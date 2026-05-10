Ștefan Bană (21 de ani) a revenit cu explicații după despărțirea de Oțelul Galați, club la care a fost împrumutat în acest sezon de Universitatea Craiova.

Mijlocașul a anunțat inițial că gruparea gălățeană a decis să nu se mai bazeze pe serviciile sale din „motive de indisciplină”, iar ulterior a prezentat propria versiune asupra conflictului.

Totul s-ar fi întâmplat în cantonament. Bană susține că asculta muzică la maximum în cameră, iar Diego Zivulic, căpitanul Oțelului, i-ar fi trimis un mesaj prin care îi cerea să dea volumul mai încet.

Fotbalistul spune că nu a văzut mesajul, iar colegul său ar fi venit la ușa camerei și ar fi început să o lovească puternic, până a lăsat găuri în ea.

Ștefan Bană a explicat ruptura de Oțelul Galați: „Zivulic a început să țipe și să spargă ușa”

„Am văzut tot felul de discuții în presă despre mine, vreau să clarific și eu situația după plecarea mea de la Oțelul Galați.

Totul a început de la volumul muzicii, eu ascultam muzică la mine în cameră (la maximum) și Diego Zivulic, «căpitanul echipei», mi-a dat mesaj să dau muzica mai încet.

Eu n-am văzut mesajul lui și a venit la mine în cameră să bată la ușă. Eu n-am auzit când el a bătut la ușă și a început să țipe și să spargă ușa, după cum se vede în imaginile de aici, după care a început să țipe la mine.

Nu i-am deschis de frică. L-am sunat pe directorul sportiv de la echipă, Cristi Sârghi, care a început să mă facă nebun și să spună că am nevoie să merg din nou la un control.

I-am zis că eu nu mai vreau să joc la Oțelul Galați, pentru că eu nu am venit să mă bat cu nimeni, am venit să joc fotbal, nu am venit la Oțelul să mă bat cu colegii”, a notat Bană, pe rețelele de socializare.

Fotografia publicată de Ștefan Bană pe rețelele de socializare, în care se văd urme de lovituri pe ușă

Bană a lansat acuzații și la adresa altor doi colegi, Paul Iacob și Joao Lameira, despre care susține că ar fi încercat să îl lovească la un antrenament.

„Nu este prima oară când s-a întâmplat ca cineva din echipă să mă provoace sau să încerce să mă bată. Au mai încercat și Paul Iacob, și Joao Lameira, de la o fentă la antrenament”, a mai notat fotbalistul.

Ștefan Bană: „Îmi pare rău că am fost aruncat ca o măsea stricată”

Ștefan Bană și-a cerut scuze pentru faptul că ar fi jignit clubul, dar a spus că a fost dezamăgit de modul în care s-a produs despărțirea.

„Sunt total dezamăgit de conducerea Oțelului pentru neseriozitate și îmi pare foarte rău că am fost aruncat ca o măsea stricată, după ce am ajutat clubul să își îndeplinească obiectivul de a rămâne în prima ligă.

Vreau să îmi cer scuze în fața conducerii că am jignit clubul, dar nu m-am putut abține, pentru că sunt și eu om până la urmă și nu îmi place să fiu călcat în picioare.

Și dacă am supărat pe cineva cu comportamentul meu «neadecvat», îmi cer scuze; nu am făcut asta din răutate, așa sunt eu de fel, mai «glumeț».

Prin acest mesaj am vrut să mă fac înțeles și să clarific situația aceasta tensionată, care a apărut neașteptat de repede în mediul online. Încă o dată, baftă multă, Oțelul. Am dat totul pentru voi, vă mulțumesc că mi-ați întins o mână de ajutor când am avut nevoie, nu o să uit chestiile astea și o să vă am în sufletul meu tot timpul, vă respect!!! Ștefan Bană, pe rețelele de socializare

Pe lângă mesajul în care și-a prezentat versiunea despre despărțirea de Oțelul, Ștefan Bană a publicat și un story:

„Când ești bun cu toată lumea și îți vezi de treaba ta, toată lumea crede că ești prost și, când începi să nu mai fii timid, încep să te facă nebun! Nu regret asta”.

În toamna lui 2025, oficialii Oțelului au anunțat public că Bană trecea printr-o perioadă dificilă și urma ședințe de terapie psihologică.

Cristi Munteanu, președintele clubului, explica atunci că jucătorul avea probleme de adaptare, fiind pentru prima dată plecat departe de casă.

De când a venit la Oțelul, are cele mai bune cifre de U21 în România. Din păcate și pentru noi și pentru el, a intrat într-o ușoara depresie. Este la tratament, la psiholog. Cum sunt tinerii de azi… A avut o urcare fulminantă la noi, într-un timp scurt. Este prima lui plecare de acasă, e un tip mai sensibil, cu multe calități de fotbalist. Cristian Munteanu, președintele celor de la Oțelul Galați, potrivit fanatik.ro

În play-out, Bană a fost titular în toate cele 6 partide în care a evoluat, dar a bifat toate minutele doar în meciul cu Metaloglobus, din etapa #7.

Acesta a marcat un singur gol în play-out, în înfrângerea cu Unirea Slobozia, scor 1-2, din etapa #2.

