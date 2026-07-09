„Toată lumea să tacă!” Lamine Yamal, mesaj pentru critici înainte de meciul cu Belgia: „Când câștigi, totul doare mai puțin”
Lamine Yamal. Foto: IMAGO
Campionatul Mondial

„Toată lumea să tacă!” Lamine Yamal, mesaj pentru critici înainte de meciul cu Belgia: „Când câștigi, totul doare mai puțin”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 09.07.2026, ora 17:48
alt-text Actualizat: 09.07.2026, ora 17:48
  • Lamine Yamal (18 ani), una dintre vedetele Spaniei la Campionatul Mondial din 2026, a vorbit despre presiunea din jurul său și despre criticile primite în ultimele săptămâni.
  • Spania - Belgia se joacă vineri, 10 iulie, de la ora 22:00, în sferturile Campionatului Mondial. Partida va putea fi urmărită liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena și Antena play.
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Yamal, puștiul-minune al Barcelonei, a marcat deja 49 de goluri în 151 de meciuri pentru catalani, dar la acest Campionat Mondial a înscris o singură dată, deși așteptările în privința lui sunt uriașe.

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Lamine Yamal, mesaj pentru critici înaintea sfertului cu Belgia: „Când câștigi, totul doare mai puțin”

Rodri, căpitanul Spaniei, a declarat că speră ca Yamal să arate, în meciurile importante, că este unul dintre cei mai buni jucători ai lumii.

Yamal spune că nu simte presiunea ca pe o povară. Din contră, faptul că lumea așteaptă mult de la el îl motivează.

„Este frumos ca oamenii să creadă în tine. O iau ca pe un lucru pozitiv, nu ca pe o presiune.

Cred că sunt două părți: oamenii care au încredere în tine și cred în tine, iar apoi oamenii care așteaptă să nu reușești, ca să-ți poată spune anumite lucruri”, a spus Lamine Yamal, conform mundodeportivo.com.

Important este să fii liniștit. Trebuie să continuăm pe drumul pe care suntem: să câștigăm, să câștigăm și să câștigăm. Până la urmă, nu contează ce spune lumea, atât timp cât noi câștigăm. Lamine Yamal, fotbalist spaniol

Meciurile lui Lamine Yamal la Campionatul Mondial 2026:

  • Spania - Capul Verde 0-0: a intrat pe final și a jucat 19 minute
  • Arabia Saudită - Spania 0-4: a jucat 45 de minute și a marcat un gol
  • Uruguay - Spania 0-1: a fost titular și a jucat 76 de minute
  • Austria - Spania 0-3: a fost titular și a jucat 85 de minute
  • Portugalia - Spania 0-1: a fost titular și a jucat 90 de minute

Întrebat dacă vreo critică l-a durut în mod special, Yamal a răspuns scurt:

„Sincer, nu. Până la urmă, când câștigi, totul doare mai puțin. Sunt zile în care spui: «La naiba, nu înțeleg de ce îmi spun asta». Dar în zilele în care ești bine, toată lumea ar trebui să tacă.

Cred că pot să fiu mai bun. Sunt foarte exigent cu mine. Nu mă mulțumește ceea ce fac. Nu am spus niciodată: «Gata, este suficient». Nici când nu mi-am atins obiectivul la Barcelona, așa că nici acum nu este cazul”, a mai spus fotbalistul.

1 gol și 4 pase decisive
a reușit Lamine Yamal la Euro 2024, turneu la care s-a făcut remarcat mai ales în momentele decisive ale Spaniei

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