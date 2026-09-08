Fostul antrenor al Unirii Slobozia, Ion Vlădoiu (56 de ani), a contestat la Tribunalul Ialomița tabelul preliminar al creanțelor întocmit în procedura de insolvență a clubului.

Fostul internațional consideră nejustificată reducerea creanței sale de la 164.511 lei la doar 15.000 de lei, dispusă de administratorul judiciar.

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Jean Vlădoiu (56 de ani) a fost angajat opt luni la Unirea Slobozia, în perioada 8 iunie 2025 - 5 februarie 2026, ca antrenor cu licență PRO.

Practic, el a fost folosit drept „paravan” pentru Andrei Prepeliță (40 de ani), care nu avea calificarea necesară pentru a ocupa funcția de antrenor principal în Liga 1.

Jean Vlădoiu se judecă cu Unirea Slobozia

Cei doi au fost demiși împreună și au ajuns să aibă creanțe identice în procedura de insolvență a clubului ialomițean.

Vlădoiu a solicitat înscrierea în tabelul preliminar al creanțelor cu suma de 164.511 lei, însă administratorul judiciar a acceptat doar 15.000 de lei.

Diferența de 149.511 lei reprezintă, potrivit fostului tehnician, penalitățile de întârziere acumulate după încetarea raporturilor contractuale.

Decizia administratorului judiciar: „Penalități excesive”

Fostul internațional consideră că reducerea creanței sale a fost nejustificată și contestă decizia la Tribunalul Ialomița.

În același timp, Andrei Prepeliță a solicitat exact aceeași sumă, 164.511 lei, însă și în cazul său au fost recunoscuți doar 15.000 de lei. Administratorul judiciar a consemnat în dreptul creanței lui Prepeliță observația „penalități excesive”.

Vlădoiu consideră că același raționament a fost aplicat și în cazul său, însă fără ca administratorul judiciar să precizeze în tabel motivul pentru care a eliminat diferența de 149.511 lei.

Cum a ajuns Vlădoiu să ceară 164.511 lei

Potrivit lui Ion Vlădoiu, suma totală solicitată de 164.511 lei este compusă din două părți distincte:

15.000 de lei net - sumă ce reprezintă bonusuri de meci neachitate, pe care administratorul judiciar a admis-o integral în tabel.

- sumă ce reprezintă bonusuri de meci neachitate, pe care administratorul judiciar a admis-o integral în tabel. 149.511 lei (echivalentul a 28.500 de euro) - sumă ce reprezintă penalități de întârziere convenționale, pe care administratorul judiciar a respins-o în totalitate.

Suma revendicată de fostul antrenor are la bază acordul de reziliere semnat pe 5 februarie 2026.

Prin acest document, Vlădoiu susține că Unirea Slobozia s-a angajat să își achite până la 1 martie datoria restantă, în valoare de 66.722 de lei.

Era vorba despre 7.000 de euro net (36.722 lei la cursul de 5,2460 lei/EUR), reprezentând remunerațiile pentru lunile ianuarie și februarie, 15.000 de lei net, bonusuri pentru meciurile cu Hermannstadt, Petrolul și Farul, precum și o penalitate sportivă de 15.000 de lei aplicată de Comisia de Disciplină și Etică a FRF.

Penalități de 250 de euro pe zi pentru 114 zile de întârziere

În cuprinsul contestației depuse la dosarul de insolvență, Ion Vlădoiu prezintă în detaliu situația de fapt și cronologia evenimentelor care au dus în cele din urmă la acumularea datoriei totale pe care o solicită de la Unirea Slobozia.

Fostul internațional menționează că despărțirea de Unirea Slobozia s-a produs prin semnarea unui Acord de Reziliere la data de 5 februarie 2026.

Potrivit lui Vlădoiu, acest document a fost înregistrat la club și trimis mai departe către Liga Profesionistă de Fotbal (LPF), purtând semnătura și ștampila președintelui clubului, Ilie Lemnaru.

Prin intermediul acestui acord de reziliere, conducerea clubului Unirea Slobozia s-a obligat să îi achite integral tehnicianului, până la termenul limită de 1 martie 2026, datoriile în valoare totală de 66.722 de lei.

Slobozia i-a achitat lui Vlădoiu salariile restante și amenda de la FRF

Pentru a exista o garanție fermă că aceste termene vor fi respectate, părțile au introdus în acordul de reziliere o clauză penală fixă de 250 de euro pentru fiecare zi de întârziere, până la achitarea integrală a debitului.

Potrivit lui Vlădoiu, termenul de 1 martie a fost depășit fără ca Unirea Slobozia să achite datoria integral. Ulterior, „cu întârziere și fracționat”, clubul ialomițean a achitat remunerațiile lunare (7.000 de euro) și penalitatea sportivă FRF (15.000 de lei), însă bonusurile de 15.000 de lei au rămas neachitate.

Fostul antrenor susține că, din acest motiv, penalitățile au continuat să curgă și au ajuns la 28.500 de euro, echivalentul a 149.511 lei, după 114 zile de întârziere.

Calculul prezentat de Vlădoiu se oprește la 23 iunie 2026, data deschiderii procedurii generale de insolvență a clubului.

Acum, fostul internațional îi cere judecătorului-sindic să modifice tabelul preliminar și să îi recunoască întreaga creanță de 164.511 lei.

Tabelul cuprinde 100 de creditori: 94 sunt chirografari!

Unirea Slobozia a publicat la sfârșitul lunii august Tabelul preliminar al creanțelor, întocmit în cadrul procedurii de insolvență.

Administratorul judiciar a admis creanțe în valoare totală de 6.790.400,66 de lei (1,35 milioane de euro), după ce creditorii au solicitat 7.245.610,81 de lei (1,45 milioane de euro).

Lista cuprinde 100 de creditori, dintre care 94 sunt înscriși în categoria creanțelor chirografare. Lor li se adaugă creditorii bugetari, salariali și garantați.

Printre cei care au bani de recuperat de la Unirea Slobozia se numără foști antrenori, fotbaliști, agenții de impresariat, furnizori și instituții publice.

Claudiu Niculescu are recunoscuți toți banii

Spre deosebire de Jean Vlădoiu și Andrei Prepeliță, care au solicitat câte 164.511 lei, dar au avut acceptați doar 15.000 de lei, succesorului lor pe banca Unirii Slobozia, Claudiu Niculescu (50 de ani), i-a fost admisă integral creanța de 74.500 de lei, echivalentul a aproape 15.000 de euro.

Astfel, cei trei foști antrenori din sezonul trecut figurează în tabel cu o creanță admisă cumulată de 104.500 de lei, puțin peste 20.000 de euro.

Jayson Papeau, fotbalistul cu cea mai mare creanță: 33.000 de euro

Dintre fotbaliștii înscriși în tabel, Jayson Papeau are cea mai mare creanță admisă.

Fotbalistul francez figurează cu 163.326,80 de lei, circa 33.000 de euro, sumă solicitată și admisă integral de administratorul judiciar.

Papeau este urmat în clasamentul fotbaliștilor de Ionuț Coadă, cu 128.819,32 lei (circa 25.800 de euro), și Oleksander Safronov, cu 102.626,80 lei (20.500 de euro).

Alte creanțe importante ale fotbaliștilor sunt:

Ionuț Dinu - 94.369 de lei (18.874 de euro)

Said Ahmed - 91.666,67 lei (18.333 de euro)

Vlad Pop - 90.000 de lei (18.000 de euro)

Cristian Ponde - 86.250 de lei (17.250 de euro)

Andrei Dorobanțu - 84.200 de lei (16.840 de euro)

Paul Antoche – 84.000 de lei (16.800 de euro)

Carnat Nicolae - 75.000 de lei (15.000 de euro)

Cristian Bărbuț - 71.200 de lei (14.240 de euro)

Daniel Șerbănică - 69.966,99 de lei (13.993 de euo)

Denis Rusu – 67.700 de lei (13.540 de euro)

Teodor Lungu - 64.700 de lei (12.940 de euro)

Denis Yanakov - 62.826,80 de lei (12.565 de euro)

Andrei Dragu - 58.334 de lei (11.666 de euro)

Florian Ibrian - 51.200 de lei (10.240 de euro)

Constantin Toma - 50.450 de lei (10.090 de euro)

Laurențiu Vlăsceanu - 50.000 de lei (10.000 de euro)

Robert Popa - 45.400 de lei (9.080 de euro)

Cum arată masa credală a Unirii Slobozia

Structura masei credale preliminare, care însumează 6.790.400,66 de lei, este următoarea:

2.584.873 de lei (517.000 de euro) - creanțe bugetare;

- creanțe bugetare; 4.087.530,66 de lei (817.000 de euro) - creanțe chirografare;

- creanțe chirografare; 63.997 de lei (12.800 de euro) - creanțe salariale;

- creanțe salariale; 54.000 de lei (10.800 de euro) - creanțe garantate.

Unirea Slobozia a retrogradat în Liga 2 la finalul sezonului 2025-2026 și a intrat în insolvență.

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