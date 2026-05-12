„O mare muncitoare”  Cîrstea, lăudată de adversara din sferturile turneului de la Roma » Cum se simte Sorana la 36 de ani

Jelena Ostapenko (28 de ani, #29 WTA) a vorbit despre Sorana Cîrstea (36 de ani, #26 WTA) , viitoarea sa adversară din sferturile turneului WTA 1.000 de la Roma.

a vorbit despre , viitoarea sa adversară din sferturile turneului WTA 1.000 de la Roma. Tenismena română a vorbit și despre parcursul ei de-a lungul anilor și despre ce ar însemna o clasare în primele 20 de jucătoare ale lumii, pe final de carieră.

Sorana Cîrstea impresionează la Foro Italico. După ce a trecut de Aryna Sabalenka, #1 WTA, jucătoarea din Târgoviște a bifat o victorie spectaculoasă și în fața Lindei Noskova (21 de ani, #13 WTA), noua stea a tenisului din Cehia.

Jelena Ostapenko, despre Sorana Cîrstea: „Este o mare muncitoare”

Înaintea duelului direct din sferturile turneului de la Roma, care va avea loc marți, de la ora 14:00, Jelena Ostapenko a lăudat-o pe Sorana Cîrstea.

„Este o persoană foarte drăguță. Cred că joacă foarte bine anul acesta. Ne-am întâlnit de multe ori și sigur va fi un meci bun.

Faptul că 2026 este ultimul ei an îi oferă mai multă libertate, într-un sens bun, pentru că nu mai simți acea presiune de a apăra puncte și lucruri de genul acesta.

În plus, este o mare muncitoare. A avut mai multe accidentări și este foarte greu să revii după ele”, a declarat Jelena Ostapenko, conform wtatennis.com.

Ostapenko conduce cu 4-3 în meciurile directe cu Sorana Cîrstea, însă românca a câștigat ultimele confruntări:

2026, Brisbane: 6-2, 7-6(5) pentru Cîrstea

2025, Wuhan: 6-0, 6-1 pentru Cîrstea

2024, Adelaide: 2-6, 6-2, 6-4 pentru Ostapenko

2023, Wimbledon: 4-6, 7-6(6), 6-4 pentru Cîrstea

2023, Roma: 6-3, 3-6, 6-2 pentru Ostapenko

2017, Beijing: 6-4, 6-4 pentru Ostapenko

2017, US Open: 6-4, 6-4 pentru Ostapenko.

Învingătoarea dintre Ostapenko și Cîrstea va da în semifinale peste câștigătoarea meciului dintre Coco Gauff (22 de ani, #4 WTA) și Mirra Andreeva (19 ani, #7 WTA).

Sorana Cîrstea a anunțat, la finalul anului 2025, că acesta este ultimul său sezon în circuitul WTA.

Sorana Cîrstea: „Odată cu vârsta te maturizezi foarte mult”

Sorana Cîrstea a fost întrebată dacă acum, la 36 de ani, este o jucătoare mai bună decât la vârsta de 20 de ani.

„Odată cu vârsta te maturizezi foarte mult și capeți experiență. Știi să gestionezi mai bine anumite momente. Per total, devii o jucătoare mult mai bună, dacă ești sănătoasă.

În cazul meu, simt că sunt într-o formă foarte, foarte bună. Mă simt mult mai tânără decât arată pașaportul meu”, a declarat Sorana Cîrstea, conform sursei citate.

Cîrstea a mai fost întrebată dacă Sorana de acum ar învinge-o într-un meci pe Sorana din 2013, an în care românca atins cea mai bună clasare a carierei, locul 21 mondial.

„Sper că Sorana de acum. Mă simt mai puternică fizic și mai inteligentă pe teren. Nu îmi amintesc foarte multe din perioada aceea.

Acum sunt o jucătoare mai completă. Am mai multe soluții, sunt mai constantă. În plus, am muncit enorm în ultimii 10 ani. Cred că și jocul a evoluat, iar eu sunt foarte fericită că am evoluat odată cu el”.

4 titluri WTA a câștigat Sorana Cîrstea de-a lungul carierei sale

Sorana Cîrstea este aproape să intre și top 20 WTA, dacă va câștiga următoarele două partide de la Roma. Românca a vorbit și despre această potențială performanță.

„Ar însemna foarte mult pentru mine, pentru că simt că am muncit enorm. Ar fi ca o celebrare a tuturor sacrificiilor și a întregii munci depuse. Dar, în același timp, încerc să nu mă definesc printr-un număr. Dacă sunt pe locul 21 sau pe 17, viața mea nu se va schimba. Este același lucru.

Nu vreau să îmi stabilesc obiective legate de clasament. Prefer să am obiective legate de jocul meu, să văd unde pot progresa și cât de departe pot ajunge”.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport