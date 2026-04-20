Mihnea Rădulescu (20 de ani), jucătorul Universității Craiova, a revenit la antrenamente, după accidentarea gravă din toamna anului trecut.

Tânărul fotbalist U21 a suferit o ruptură a ligamentului încrucișat anterior la genunchiul stâng.

Totul s-a întâmplat în partida cu FCSB, pierdută de Craiova, 0-1, pe 5 octombrie anul trecut, în etapa #12 din Liga 1.

În minutul 11 al meciului, Mihnea Rădulescu a acuzat probleme la genunchi, fără să fi fost faultat, și a fost înlocuit cu David Matei.

Mihnea Rădulescu a revenit la antrenamente

După șase luni de absență, Mihnea Rădulescu a revenit la antrenamentele Universității Craiova , conform gsp.ro.

Tânărul fotbalist a fost operat imediat după accidentarea gravă pe care a suferit-o, iar apoi a urmat un program de recuperare.

Acum, deși se antrenează alături de echipă, șansele de a juca în acest sezon sunt foarte mici, cel mai probabil el urmând să revină pe teren la un meci oficial abia în sezonul viitor.

12 meciuri și două goluri are Mihnea Rădulescu în acest sezon, la Universitatea Craiova.

Mihnea Rădulescu a fost transferat de la Petrolul în vara anului trecut, Craiova plătind 400.000 de euro pentru mutarea jucătorului.

Craiova este lider în Liga 1, la egalitate cu Universitatea Cluj, ambele cu 39 de puncte acumulate după primele cinci etape din play-off.

Pentru echipa antrenată de Filipe Coelho urmează duelul din Cupa României cu Dinamo, iar apoi cel cu FC Argeș din campionat.

