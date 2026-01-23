Cu ochii pe Dawa Fotbalistul de la FCSB, urmărit de scouteri la meciul cu Dinamo Zagreb: „Se află în vizorul mai multor echipe” +14 foto
Joyskim Dawa/ Foto: sportpictures.eu
Cu ochii pe Dawa Fotbalistul de la FCSB, urmărit de scouteri la meciul cu Dinamo Zagreb: „Se află în vizorul mai multor echipe"

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 23.01.2026, ora 15:24
alt-text Actualizat: 23.01.2026, ora 15:24
  • Dinamo Zagreb - FCSB 4-1Joyskim Dawa (29 de ani), fundașul campioanei, a fost monitorizat de mai multe cluburi din Rusia la meciul din Europa League.

Abia revenit după o accidentare gravă, care l-a ținut departe de gazon timp de 10 luni, Dawa a fost titularizat de Elias Charalambous și în Croația, la doar câteva zile după ce fusese integralist în înfrângerea campioanei, 0-1 cu FC Argeș, de la Mioveni.

Dinamo Zagreb - FCSB. Dawa, monitorizat de mai multe cluburi din Rusia

Fundașul camerunez a rezistat doar 45 de minute pe teren în meciul cu Dinamo Zagreb, fiind schimbat la pauză cu veteranul Valentin Crețu (37 de ani).

Jurnalistul italian Rudy Galetti a anunțat pe contul său de pe rețeaua X că jucătorul celor de la FCSB a fost urmărit din tribune de mai mulți reprezentanți ai unor cluburi din Rusia. Acesta nu a dat vreun nume concret.

„Reprezentanți ai cluburilor rusești au asistat ieri la meciul din Europa League dintre Dinamo Zagreb și FCSB pentru a-l urmări îndeaproape pe Joyskim Dawa.

Fundasul camerunez, care are contract cu Steaua (n.r. FCSB) până în 2027, se află acum în vizorul mai multor echipe rusești.

Joyskim Dawa ajungea la FCSB în vara lui 2022, când era transferat de la FC Botoșani în schimbul sumei de 350.000 de euro.

2.500.000 de euro
este cota lui Joyskim Dawa, potrivit transfermarkt.ro
  • Gil Vicente, FC Mariupol și Valmiera sunt echipele pentru care a mai evoluat Dawa la seniori

Dawa, impasiv la primele două goluri ale croaților

FCSB a avut un început de coșmar în Croația. Campioana României a primit două goluri în primele 11 minute ale partidei, după grave erori în compartimentul defensiv.

La primul, Graovac a bătut un aut în propria jumătate de teren, însă balonul a ajuns la jucătorii gazdelor, iar aceștia l-au dus în flancul drept al atacului, la Niko Galesic.

Fundașul a avansat câțiva metri, a centrat, iar Monsef Bakrar a profitat de pasivitatea stoperilor Dawa și Ngezana și a marcat cu o lovitură de cap.

Primul gol marcat de Dinamo Zagreb în partida cu FCSB. Foto: Captură Prima Sport
Primul gol marcat de Dinamo Zagreb în partida cu FCSB. Foto: Captură Prima Sport

Primul gol marcat de Dinamo Zagreb în partida cu FCSB. Foto: Captură Prima Sport Primul gol marcat de Dinamo Zagreb în partida cu FCSB. Foto: Captură Prima Sport Primul gol marcat de Dinamo Zagreb în partida cu FCSB. Foto: Captură Prima Sport Primul gol marcat de Dinamo Zagreb în partida cu FCSB. Foto: Captură Prima Sport Primul gol marcat de Dinamo Zagreb în partida cu FCSB. Foto: Captură Prima Sport
Al doilea gol a venit la doar patru minute distanță. Hoxha a pătruns în careu și l-a servit pe Dion Beljo, care a șutat din prima, învingându-l pe Târnovanu.

Golul marcat de Dion Beljo în meciul Dinamo Zagreb - FCSB. Foto: Captură Prima Sport
Golul marcat de Dion Beljo în meciul Dinamo Zagreb - FCSB. Foto: Captură Prima Sport

Golul marcat de Dion Beljo în meciul Dinamo Zagreb - FCSB. Foto: Captură Prima Sport Golul marcat de Dion Beljo în meciul Dinamo Zagreb - FCSB. Foto: Captură Prima Sport Golul marcat de Dion Beljo în meciul Dinamo Zagreb - FCSB. Foto: Captură Prima Sport Golul marcat de Dion Beljo în meciul Dinamo Zagreb - FCSB. Foto: Captură Prima Sport Golul marcat de Dion Beljo în meciul Dinamo Zagreb - FCSB. Foto: Captură Prima Sport
Cifrele lui Dawa în tricoul celor de la FCSB

Dinamo Zagreb europa league fcsb Joyskim Dawa
