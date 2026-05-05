Incredibil: Vassaras a amenințat-o pe Dinamo! Mail șocant trimis de șeful arbitrilor la memoriul pe care roș-albii l-au făcut către CCA

După eroarea gravă de arbitraj de la Craiova - Dinamo 2-1, cu golul victoriei marcat după ce Nsimba se afla în ofsaid, Andrei Nicolescu a avut o atitudine defensivă la adresa CCA și a lui Vassaras.

Explicația poate sta, conform surselor GOLAZO.ro, într-un răspuns agresiv și amenințător pe care Kyros l-a trimis clubului Dinamo.

Dinamo a pierdut meciul de la Craiova, de duminică, după un gol marcat în minutul 90 de Nsimba, după o fază în care, oltenii au intrat în posesia balonului după un ofsaid imens la același Nsimba.

În ciuda unor reacții vehemente și extrem de dure din partea suporterilor roș-albilor, pe social-media, cel care conduce clubul din Ștefan cel Mare, Andrei Nicolescu, a avut un discurs mult mai reținut.

În aparițiile pe care le-a avut la Prima Sport, imediat după meci, prin telefon, dar și a doua zi, luni seară, când s-a aflat în studio, Nicolescu a marșat pe ideea că e nevoie ca toate cluburile să fie unite în a solicita CCA reguli clare și mai ales transparență în luarea și anunțarea deciziilor.

A și precizat, la un moment dat, că „poate suporterii noștri așteaptă un discurs mai virulent, însă nu aceasta e rezolvarea, pentru că nu lătratul pe rând al cluburilor, când vor fi fiecare din ele dezavantajate, e soluția, ci să avem voce puternică în Comitetul Executiv”.

Dinamo a făcut memoriu după derby-ul cu Rapid

Sursele GOLAZO.ro dezvăluie un eveniment incredibil petrecut în urmă cu ceva timp, care ar putea fi explicația pentru atitudinea defensivă pe care șeful lui Dinamo o are.

E vorba despre un mail, pe care Kyros Vassaras l-ar fi trimis pe adresa clubului din Ștefan cel Mare, ca un răspuns la un memoriu pe care roș-albii l-au făcut după meciul din prima etapă de play-off.

Atunci, Dinamo a pierdut în Giulești, scor 2-3, însă a acuzat violent faza de la golul de 2-2, în care au susținut că Musi a fost faultat înainte ca Petrila să marcheze.

Dinamo chiar a solicitat desecretizarea convorbirii dintre cei din camera VAR și central. La acel joc, arbitru video a fost Cătălin Popa, cel care s-a aflat și la meciul de la Craiova în aceeași postură.

Mailul lui Vassaras și întâlnirea cu Nicolescu

Vassaras, conform unor colaboratori de-ai săi, a fost extrem de deranjat de mail-ul pe care l-a primit din partea lui Dinamo și a construit un răspuns în care a fost extrem de agresiv și chiar i-a amenințat pe cei din Ștefan cel Mare.

Grecul ar fi scris inclusiv ca oamenii de la Dinamo să aibă grijă pe viitor cum vorbesc la adresa lui și la adresa Comisiei Centrale a Arbitrilor, pentru că altfel vor fi reclamați la comisii, unde vor primi sancțiuni financiare mari.

Andrei Nicolescu s-a și întâlnit cu șeful arbitrilor, însă acest eveniment s-a produs întâmplător, la Adunarea Generală a FRF din 18 martie, când au avut loc alegerile pentru președinția Federației.

Nicolescu a purtat un dialog cu Vassaras, însă a refuzat să dezvăluie ce a discutat cu acesta. „A fost o discuție privată, rămâne o discuție privată”, a spus atunci Nicolescu.

12 ani se împlinesc luna viitoare de când Kyros Vassaras a fost instalat ca președinte al Comisiei Centrale a Arbitrilor

Nicolescu a pierdut cursa pentru Comitetul Executiv

La Adunarea Generală a FRF din 18 martie au fost alegeri și pentru componența Comitetului Executiv, unde Liga 1 are două locuri.

Au candidat 3 președinți, cei de la FCSB, Dinamo și UTA. Valeriu Argăseală și Alexandru Meszar au câștigat, fiecare primind câte 13 voturi, în timp ce Andrei Nicolescu a avut doar 4 voturi.

VIDEO: Eroarea uriașă de arbitraj de la U Craiova - Dinamo 2-1, care poate decide campioana

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport