Sorana Cîrstea, momentul revanșei Românca se va duela pentru un loc în finala WTA Roma cu jucătoarea care a învins-o de două ori în 2026

Sorana Cîrstea (36 de ani, #27 WTA) o va întâlni pe Coco Gauff (22 de ani, #4 WTA) în semifinalele turneului WTA 1.000 de la Roma.

Americanca a învins-o pe rusoaica Mirra Andreeva (19 ani, #7 WTA), scor 4-6, 6-2, 6-4.

Sorana Cîrstea va avea o misiune foarte dificilă în penultimul act al competiției de la Foro Italico, însă a demonstrat că poate pune probleme oricărei adversare. A învins-o chiar și pe Aryna Sabalenka, lidera WTA.

Sorana Cîrstea - Coco Gauff, în semifinale la WTA Roma

Andreeva a început mai bine partida din sferturile de finală și a câștigat primul set cu 6-4. Gauff și-a reglat serviciul în cel de-al doilea și s-a impus cu 6-2.

Coco a condus cu 5-1 în setul decisiv, Andreeva a revenit și a fost la un punct distanță de 5-5 (de cinci ori), însă americanca a rezistat mai bine sub presiune și a reușit să facă break-ul de care avea nevoie pentru a obține victoria. Partida a durat 2 ore și 20 de minute.

Sorana Cîrstea - Coco Gauff, 0-3 în meciurile directe

Sorana Cîrstea și Coco Gauff s-au întâlnit de trei ori, iar jucătoarea din SUA s-a impus de fiecare dată cu 2-1 la seturi.

Ultima confruntare a avut loc la Madrid, pe 26 aprilie, când americanca s-a impus în turul 3 cu 4-6, 7-5, 6-1. Sorana a condus cu set și break, însă n-a reușit să-și fructifice avantajul.

Pe 23 martie, Gauff o învingea pe Cîrstea în optimile turneului de la Miami, 6-4, 3-6, 6-2, după două ore și trei minute de joc.

Primul duel a avut loc pe 22 ianuarie 2020, în turul 2 de la Australian Open. Coco avea doar 15 ani și câștiga cu 4-6, 6-3, 7-5.

11 titluri are Coco Gauff în palmares, la simplu, printre care US Open 2023, Turneul Campioanelor 2024 și Roland Garros 2025

Parcursul Soranei Cîrstea la WTA Roma

Sferturi: 6-1, 7-6(0) cu Jelena Ostapenko (28 de ani, #36 WTA)

Turul III: 6-2, 6-4 cu Linda Noskova (21 de ani, #13 WTA)

Turul II: 2-6, 6-3, 7-5 cu Aryna Sabalenka (28 de ani, #1 WTA)

Turul I: 6-2, 6-0 cu Tatjana Maria (38 de ani, #54 WTA).

Sorana Cîrstea a anunțat, la finalul anului 2025, că acesta este ultimul său sezon în circuitul WTA. Apoi, n-a exclus să revină asupra deciziei, dacă va fi în formă.

În 2025, turneul de la Roma a fost câștigat de Jasmine Paolini, după 6-4, 6-2 în finala cu Coco Gauff.

