi niciodată acolo

Theodor Jumătate: De ce Rațiu nu va fi niciodată acolo
Disprețul

Radu Naum: Disprețul

Radu Naum: Disprețul
Suntem așa cum suntem, pa!

Cristian Geambașu: Suntem așa cum suntem, pa!

Cristian Geambașu: Suntem așa cum suntem, pa!
Nimic nou sub soare

Silviu Tudor Samuilă: Nimic nou sub soare

Silviu Tudor Samuilă: Nimic nou sub soare
Demisia, Mircea Sandu!

Demisia, Mircea Sandu!

: Demisia, Mircea Sandu!
Ce mi-a plăcut și ce nu mi-a plăcut la Istanbul

Dan Udrea: Ce mi-a plăcut și ce nu mi-a plăcut la Istanbul

Dan Udrea: Ce <span>mi-a</span> plăcut și ce nu <span>mi-a</span> plăcut la Istanbul
Cum să te califici dacă n-ai nici măcar un fotbalist care să strălucească cu adevărat?!

Cum să te califici dacă n-ai nici măcar un fotbalist care să strălucească cu adevărat?!

: Cum să te califici dacă <span>n-ai</span> nici măcar un fotbalist care să strălucească cu adevărat?!
Hai la lupta cea mică!

Radu Naum: Hai la lupta cea mică!

Radu Naum: Hai la lupta cea mică!
Coșmarul Lojilor A și B

Cristian Geambașu: Coșmarul Lojilor A și B

Cristian Geambașu: Coșmarul Lojilor A și B
Mulțumim, Mircea Lucescu!

Cătălin Țepelin: Mulțumim, Mircea Lucescu!

Cătălin Țepelin: Mulțumim, Mircea Lucescu!
Burleanu și burlescul

Radu Naum: Burleanu și burlescul

Radu Naum: Burleanu și burlescul
De ce nu Târnovanu?

Cristian Geambașu: De ce nu Târnovanu?

Cristian Geambașu: De ce nu Târnovanu?
Explicația declarației lui Tarbă

Cristian Geambașu: Explicația declarației lui Tarbă

Cristian Geambașu: Explicația declarației lui Tarbă
O rușine de meci!

Cristian Geambașu: O rușine de meci!

Cristian Geambașu: O rușine de meci!
Cenzură apărată cu bodyguarzii de Burleanu

Dan Udrea: Cenzură apărată cu bodyguarzii de Burleanu

Dan Udrea: Cenzură apărată cu bodyguarzii de Burleanu
