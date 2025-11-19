S-au resemnat  Israelienii comentează debutul oficial al lui Lisav Eissat pentru România. Mircea Lucescu îl laudă și îi face lobby +36 foto
Lisav Eissat, echipament galben, a bifat cu San Marino a doua selecție pentru naționala României. Prima într-un meci oficial (foto: Raed Krishan)
S-au resemnat Israelienii comentează debutul oficial al lui Lisav Eissat pentru România. Mircea Lucescu îl laudă și îi face lobby

Viorel Tudorache
Publicat: 19.11.2025, ora 20:27
alt-text Actualizat: 19.11.2025, ora 20:27
  • Lisav Eissat, fundașul israelian cu origini românești, și-a făcut debutul oficial în meciul cu San Marino din preliminariile CM 2026, încheind practic orice șansă de a mai juca pentru Israel.
  • Selecționerul României l-a lăudat pentru maturitatea sa și speră să-l vadă evoluând și în campionatul intern.

Israelienii s-au resemnat după ce fundașul central Lisav Eissat, în vârstă de 20 de ani, și-a făcut debutul oficial pentru naționala României în meciul cu San Marino, disputat în ultima etapă din preliminariile Campionatului Mondial 2026 și încheiat cu scorul de 7-1.

Israelienii, după debutul oficial al lui Lisav Eissat: „Acum este considerat oficial jucător al naționalei României”

„Acum, odată cu titularizarea sa într-un meci oficial, o mișcare așteptată din partea staff-ului român, mai ales împotriva unui adversar precum San Marino, în ultima partidă a campaniei, Eissat este considerat oficial jucător al naționalei României în toate privințele”, a scris site-ul israelian sports.walla.co.il.

„Faptul că ieri a evoluat într-un meci oficial încheie practic orice posibilitate ca el să joace în viitor pentru naționala Israelului”, a titrat și Sport 1 Maariv.

Selecționerul Israelului a sperat că Lisav Eissat se va răzgândi

Până marți seară, israelianul de origine română evoluase sub tricolor doar în amicalul cu reprezentativa Republicii Moldova (2-1), iar selecționerul Israelului, Ran Ben Shimon, încă mai spera că tânărul jucător de la Maccabi Haifa ar putea reveni asupra deciziei și să reprezinte Israelul.

Fundașul cu tată israelian și mamă româncă este născut la Haifa și a jucat pentru naționalele de juniori și tineret ale Israelului.

„Aș fi bucuros dacă ar fi disponibil pentru națională. Este încă o decizie reversibilă și mi-ar plăcea să fie disponibil pentru națională”, afirma Ran Ben Shimon.

România - San Marino, meci
România - San Marino, meci

Eissat a jucat pentru Israel la juniori și tineret

Convocat în premieră de selecționerul Mircea Lucescu (80 de ani) pentru dubla din octombrie cu Moldova (amical) și Austria (preliminarii CM 2026), Lisav Eissat a devenit dintr-o dată un subiect de interes național în Israel.

„Chiar dacă nu există șanse prea mari pentru asta, ar trebui să încercăm să-l păstrăm pe Lisav în Israel. Este israelian.

Joacă aici, pentru Maccabi Haifa și, chiar dacă ar exista o problemă, ar trebui să încercăm să o rezolvăm”, a declarat o sursă din cadrul Federației Israeliene de Fotbal, potrivit Sport 1 Maariv.

Mircea Lucescu este mulțumit de Lisav Eissat

FRF confirmă că Lisav Eissat este un jucător de perspectivă pentru naționala României, iar selecționerul Mircea Lucescu (80 de ani) l-a convocat și pentru meciurile din noiembrie cu Bosnia și Herțegovina (1-3) și San Marino (7-1).

Lucescu n-a avut curaj să joace cu Lisav Eissat la Zenica, preferându-l pe Racovițan lângă Ghiță în centru defensivei, dar l-a titularizat cu amatorii din San Marino.

Lisav a început cu trac jocul, iar la prima minge jucată de oaspeți în careul nostru a fost surprins, astfel că România s-a trezit condusă de San Marino încă din minutul 2.

Il Luce îl vrea pe Lisav Eissat în Liga 1

Cu toate astea, selecționerul Mircea Lucescu l-a lăudat pe tânărul fundaș central: „Mi-a plăcut foarte mult Eissat ăsta, care are 20 de ani. Mi-au plăcut și ceilalți, dar pentru unul care a debutat într-un meci oficial.

În prima repriză îi era frică să și paseze. Așa se întâmplă, emoțiile astea nu le poți controla. Misiunea mea este să facă o echipă puternică, dar din păcate n-am jucătorii tineri pe care mi i-aș dori. Sper să-l văd pe Eissat în campionatul României”.

Lisav Eissat. Foto: Facebook și Instagram/@lisav_eissat
O artistă din București a ajuns la doctorul Minciună pentru un tratament. „La ce porno te uiți?”, a fost prima întrebare a medicului
O artistă din București a ajuns la doctorul Minciună pentru un tratament. „La ce porno te uiți?”, a fost prima întrebare a medicului
O artistă din București a ajuns la doctorul Minciună pentru un tratament. „La ce porno te uiți?”, a fost prima întrebare a medicului
echipa nationala a romaniei israel romania San Marino lisav eissat
