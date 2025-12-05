Collina vrea schimbarea! Șeful arbitrilor FIFA confirmă cele două modificări propuse la CM 2026:  „Cu o singură condiție”

Pierluigi Collina, 65 de ani, directorul Comisiei de Arbitri FIFA, nu mai vrea să vadă goluri marcate în urma greșelilor făcute de „centrali”.

Italianul își dorește mărirea puterii VAR în alte două momente ale jocului la Mondialul de anul viitor. Cu o singură condiție.

International Board (IFAB), organismul care supervizează legile fotbalului, discută două posibile modificări ale regulilor VAR.

Asistentul video să poată influența alte decizii ale arbitrului:

La cornere. Să-l avertizeze pe „central” dacă acesta greșește (mingea nu depășește cu toată circumferința linia de fund sau ultimul jucător care o atinge nu e în apărare, ci în atac).

La al doilea cartonaș galben. Momentan, VAR are voie să intervină numai la eliminarea directă.

Condiția lui Collina: să nu se piardă mai mult timp

Într-o conferință care a avut loc la Washington DC, înaintea tragerii la sorți de vineri seară a grupelor CM 2026, directorul Comisiei de Arbitri FIFA a comentat subiectul schimbării.

Arbitrul român Marian Barbu la Scoția - Belarus 2-1, făcând gestul specific pentru o decizie luată cu ajutorul VAR Foto: Imago

Pierluigi Collina, 65 de ani, fost mare „central” italian, e de acord să mărească puterea VAR chiar de la viitorul Campionatul Mondial, dar cu o condiție: corectarea erorilor să nu dureze, să nu se piardă și mai mult timp.

Collina, despre cornere: „De ce trebuie să ne ascundem capul în nisip?”

„Suntem în discuții. Obiectivul tuturor ar trebui să fie același, să fie decizii corecte pe teren.

Ar fi păcat ca rezultatul unei competiții să nu fie hotărât de ceea ce fac jucătorii, ci de o greșeală a arbitrului.

Acest lucru ne-a convins în urmă cu 13, 14 ani să ne gândim la sprijinirea arbitrilor cu tehnologia video. În concluzie, dacă putem să-i ajutăm, ar fi ceva pozitiv”, a declarat Collina.

Pentru mine, ar fi greu de înțeles ca VAR să vadă o decizie greșită și să nu intervină la cornere. De ce trebuie să ne ascundem capul în nisip, sperând că nu se întâmplă nimic la lovitura de colț? Aș fi fericit dacă am scăpa de această problemă. Dar nu mai accept alte întârzieri ale jocului Pierluigi Collina, șeful Comisiei de Arbitri FIFA

O hotărâre în „dosarul VAR” se va lua în luna martie, în Țara Galilor, la următorea reuniune generală IFAB.

FIFA vrea să ajute arbitrii cu inteligența artificială

Peninsularul a dezvăluit că se caută soluții și pentru combaterea tragerii de timp (inclusiv când portarii simulează accidentări cu scopul de a le permite antrenorilor să dea ultimele sfaturi jucătorilor).

În același timp, FIFA plănuiește să testeze inovații bazate pe inteligență artificială ca să ajute și mai mult arbitri. Fără a oferi însă alte detalii.

