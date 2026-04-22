Guti îl „urechează" pe Vinicius Fostul jucător al lui Real Madrid, după gestul făcut de brazilian: „Nu trebuie niciodată să-și ceară iertare"
Momentul în care Vinicius Jr. și-a cerut scuze față de suporteri.
Guti îl „urechează" pe Vinicius Fostul jucător al lui Real Madrid, după gestul făcut de brazilian: „Nu trebuie niciodată să-și ceară iertare"

alt-text Publicat: 22.04.2026, ora 11:48
alt-text Actualizat: 22.04.2026, ora 11:52
  • Jose Maria Gutierrez (49 de ani), fostul fotbalist cunoscut drept „Guti”, a declarat că Vinicius Junior (25 de ani) nu ar fi trebuit să le ceară iertare suporterilor pentru felul în care își face meseria.
  • Atacantul lui Real Madrid și-a cerut scuze în fața tribunelor după golul marcat în victoria cu Deportivo Alaves, scor 2-1.

Meciul cu Alaves a pus capăt unei serii de patru partide fără victorie pentru „galactici”, din care a făcut parte și eliminarea în fața lui Bayern, cu 6-4 la general, în Liga Campionilor.

Guti nu e de acord cu Vinicius după gestul făcut pe Bernabeu: „Nu trebuie să-și ceară iertare pentru munca lui”

În timpul partidei, Vinicius a fost fluierat de o parte a stadionului, însă finalul i-a adus și aplauze, după golul marcat și gestul făcut în fața fanilor.

Guti, fost jucător al lui Real Madrid, cu trei trofee Champions League și cinci titluri de campion al Spaniei în palmares, a subliniat că evoluțiile lui Vinicius din ultimele meciuri au fost bune și că brazilianul nu ar fi trebuit să-și ceară scuze.

„Nu trebuie să facă asta. Poate fi într-o formă bună sau proastă, dar el încearcă mereu.

În ultimele meciuri, nivelul lui a fost foarte bun și un jucător nu trebuie niciodată să-și ceară iertare pentru munca lui”, a declarat Guti, conform marca.com.

Momentul în care Vinicius Jr. și-a cerut scuze față de suporteri. Foto: Captură DAZN
Momentul în care Vinicius Jr. și-a cerut scuze față de suporteri. Foto: Captură DAZN

Momentul în care Vinicius Jr. și-a cerut scuze față de suporteri. Foto: Captură DAZN
labels.photo-gallery

Alvaro Arbeloa: „Nu este prima dată când trecem prin asta. Mă bucură că a transformat huiduielile în aplauze”

Alvaro Arbeloa, antrenorul lui Real Madrid, a vorbit, la rândul său, despre Vinicius și despre schimbarea de atmosferă din jurul echipei.

„Nu este pentru prima dată când trecem printr-o astfel de situație. Vinicius a făcut mereu un efort uriaș pentru echipă și a încercat să o ducă în spate.

Nu se ascunde, este un mare madrilen, simte acest tricou și are mult curaj. Mă bucur că, în cele din urmă, publicul l-a răsplătit cu aplauze.

Nu cred că este ceva general valabil și nici că se întâmplă la fiecare meci. Probabil vom continua mult timp această discuție despre exigența publicului de pe acest stadion. Pentru mine, important este că Vinicius a trecut de la huiduieli la aplauze”, a declarat tehnicianul spaniol.

124 de goluri
a marcat Vinicius Junior pentru Real Madrid în cele 370 de meciuri disputate, perioadă în care a reușit și 100 de pase decisive

Întrebat dacă Real Madrid îi va prelungi contractul lui Vinicius, Arbeloa a spus:

„Nu este o întrebare la care trebuie să răspund eu, dar sper să rămână mulți ani”.

Real Madrid ocupă locul al doilea în La Liga, cu 73 de puncte, la șase în spatele liderului Barcelona.

