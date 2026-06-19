Ce a constatat INML Noi detalii în cazul altercației dintre Sabrina Voinea și Șerban Cotîrlan
Sabrina Voinea / Foto: Imago
Gimnastica

Ce a constatat INML Noi detalii în cazul altercației dintre Sabrina Voinea și Șerban Cotîrlan

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 19.06.2026, ora 15:08
alt-text Actualizat: 19.06.2026, ora 15:08
  • Certificatul medico-legal emis în cazul altercației dintre Sabrina Voinea (19 ani) și Șerban Cotîrlan aduce noi detalii despre incidentul reclamat de gimnastul în vârstă de 19 ani.
  • Sportivul a fost examinat la Institutul Național de Medicină Legală „Mina Minovici” pe 27 mai 2026, la o zi după incidentul reclamat.
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Potrivit certificatului, gimnastul prezenta leziuni traumatice la nivelul membrelor, mai exact echimoze și excoriații.

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Noi detalii în cazul altercației dintre Sabrina Voinea și Șerban Cotîrlan

Medicii au notat că acestea „s-au putut produce prin comprimare cu degetele/mâna și lovire cu corp dur” și că nu necesită zile de îngrijiri medicale.

Incidentul ar fi avut loc pe 26 mai, în incinta Complexului Sportiv Național „Lia Manoliu”, din București.

În document, medicul legist notează că sportivul a declarat că incidentul ar fi avut loc pe 26 mai 2026, în jurul orei 19:00.

Acesta a susținut că ar fi fost „strâns cu mâinile, lovit cu palmele și zgâriat”, conform certificatului publicat de trumedia.ro.

Cazul a devenit public la începutul lunii iunie, când au apărut primele informații despre conflictul dintre Sabrina Voinea și Șerban Cotîrlan.

Îi tot reproșa că el nu vrea să stea împreună. Era spre după-amiază și probabil Sabrina dorea să își facă planuri împreună spre seară. Tânărul îi tot zicea că nu se poate. De aici a început. Sabrina a început să-l înjure, să-i arunce cuvinte urâte, iar când a văzut că el nu reacționează, a început să-l lovească. I-a dat mai multe palme, pumni. Dădea mai mult la corp, nu la față. Sursele GOLAZO.ro care au fost martore la incident

Certificatul medico-legal descrie mai multe leziuni la nivelul membrelor:

  • „braț drept, față anterioară, 1/3 medie, o echimoză rotund-ovalară, palid violaceu-albăstruie, neomogenă, cu dimensiuni de circa 1,8/1,3 cm, cu margini imprecis delimitate;
  • braț stâng, față posterioară, 1/3 medie, o echimoză rotund-ovalară, palid violacee, neomogenă, cu dimensiuni de circa 1,8/1,5 cm, cu margini imprecis delimitate;
  • plica cot drept, o echimoză de formă neregulată, palid roșietică, relativ omogenă, cu dimensiuni de circa 0,3/0,2 cm, cu margini imprecis delimitate;
  • antebraț drept, față anterioară, 1/3 proximală, o excoriație superficială cu crustă roșietică, relativ omogenă, cu dimensiuni de circa 0,5/0,3 cm, cu margini imprecis delimitate;
  • antebraț stâng, față anterioară, 1/3 medie, o echimoză de formă neregulată, palid violaceu-albăstruie, neomogenă, cu dimensiuni de circa 1,8/1,2 cm, cu margini imprecis delimitate; la circa 1 cm superior de aceasta, o echimoză de formă neregulată, palid roșietică, neomogenă, cu dimensiuni de circa 1,5/0,3 cm, axul lung orizontal, cu margini imprecis delimitate;
  • coapsă stângă, față anterioară, 1/3 medie, o echimoză de formă neregulată, palid roșietică, relativ omogenă, cu dimensiuni de circa 1,5/0,3-0,5 cm, cu margini imprecis delimitate”, se arată în certificatul medico-legal.

Poliția Capitalei a confirmat ulterior că Secția 9 a fost sesizată prin plângere de un tânăr de 19 ani, care a reclamat că ar fi fost agresat fizic de o tânără de aceeași vârstă, în incinta unui complex sportiv din Sectorul 2.

După apariția informațiilor, Șerban Cotîrlan a avut o primă reacție publică și a transmis că nu vrea ca episodul să fie transformat într-un scandal.

Am văzut informațiile apărute în spațiul public. Nu îmi doresc să transform un episod dificil din viața mea personală într-un spectacol mediatic și cred că astfel de situații trebuie tratate cu discreție, responsabilitate și respect pentru toate persoanele implicate. Aleg să merg mai departe și să mă concentrez pe lucrurile care contează pentru mine: pregătirea sportivă și parcursul academic. Șerban Cotîrlan

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