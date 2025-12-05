„Toleranță zero!” Cluburile din Liga 1 s-au unit și au transmis un mesaj ferm pentru oprirea violenței împotriva femeilor

Liga Profesionistă de Fotbal și Centru Filia au demarat o campanie care are ca scop oprirea violenței împotriva femeilor.

Un jucător de la fiecare echipă din Liga 1 a transmis un mesaj prin care îndeamnă oprirea și sancționarea abuzurilor.

Campania pornită împotriva violenței asupra femeilor este reprezentată simbolic printr-un cartonaș mov arătat de fotbaliștii cluburilor din Superliga într-un videoclip.

Cluburile din Liga 1, mesaj pentru oprirea violenței împotriva femeilor

Inițiativa celor două părți vine după ce numărul cazurilor femeilor ucise a devenit alarmant în România, mai ales în ultimul an.

„Toate echipele din Superliga spun STOP violenței împotriva femeilor! S-au solidarizat să transmită un mesaj către toți toți suporterii, sportivii și comunitățile din jurul fotbalului: să devină parte din schimbare, să nu rămână indiferenți și să intervină atunci când văd semne de abuz.

Campania «Respect pe teren. Respect acasă» își propune să ducă mai departe valorile fotbalului: respectul, fair-play-ul și spiritul de echipă, în principii care ne ghidează dincolo de stadion.

Așa cum pe teren nu e loc pentru faulturi sau comportamente abuzive, nici în viața de zi cu zi nu trebuie să fie loc pentru violență, frică sau tăcere.

Este responsabilitatea fiecăruia dintre noi să contribuim la o lume în care toată lumea trăiește în siguranță și să sancționăm violența la care suntem martori.

Ne unim vocile pentru a transmite un mesaj clar: zero toleranță față de violența împotriva femeilor”, este mesajul transmis pe pagina de Instragram a Superligii.

