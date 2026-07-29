„Sper să mai pot merge vreodată” FOTO: Mărturisiri cutremurătoare după accidentul din MotoGP: „Sunt supărat pe mine” +6 foto
foto: Imago
Moto GP

„Sper să mai pot merge vreodată” FOTO: Mărturisiri cutremurătoare după accidentul din MotoGP: „Sunt supărat pe mine”

alt-text Publicat: 29.07.2026, ora 10:20
alt-text Actualizat: 29.07.2026, ora 10:20
  • Pilotul francez Johann Zarco (36 de ani) a făcut dezvăluiri emoționante despre accidentul grav suferit în Marele Premiu al Cataloniei, recunoscând că, în primele momente după impact, cea mai mare teamă a sa nu era legată de cariera în MotoGP, ci de posibilitatea de a nu mai putea merge niciodată.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Accidentul s-a produs în luna mai, la reluarea cursei de la Barcelona, într-un carambol în primul viraj.

Zarco a fost implicat într-un impact violent, iar motocicleta unui alt pilot i-a prins piciorul stâng, provocându-i multiple leziuni.

Triumful care n-are nevoie de medalie Povestea înotătorului care n-a lăsat cancerul să-i fure visul
Citește și
Triumful care n-are nevoie de medalie Povestea înotătorului care n-a lăsat cancerul să-i fure visul
Citește mai mult
Triumful care n-are nevoie de medalie Povestea înotătorului care n-a lăsat cancerul să-i fure visul

Mărturisiri cutremurătoare după accidentul din MotoGP

Într-un interviu acordat pentru Canal+, francezul a povestit că, în timp ce era întins pe asfalt și prins între motociclete, se gândea la un singur lucru:

„Nu mă gândeam deloc la cursă. Mă gândeam doar: «Sper să mai pot merge vreodată». Asta era adevărata mea teamă.

Am încercat să mă ridic puțin, dar a fost foarte greu. Oficialii au ajuns imediat și totul s-a petrecut foarte repede. Nu voiau să mă atingă pentru că vedeau că piciorul îmi era răsucit. Se temeau că, dacă m-ar fi mișcat, ar fi putut agrava fractura”.

Accident Johann Zarco în Marele Premiu al Cataloniei din MotoGP (foto: Imago)
Accident Johann Zarco în Marele Premiu al Cataloniei din MotoGP (foto: Imago)

Galerie foto (6 imagini)

Accident Johann Zarco în Marele Premiu al Cataloniei din MotoGP (foto: Imago) Accident Johann Zarco în Marele Premiu al Cataloniei din MotoGP (foto: Imago) Accident Johann Zarco în Marele Premiu al Cataloniei din MotoGP (foto: Imago) Accident Johann Zarco în Marele Premiu al Cataloniei din MotoGP (foto: Imago) Accident Johann Zarco în Marele Premiu al Cataloniei din MotoGP (foto: Imago)
+6 Foto
labels.photo-gallery

Zarco nu și-a dat imediat seama de gravitatea situației, însă durerea era atât de intensă încât medicii au întâmpinat dificultăți în a-l elibera dintre motociclete.

Ulterior, investigațiile medicale au arătat că pilotul LCR Honda suferise o ruptură a ligamentului încrucișat anterior, leziuni la ligamentele genunchiului, afectarea meniscului medial și o fractură de peroneu la piciorul stâng.

Zarco a recunoscut că, după primul incident, a făcut greșeala de a reveni pe grilă pentru reluarea cursei, deși piciorul îi era deja grav afectat:

„Piciorul meu era deja mov. Am pus gheață, iar durerea s-a mai diminuat. Atunci ar fi trebuit să iau decizia de a nu mai continua cursa”.

Pilotul francez spune că nu doar accidentul în sine l-a afectat, ci și imaginile cu căzătura violentă a lui Alex Marquez au avut un impact major:

„Între imaginile accidentului lui Alex și lovitura la picior, nu mai eram în starea potrivită pentru a concura. Sunt supărat pe mine că am luat startul a doua oară”.

Zarco, recuperare fără operație

Deși primul diagnostic indica necesitatea unei intervenții chirurgicale, recuperarea a fost mai bună decât estimaseră medicii.

După reevaluări, echipa medicală a decis că pilotul poate evita operația și poate continua tratamentul prin recuperare și fizioterapie intensivă.

Obiectivul lui Zarco este revenirea în circuitul MotoGP în luna septembrie, dacă următoarele controale medicale vor confirma evoluția favorabilă.

Citește și

Imperiul lui Messi FOTO: Superstarul Argentinei, antreprenor de top!  Cea mai recentă investiție, într-un domeniu-surpriză
Campionate
09:26
Imperiul lui Messi FOTO: Superstarul Argentinei, antreprenor de top! Cea mai recentă investiție, într-un domeniu-surpriză
Citește mai mult
Imperiul lui Messi FOTO: Superstarul Argentinei, antreprenor de top!  Cea mai recentă investiție, într-un domeniu-surpriză
Gafă de 90.000 de euro Un e-mail greșit a îngropat în datorii un club din România! FIFA a trimis actele către marea rivală din oraș
Liga 2
09:08
Gafă de 90.000 de euro Un e-mail greșit a îngropat în datorii un club din România! FIFA a trimis actele către marea rivală din oraș
Citește mai mult
Gafă de 90.000 de euro Un e-mail greșit a îngropat în datorii un club din România! FIFA a trimis actele către marea rivală din oraș

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

INTERVIU România e mai MAGA decât MAGA din America, spune un fost ambasador SUA la Bucureşti. De ce crede că George Simion e „un mincinos”, atac dur la Ilie Bolojan și ce spune despre Nicușor Dan
INTERVIU România e mai MAGA decât MAGA din America, spune un fost ambasador SUA la Bucureşti. De ce crede că George Simion e „un mincinos”, atac dur la Ilie Bolojan și ce spune despre Nicușor Dan
INTERVIU România e mai MAGA decât MAGA din America, spune un fost ambasador SUA la Bucureşti. De ce crede că George Simion e „un mincinos”, atac dur la Ilie Bolojan și ce spune despre Nicușor Dan
barcelona accident moto gp johann zarco marele premiu al cataloniei
Știrile zilei din sport
 U Craiova, eliminată din UCL Oltenii au fost aproape de o revenire senzațională , dar Levski a rezistat și s-a calificat » Campioana României va continua în Europa League
Liga Campionilor
29.07
U Craiova, eliminată din UCL Oltenii au fost aproape de o revenire senzațională, dar Levski a rezistat și s-a calificat » Campioana României va continua în Europa League
Citește mai mult
 U Craiova, eliminată din UCL Oltenii au fost aproape de o revenire senzațională , dar Levski a rezistat și s-a calificat » Campioana României va continua în Europa League
„E într-un moment delicat” AC Milan dezminte informațiile despre moartea  marelui Franco Baresi: vicepremierul Italiei postase un mesaj de condoleanțe
Campionate
29.07
„E într-un moment delicat” AC Milan dezminte informațiile despre moartea marelui Franco Baresi: vicepremierul Italiei postase un mesaj de condoleanțe
Citește mai mult
„E într-un moment delicat” AC Milan dezminte informațiile despre moartea  marelui Franco Baresi: vicepremierul Italiei postase un mesaj de condoleanțe
Legătura Elenei Băsescu cu „Legea Paraschiv” Cum a contribuit fiica fostului președinte la modificarea legii dure a stadioanelor promulgată de Traian Băsescu în 2012
Special
29.07
Legătura Elenei Băsescu cu „Legea Paraschiv” Cum a contribuit fiica fostului președinte la modificarea legii dure a stadioanelor promulgată de Traian Băsescu în 2012
Citește mai mult
Legătura Elenei Băsescu cu „Legea Paraschiv” Cum a contribuit fiica fostului președinte la modificarea legii dure a stadioanelor promulgată de Traian Băsescu în 2012
Rușii, ilegali doar pe hârtie Legături între scandalul din Italia și piața pariurilor de la noi. Compania Fonbet, băgată pe lista neagră​ în România
Opinii
29.07
Rușii, ilegali doar pe hârtie Legături între scandalul din Italia și piața pariurilor de la noi. Compania Fonbet, băgată pe lista neagră​ în România
Citește mai mult
Rușii, ilegali doar pe hârtie Legături între scandalul din Italia și piața pariurilor de la noi. Compania Fonbet, băgată pe lista neagră​ în România
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
13:00
„Bă, vrei să nu mai ieși viu de aici?!” FOTO. Adi Popa nu și-a stăpânit mânia! A sărit la bătaie în ultimul meci jucat
„Bă, vrei să nu mai ieși viu de aici?!”  FOTO. Adi Popa nu și-a stăpânit mânia!  A sărit la bătaie în ultimul meci jucat
12:09
FCSB joacă în portocaliu! FOTO. La returul cu Auda va fi inaugurat echipamentul de rezervă, cel care imită cromatica naționalei Olandei
FCSB joacă în portocaliu! FOTO. La returul cu Auda va fi inaugurat echipamentul de rezervă, cel care imită cromatica naționalei Olandei
12:43
Ucraina își caută dreptatea la TAS Atac la adresa CIO după ridicarea suspendării Rusiei: „Încalcă prevederile Cartei Olimpice”
Ucraina își caută dreptatea la TAS Atac la adresa CIO după ridicarea  suspendării Rusiei: „Încalcă prevederile Cartei Olimpice”
11:51
Noutăți despre Stadionul Dinamo Proiectul care deschide calea următoarei etape: „Reluarea lucrărilor e iminentă! Greu și încet, dar se va face!”
Noutăți despre Stadionul Dinamo Proiectul care deschide calea următoarei etape: „Reluarea lucrărilor e iminentă! Greu și încet, dar se va face!”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Rușii, ilegali doar pe hârtie

Cătălin Țepelin: Rușii, ilegali doar pe hârtie

Cătălin Țepelin: Rușii, ilegali doar pe hârtie
Ambasadorul pus pe ignore

Cristian Geambașu: Ambasadorul pus pe ignore

Cristian Geambașu: Ambasadorul pus pe ignore
Acest text vă va obosi și vă va enerva

Dan Udrea: Acest text vă va obosi și vă va enerva

Dan Udrea: Acest text vă va obosi și vă va enerva
Abisul

Radu Naum: Abisul

Radu Naum: <span> Abisul</span>
Recital Dinamo, playback Craiova

Cristian Geambașu: Recital Dinamo, playback Craiova

Cristian Geambașu: Recital Dinamo, playback Craiova
Întâmplare halucinantă cu o mamă gravidă, la un meci de juniori

Dan Udrea: Întâmplare halucinantă cu o mamă gravidă, la un meci de juniori

Dan Udrea: Întâmplare halucinantă cu o mamă gravidă, la un meci de juniori
Victoria Rusiei

Radu Naum: Victoria Rusiei

Radu Naum: Victoria Rusiei
Ce mi-a plăcut și ce nu mi-a plăcut la Mondial

Cătălin Țepelin: Ce mi-a plăcut și ce nu mi-a plăcut la Mondial

Cătălin Țepelin: Ce <span>mi-a</span> plăcut și ce nu <span>mi-a</span> plăcut la Mondial
Ce mai vinde fotbalul românesc

Cristian Geambașu: Ce mai vinde fotbalul românesc

Cristian Geambașu: Ce mai vinde fotbalul românesc
Mâna întinsă care nu spune o poveste nu primește pomană!

Dan Udrea: Mâna întinsă care nu spune o poveste nu primește pomană!

Dan Udrea: Mâna întinsă care nu spune o poveste nu primește pomană!
FCSB mai are o șansă, Bîrligea nu

Dan Udrea: FCSB mai are o șansă, Bîrligea nu

Dan Udrea: FCSB mai are o șansă, Bîrligea nu
Ce poate învăța Gică Hagi de la Spania

Theodor Jumătate: Ce poate învăța Gică Hagi de la Spania

Theodor Jumătate: Ce poate învăța Gică Hagi de la Spania
Mondial fabulos, cu o excepție mizerabilă

Dan Udrea: Mondial fabulos, cu o excepție mizerabilă

Dan Udrea: Mondial fabulos, cu o excepție mizerabilă
Campioana unei mari umanități

Cristian Geambașu: Campioana unei mari umanități

Cristian Geambașu: Campioana unei mari umanități
Noua ordine mondială

Silviu Tudor Samuilă: Noua ordine mondială

Silviu Tudor Samuilă: Noua ordine mondială
Ultima impresie. Contează?

Cristian Geambașu: Ultima impresie. Contează?

Cristian Geambașu: Ultima impresie. Contează?
Argentina, ce rușine!

Radu Naum: Argentina, ce rușine!

Radu Naum: Argentina, ce rușine!
Argentina, campioana fără demnitate

Cătălin Țepelin: Argentina, campioana fără demnitate

Cătălin Țepelin: Argentina, campioana fără demnitate
Monologul victorios al unei mari țări: Felicitări, Spania!

Cătălin Tolontan: Monologul victorios al unei mari țări: Felicitări, Spania!

Cătălin Tolontan: Monologul victorios al unei mari țări: Felicitări, Spania!
Situația este albastră

Cristian Geambașu: Situația este albastră

Cristian Geambașu: Situația este albastră
Top stiri
„Ca atunci când pierzi femeia vieții tale”  Regretele lui Mancini, la revenirea pe banca Italiei. Ce obiective și-a setat
Campionate
29.07
„Ca atunci când pierzi femeia vieții tale” Regretele lui Mancini, la revenirea pe banca Italiei. Ce obiective și-a setat
Citește mai mult
„Ca atunci când pierzi femeia vieții tale”  Regretele lui Mancini, la revenirea pe banca Italiei. Ce obiective și-a setat
FIFA intervine după 10 zile Anunțul făcut de forul mondial după incidentele șocante de la finala CM 2026 + Anchetă și după meciul Angliei
Campionatul Mondial
29.07
FIFA intervine după 10 zile Anunțul făcut de forul mondial după incidentele șocante de la finala CM 2026 + Anchetă și după meciul Angliei
Citește mai mult
FIFA intervine după 10 zile Anunțul făcut de forul mondial după incidentele șocante de la finala CM 2026 + Anchetă și după meciul Angliei
Au sfidat UEFA  Metoda folosită de Levski pentru a introduce fani pe „Ion Oblemenco”, deși erau interziși
Liga Campionilor
29.07
Au sfidat UEFA Metoda folosită de Levski pentru a introduce fani pe „Ion Oblemenco”, deși erau interziși
Citește mai mult
Au sfidat UEFA  Metoda folosită de Levski pentru a introduce fani pe „Ion Oblemenco”, deși erau interziși
VIDEO | Primarul Ciucu ne explică ce e cu parcarea nouă din Centrul Vechi, pentru care acum ar lăsa mașinile să intre doar un pic: "Va fi privată, PMB dă terenul!"
B365
29.07
VIDEO | Primarul Ciucu ne explică ce e cu parcarea nouă din Centrul Vechi, pentru care acum ar lăsa mașinile să intre doar un pic: "Va fi privată, PMB dă terenul!"
Citește mai mult
VIDEO | Primarul Ciucu ne explică ce e cu parcarea nouă din Centrul Vechi, pentru care acum ar lăsa mașinile să intre doar un pic: "Va fi privată, PMB dă terenul!"

Echipe/Competiții

fcsb 63 CFR Cluj 13 dinamo bucuresti 26 rapid 17 Universitatea Craiova 40 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi uta arad 2 farul constanta 5

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 fcsb
L-au răpus pe rege! Spania este noua campioană mondială! Argentina lui Messi s-a ferit două ore de fotbal
Campionatul Mondial
20.07

L-au răpus pe rege! Spania este noua campioană mondială! Argentina lui Messi s-a ferit două ore de fotbal

Citește mai mult
L-au răpus pe rege! Spania este noua campioană mondială! Argentina lui Messi s-a ferit două ore de fotbal
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share