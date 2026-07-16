ANGLIA - ARGENTINA 1-2. Schimb aprins de replici între Jude Bellingham (23 de ani) și Lionel Messi (39 de ani), la începutul semifinalei CM 2026.

Imaginile s-au viralizat, iar europeanul a dezvăluit ce i-a spus sud-americanului.

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Atmosfera a fost foarte tensionată în primele minute ale meciului de la Atlanta, iar camerele au surprins un conflict între mijlocașul Angliei și căpitanul Argentinei.

Jude Bellingham a dezvăluit ce i-a spus lui Leo Messi

După un fault acordat de arbitrul Ismail Elfath în favoarea Argentinei, Bellingham și Messi au stat față în față și au schimbat câteva cuvinte, ambii fiind foarte expresivi.

Imaginile s-au răspândit rapid pe rețelele sociale, dând naștere la speculații cu privire la ceea ce și-au spus cei doi.

După meci, Bellingham a explicat că discuția dintre el și Messi a avut ca subiect un fault anterior. A insistat că nu a fost vorba despre nimic serios, spunând că ambii și-au apărat opinia.

„De fapt, discutam despre un fault. Dar n-a fost nimic grav. Sunt sigur că toată lumea o să-și spună părerea și o să facă din asta o chestie importantă. Dar nu, chiar n-a fost nimic.

Mi s-a părut că a fost un fault mai devreme, iar el a zis: «Păi, cum rămâne cu cel asupra mea?», iar eu i-am răspuns cam așa: «Ești destul de puternic să îl suporți», înțelegeți ce vreau să spun?

Este o onoare să joc împotriva lui Messi. Nu am avut nimic împotriva lui. Evident, mă aflu în tabăra învinsă, ceea ce doare foarte mult, dar este o onoare să-l înfrunt”, a declarat Bellingham, citat de USA Today.

Anthony Gordon ('55) a deschis scorul pentru englezi, însă Enzo Fernandez ('885) și Lautaro Martinez ('90+2) au transformat în goluri pasele lui Lionel Messi și au dus Argentina în ultimul act al turneului final.

19 faulturi au fost comise în prima repriză a meciului dintre Anglia și Argentina. Niciodată nu au mai existat atâtea în primele 45 de minute ale unui meci disputat la Campionatul Mondial

Spania - Argentina, finala Campionatului Mondial, se va juca duminică, de la ora 22:00, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1 și Antena Play.

Finala mică le va aduce față în față pe Franța și Anglia, duel programat tot pe 19 iulie, de la ora 00:00.

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