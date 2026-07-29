„Sper să mai pot merge vreodată” FOTO: Mărturisiri cutremurătoare după accidentul din MotoGP: „Sunt supărat pe mine”

Pilotul francez Johann Zarco (36 de ani) a făcut dezvăluiri emoționante despre accidentul grav suferit în Marele Premiu al Cataloniei, recunoscând că, în primele momente după impact, cea mai mare teamă a sa nu era legată de cariera în MotoGP, ci de posibilitatea de a nu mai putea merge niciodată.

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Accidentul s-a produs în luna mai, la reluarea cursei de la Barcelona, într-un carambol în primul viraj.

Zarco a fost implicat într-un impact violent, iar motocicleta unui alt pilot i-a prins piciorul stâng, provocându-i multiple leziuni.

Mărturisiri cutremurătoare după accidentul din MotoGP

Într-un interviu acordat pentru Canal+, francezul a povestit că, în timp ce era întins pe asfalt și prins între motociclete, se gândea la un singur lucru:

„Nu mă gândeam deloc la cursă. Mă gândeam doar: «Sper să mai pot merge vreodată». Asta era adevărata mea teamă.

Am încercat să mă ridic puțin, dar a fost foarte greu. Oficialii au ajuns imediat și totul s-a petrecut foarte repede. Nu voiau să mă atingă pentru că vedeau că piciorul îmi era răsucit. Se temeau că, dacă m-ar fi mișcat, ar fi putut agrava fractura”.

Zarco nu și-a dat imediat seama de gravitatea situației, însă durerea era atât de intensă încât medicii au întâmpinat dificultăți în a-l elibera dintre motociclete.

Ulterior, investigațiile medicale au arătat că pilotul LCR Honda suferise o ruptură a ligamentului încrucișat anterior, leziuni la ligamentele genunchiului, afectarea meniscului medial și o fractură de peroneu la piciorul stâng.

Zarco a recunoscut că, după primul incident, a făcut greșeala de a reveni pe grilă pentru reluarea cursei, deși piciorul îi era deja grav afectat:

„Piciorul meu era deja mov. Am pus gheață, iar durerea s-a mai diminuat. Atunci ar fi trebuit să iau decizia de a nu mai continua cursa”.

Pilotul francez spune că nu doar accidentul în sine l-a afectat, ci și imaginile cu căzătura violentă a lui Alex Marquez au avut un impact major:

„Între imaginile accidentului lui Alex și lovitura la picior, nu mai eram în starea potrivită pentru a concura. Sunt supărat pe mine că am luat startul a doua oară”.

Zarco, recuperare fără operație

Deși primul diagnostic indica necesitatea unei intervenții chirurgicale, recuperarea a fost mai bună decât estimaseră medicii.

După reevaluări, echipa medicală a decis că pilotul poate evita operația și poate continua tratamentul prin recuperare și fizioterapie intensivă.

Obiectivul lui Zarco este revenirea în circuitul MotoGP în luna septembrie, dacă următoarele controale medicale vor confirma evoluția favorabilă.

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