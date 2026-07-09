Vozinha (40 de ani), portarul naționalei Capului Verde care a impresionat la CM 2026, ar fi aproape de transferul carierei.

Acesta ar fi dorit de Inter Miami, echipa la care joacă Lionel Messi (39 de ani), fostul său adversar din șaisprezecimile turneului final.

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Vozinha a devenit vedetă la Campionatul Mondial. Evoluțiile sale solide, în ciuda vârstei înaintate, au fost remarcate de mai multe cluburi, care și-ar fi manifestat interesul pentru serviciile sale.

Vozinha, dorit de Inter Miami

Contractul lui Vozinha cu Desportivo de Chaves, echipa la care a jucat în ultimele două sezoane, a expirat în timpul Campionatului Mondial, iar portarul a devenit liber de contract.

În vârstă de 40 de ani, portarul vrea să continue să apere, iar mai multe echipe ar fi interesate de serviciile sale. Printre acestea se numără și Inter Miami, echipa pentru care joacă și Lionel Messi, conform abola.pt.

Vozinha și Messi s-au întâlnit în șaisprezecimile CM 2026, acolo unde Argentina a avut un meci dificil împotriva Capului Verde.

Campioana mondială din 2022 s-a impus cu scorul de 3-2, după 120 de minute de joc, grație golurilor marcate de Messi ('29), Lisandro Martinez ('92) și Borges ('111, autogol).

Ar putea fi transferul carierei pentru Vozinha. Portarul a mai evoluat pentru Batuque, CS Mindelense (Capul Verde), Progresso (Angola), Zimbru Chișinău (Republica Moldova), Gil Vicente (Portugalia), AEL Limassol (Cipru) și Trencin (Slovacia).

50 de mii de euro este cota de piață a lui Vozinha, conform Transfermarkt

Rezultatele Capului Verde la prima participare la CM:

0-0 cu Spania

2-2 cu Uruguay

0-0 cu Arabia Saudită

1-1 (2-3 d.prel) cu Argentina, în 16-imi

Vozinha a fost integralist în toate aceste partide. Are 92 de selecții pentru naționala Capului Verde.

Vozinha, vedetă pe internet

Grație parcursului incredibil de la CM 2026, Vozinha a obținut milioane de urmăritori pe Instagram, devenind cel mai urmărit portar de pe platformă.

Astfel, el i-a depășit pe Iker Casillas (20,4 milioane), Thibaut Courtois (18,1 milioane) și Manuel Neuer (15 milioane), dar și pe alte nume importante din fotbalul mondial, precum Pedri (22,9 milioane) și Harry Kane (19,1 milioane).

28,3 milioane de urmăritori are în acest moment Vozinha pe Instagram

Cu o lună înaintea competiției, goalkeeperul avea 20.000 de followers pe Instagram. În ziua primului meci, contra Spaniei, crescuse la 40.000.

Performanțe reușite de Vozinha la CM 2026:

La 40 de ani și o lună, al 4-lea cel mai în vârstă portar care joacă în fazele eliminatorii de Mondial , după Peter Shilton (Anglia, 1990 - 40 de ani și nouă luni), Dino Zoff (Italia, 1982 - 40 de ani și 4 luni) și Manuel Neuer (Germania, 2026 - 40 de ani și 3 luni).

, după Peter Shilton (Anglia, 1990 - 40 de ani și nouă luni), Dino Zoff (Italia, 1982 - 40 de ani și 4 luni) și Manuel Neuer (Germania, 2026 - 40 de ani și 3 luni). Al treilea goalkeeper din istoria CM, în vârstă de peste 40 de ani, care a reușit minimum 18 parade la turneul final. Are 18 (8 numai cu Argentina), depășit de Shilton (28 în 1990) și Zoff (27 în 1982).

Are 18 (8 numai cu Argentina), depășit de Shilton (28 în 1990) și Zoff (27 în 1982). Al treilea în topul actual al paradelor la CM 2026 (18), după Eloy Room (Curacao, 20) și Orlando Gill (Paraguay, 19).

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