Ținta lui Juventus Starul Argentinei este prima opțiune pentru Juventus! Ce blochează înțelegerea + Opțiunile italienilor
Emiliano Martinez. Foto: IMAGO
Campionate

Ținta lui Juventus Starul Argentinei este prima opțiune pentru Juventus! Ce blochează înțelegerea + Opțiunile italienilor

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 09.07.2026, ora 17:08
alt-text Actualizat: 09.07.2026, ora 17:11
  • Emiliano Martinez (34 de ani) a rămas primul portar pe lista lui Juventus pentru un transfer în această vară, însă cele două cluburi nu ajung la un acord din punct de vedere financiar.
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Campionul mondial din 2022 a intrat pe lista „bianconerilor” încă din urmă cu o lună, iar parcursul Argentinei de la CM 2026 i-ar putea menține acestuia cota ridicată.

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Emiliano Martinez, ținta numărul 1 a lui Juventus

Reprezentanții celor două părți și agenții portarului au purtat, miercuri, câteva discuții, însă cluburile par să nu ajungă la un numitor comun din punct de vedere financiar.

„Dibu” și-ar fi exprimat dorința de a evolua în Serie A, iar Juventus e dispusă să ofere 5 milioane de euro pentru transfer.

Totuși, Aston Villa ține la preț și ar cere 15 milioane de euro pentru o mutare la Torino, ceea ce necesită o nouă rundă de negocieri, informează corrieredellosport.it.

După o perioadă lungă a carierei în care nu a adunat un palmares impresionant, Martinez a adăugat doar trofee cu greutate în ultimii 5 ani, precum Europa League în 2026, Copa America în 2021 și 2025, Finalissima în 2022 și Cupa Mondială, tot în 2022, unde s-a remarcat la loviturile de departare, în finala cu Franața, 3-3 (4-2).

Juventus are și un plan de rezervă

Dacă nu vor ajunge la un acord în privința lui Emiliano Martinez, italienii intenționează să apeleze la conaționalul Guglielmo Vicario.

Spalletti l-a antrenat pe portar la echipa națională, însă acesta vine după un sezon de coșmar la Tottenham.

Vicario ar fi o țintă ușor de îndeplinit pentru Juventus, însă nu există garanția că se va putea impune în fața lui Di Gregorio, actualul goalkeeper.

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