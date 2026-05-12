„Au fost multe îndoieli la început" Lautaro Martinez dezvăluie ce a schimbat Cristi Chivu de când a venit la Inter: „Acesta este cuvântul-cheie"
„Au fost multe îndoieli la început” Lautaro Martinez dezvăluie ce a schimbat Cristi Chivu de când a venit la Inter: „Acesta este cuvântul-cheie”

alt-text Publicat: 12.05.2026, ora 23:46
alt-text Actualizat: 12.05.2026, ora 23:49
  • Lautaro Martinez (28 de ani), liderul din vestiarul Interului, a vorbit despre Cristi Chivu (45 de ani), înaintea finalei Cupei Italiei împotriva lui Lazio.
  • Lazio - Inter se joacă miercuri, de la 22:00, liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe platforma de streaming Voyo.

Fotbalistul argentinian a vorbit în termeni laudativi despre tehnicianul român și a spus ce a schimbat acesta odată cu venirea sa la Inter.

Lautaro Martinez, despre Cristi Chivu: „A adus multă energie”

Lautaro Martinez a explicat cât de mult a contat prezența lui Cristi Chivu în vestiarul de la Inter:

„Există mereu discuții. Într-o echipă de fotbal, există 25-26 de minți și gânduri diferite.

Oricine a lucrat în vestiare importante, precum antrenorul, ne înțelege imediat. Am început să lucrăm împreună, iar el a adus energie și leadership cu personalitatea sa puternică.

Ne face să zâmbim și să lucrăm cu mult calm la antrenamente. Apoi, cuvântul-cheie în vestiar este să câștigi. Ca să rămâi la Inter, trebuie întotdeauna să câștigi.

Am crescut mult (n.r. - de când a venit Chivu), chiar dacă această problemă la gambă m-a cam ținut în loc, am muncit incredibil de mult. Sunt mulțumit de sezonul meu și de cel al echipei și mă bucur pentru antrenor, pentru că cunoaște foarte bine ce înseamnă Inter.

Când a venit, au fost multe îndoieli, dar a lămurit lucrurile și l-am susținut”, a declarat Lautaro Matinez, conform tuttomercatoweb.com.

Lautaro Martinez și Cristi Chivu FOTO: IMAGO

Despre partida cu Lazio, cea care îi poate aduce Interului al doilea trofeu din acest sezon, Lautaro Martinez a spus:

„Cu siguranță ne așteptăm la un meci diferit față de cel de sâmbătă. Sunt foarte organizați tactic și va fi un meci foarte dificil. Au jucători de calitate și va fi o finală; este un trofeu de ridicat.

Trebuie să fim pregătiți pentru ceea ce ne așteaptă mâine seară. Va fi un stadion plin cu toți fanii lor, care nu au fost acolo sâmbătă. Va fi foarte greu.

Vrem să câștigăm fiecare competiție la care participăm. Vom juca o altă finală, în care nu am mai ajuns de doi ani, iar mâine va fi o altă șansă să aducem acasă un trofeu care nu a mai fost obținut de doi ani.

Dubla este o statistică, dar suntem calmi pentru că mintea noastră este concentrată exclusiv asupra cupei”.

