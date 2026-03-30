- Jannik Sinner (24 de ani, 2 ATP) s-a impus în ultimul act al turneului Miami Open, duminică seara, și s-a apropiat la puțin peste 1.000 de puncte de liderul Carlos Alcaraz.
Sportivul italian l-a învins în două seturi pe cehul Jiri Lehecka (22 de ani, 14 ATP), scor 6-4, 6-4, reușind să câștige „Sunshine Double”, după ce a triumfat și la Indian Wells în urmă cu două săptămâni.
Jannik Sinner a câștigat Miami Open
Sportivul în vârstă de 24 de ani are un parcurs incredibil în această primăvară, reușind să ajungă la un record de 34 de seturi consecutive câștigate la turneele ATP 1000.
În același timp, Sinner este primul tenismen care bifează „Sunshine Double”, adică victorie atât în finala de la Indian Wells, cât și în cea de la Miami Open, după reușita lui Roger Federer din 2017, informează atptour.com.
„Înseamnă foarte mult pentru mine. Să câștig «Sunshine Double» pentru prima dată este ceva incredibil. Este ceva la care nu m-aș fi gândit niciodată, pentru că este dificil de realizat. Am reușit cumva, așa că sunt foarte fericit.
Am încercat să rămân pe poziții în condițiile dificile de astăzi, a fost foarte greu să-mi depășesc adversarul. Am încercat să fiu puternic în momentele importante și sunt foarte fericit să iau acest trofeu acasă”, a declarat Sinner, la final.
Astfel, italianul s-a apropiat la 1.190 de puncte de liderul ATP, Carlos Alcaraz, care a fost eliminat în turul 2 al competiției.
Galerie foto (6 imagini)
Tenismenii care au reușit „Sunshine Double” de-a lungul carierei
|Jucători
|Anul reușitei
|Jim Courier
|1991
|Michael Chang
|1992
|Pete Sampras
|1994
|Marcelo Rios
|1998
|Andre Agassi
|2001
|Roger Federer
|2005, 2006, 2017
|Novak Djokovic
|2011, 2014, 2015, 2016
|Jannik Sinner
|2026