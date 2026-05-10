„Am venit să joc fotbal, nu să mă bat” Ștefan Bană a explicat ruptura de Oțelul Galați: „Zivulic a început să țipe și să spargă ușa”
Ștefan Bană, conflict cu Zivulic. Sursa: Fotomontaj GOLAZO.ro
Superliga

„Am venit să joc fotbal, nu să mă bat” Ștefan Bană a explicat ruptura de Oțelul Galați: „Zivulic a început să țipe și să spargă ușa”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 10.05.2026, ora 16:48
  • Ștefan Bană (21 de ani) a revenit cu explicații după despărțirea de Oțelul Galați, club la care a fost împrumutat în acest sezon de Universitatea Craiova.
  • Mijlocașul a anunțat inițial că gruparea gălățeană a decis să nu se mai bazeze pe serviciile sale din „motive de indisciplină”, iar ulterior a prezentat propria versiune asupra conflictului.

Totul s-ar fi întâmplat în cantonament. Bană susține că asculta muzică la maximum în cameră, iar Diego Zivulic, căpitanul Oțelului, i-ar fi trimis un mesaj prin care îi cerea să dea volumul mai încet.

Fotbalistul spune că nu a văzut mesajul, iar colegul său ar fi venit la ușa camerei și ar fi început să o lovească puternic, până a lăsat găuri în ea.

Mbappe ratează El Clasico Starul lui Real Madrid a părăsit ultimul antrenament cu cinci minute înainte de final, din cauza problemelor medicale
Citește și
Mbappe ratează El Clasico Starul lui Real Madrid a părăsit ultimul antrenament cu cinci minute înainte de final, din cauza problemelor medicale
Citește mai mult
Mbappe ratează El Clasico Starul lui Real Madrid a părăsit ultimul antrenament cu cinci minute înainte de final, din cauza problemelor medicale

Ștefan Bană a explicat ruptura de Oțelul Galați: „Zivulic a început să țipe și să spargă ușa”

„Am văzut tot felul de discuții în presă despre mine, vreau să clarific și eu situația după plecarea mea de la Oțelul Galați.

Totul a început de la volumul muzicii, eu ascultam muzică la mine în cameră (la maximum) și Diego Zivulic, «căpitanul echipei», mi-a dat mesaj să dau muzica mai încet.

Eu n-am văzut mesajul lui și a venit la mine în cameră să bată la ușă. Eu n-am auzit când el a bătut la ușă și a început să țipe și să spargă ușa, după cum se vede în imaginile de aici, după care a început să țipe la mine.

Nu i-am deschis de frică. L-am sunat pe directorul sportiv de la echipă, Cristi Sârghi, care a început să mă facă nebun și să spună că am nevoie să merg din nou la un control.

I-am zis că eu nu mai vreau să joc la Oțelul Galați, pentru că eu nu am venit să mă bat cu nimeni, am venit să joc fotbal, nu am venit la Oțelul să mă bat cu colegii”, a notat Bană, pe rețelele de socializare.

Fotografia publicată de Ștefan Bană pe rețelele de socializare, în care se văd urme de lovituri pe ușă Fotografia publicată de Ștefan Bană pe rețelele de socializare, în care se văd urme de lovituri pe ușă
Fotografia publicată de Ștefan Bană pe rețelele de socializare, în care se văd urme de lovituri pe ușă

Bană a lansat acuzații și la adresa altor doi colegi, Paul Iacob și Joao Lameira, despre care susține că ar fi încercat să îl lovească la un antrenament.

„Nu este prima oară când s-a întâmplat ca cineva din echipă să mă provoace sau să încerce să mă bată. Au mai încercat și Paul Iacob, și Joao Lameira, de la o fentă la antrenament”, a mai notat fotbalistul.

Ștefan Bană: „Îmi pare rău că am fost aruncat ca o măsea stricată”

Ștefan Bană și-a cerut scuze pentru faptul că ar fi jignit clubul, dar a spus că a fost dezamăgit de modul în care s-a produs despărțirea.

„Sunt total dezamăgit de conducerea Oțelului pentru neseriozitate și îmi pare foarte rău că am fost aruncat ca o măsea stricată, după ce am ajutat clubul să își îndeplinească obiectivul de a rămâne în prima ligă.

Vreau să îmi cer scuze în fața conducerii că am jignit clubul, dar nu m-am putut abține, pentru că sunt și eu om până la urmă și nu îmi place să fiu călcat în picioare.

Și dacă am supărat pe cineva cu comportamentul meu «neadecvat», îmi cer scuze; nu am făcut asta din răutate, așa sunt eu de fel, mai «glumeț».

Prin acest mesaj am vrut să mă fac înțeles și să clarific situația aceasta tensionată, care a apărut neașteptat de repede în mediul online. Încă o dată, baftă multă, Oțelul. Am dat totul pentru voi, vă mulțumesc că mi-ați întins o mână de ajutor când am avut nevoie, nu o să uit chestiile astea și o să vă am în sufletul meu tot timpul, vă respect!!! Ștefan Bană, pe rețelele de socializare

Pe lângă mesajul în care și-a prezentat versiunea despre despărțirea de Oțelul, Ștefan Bană a publicat și un story:

Când ești bun cu toată lumea și îți vezi de treaba ta, toată lumea crede că ești prost și, când începi să nu mai fii timid, încep să te facă nebun! Nu regret asta”.

„Am venit să joc fotbal, nu să mă bat” Ștefan Bană a explicat ruptura de Oțelul Galați: „Zivulic a început să țipe și să spargă ușa” „Am venit să joc fotbal, nu să mă bat” Ștefan Bană a explicat ruptura de Oțelul Galați: „Zivulic a început să țipe și să spargă ușa”

În toamna lui 2025, oficialii Oțelului au anunțat public că Bană trecea printr-o perioadă dificilă și urma ședințe de terapie psihologică.

Cristi Munteanu, președintele clubului, explica atunci că jucătorul avea probleme de adaptare, fiind pentru prima dată plecat departe de casă.

De când a venit la Oțelul, are cele mai bune cifre de U21 în România. Din păcate și pentru noi și pentru el, a intrat într-o ușoara depresie. Este la tratament, la psiholog. Cum sunt tinerii de azi… A avut o urcare fulminantă la noi, într-un timp scurt. Este prima lui plecare de acasă, e un tip mai sensibil, cu multe calități de fotbalist. Cristian Munteanu, președintele celor de la Oțelul Galați, potrivit fanatik.ro

În play-out, Bană a fost titular în toate cele 6 partide în care a evoluat, dar a bifat toate minutele doar în meciul cu Metaloglobus, din etapa #7.

Acesta a marcat un singur gol în play-out, în înfrângerea cu Unirea Slobozia, scor 1-2, din etapa #2.

Citește și

Weekend perfect pentru români FOTO.  Patru fotbaliști au marcat pentru echipele lor de club în  China, Grecia și SUA
Stranieri
15:03
Weekend perfect pentru români FOTO. Patru fotbaliști au marcat pentru echipele lor de club în China, Grecia și SUA
Citește mai mult
Weekend perfect pentru români FOTO.  Patru fotbaliști au marcat pentru echipele lor de club în  China, Grecia și SUA
Incidente de mare amploare în tenis Italienii scriu despre „ciuma pariorilor”, care a invadat Roma: scandări și insulte în timpul meciurilor
Tenis
14:36
Incidente de mare amploare în tenis Italienii scriu despre „ciuma pariorilor”, care a invadat Roma: scandări și insulte în timpul meciurilor
Citește mai mult
Incidente de mare amploare în tenis Italienii scriu despre „ciuma pariorilor”, care a invadat Roma: scandări și insulte în timpul meciurilor

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

INVESTIGAȚIE VIDEO Cultul îngerilor. Agresiunile sexuale de care este acuzat „maestrul” spiritual Dragoș Ovidiu Argeșanu. „M-am trezit cu un deget”
INVESTIGAȚIE VIDEO Cultul îngerilor. Agresiunile sexuale de care este acuzat „maestrul” spiritual Dragoș Ovidiu Argeșanu. „M-am trezit cu un deget”
INVESTIGAȚIE VIDEO Cultul îngerilor. Agresiunile sexuale de care este acuzat „maestrul” spiritual Dragoș Ovidiu Argeșanu. „M-am trezit cu un deget”
otelul galati Universitatea Craiova liga 1 Diego Živulić stefan bana
Știrile zilei din sport
Ce pleașcă au ratat Gigi Becali și FCSB!  Ratare de 30 de milioane de euro: dacă ar fi luat titlul, roș-albaștrii ar fi fost cap de serie inclusiv în play-off-ul UCL
Superliga
13:31
Ce pleașcă au ratat Gigi Becali și FCSB! Ratare de 30 de milioane de euro: dacă ar fi luat titlul, roș-albaștrii ar fi fost cap de serie inclusiv în play-off-ul UCL
Citește mai mult
Ce pleașcă au ratat Gigi Becali și FCSB!  Ratare de 30 de milioane de euro: dacă ar fi luat titlul, roș-albaștrii ar fi fost cap de serie inclusiv în play-off-ul UCL
Untold pe Giulești  Administratorii vor concerte pe stadionul Rapidului, de genul festivalului din Cluj:  „Am început deja discuțiile”
Superliga
12:49
Untold pe Giulești Administratorii vor concerte pe stadionul Rapidului, de genul festivalului din Cluj: „Am început deja discuțiile”
Citește mai mult
Untold pe Giulești  Administratorii vor concerte pe stadionul Rapidului, de genul festivalului din Cluj:  „Am început deja discuțiile”
Kopic, așa cum rar e văzut VIDEO Gestul făcut de antrenorul lui Dinamo după meci: l-a zărit în tribună și l-a luat imediat pe gazon
Superliga
10:09
Kopic, așa cum rar e văzut VIDEO Gestul făcut de antrenorul lui Dinamo după meci: l-a zărit în tribună și l-a luat imediat pe gazon
Citește mai mult
Kopic, așa cum rar e văzut VIDEO Gestul făcut de antrenorul lui Dinamo după meci: l-a zărit în tribună și l-a luat imediat pe gazon
Baraj pentru Europa Totul despre semifinala FCSB - FC Botoșani: când și unde se joacă + cine o televizează
Superliga
10:28
Baraj pentru Europa Totul despre semifinala FCSB - FC Botoșani: când și unde se joacă + cine o televizează
Citește mai mult
Baraj pentru Europa Totul despre semifinala FCSB - FC Botoșani: când și unde se joacă + cine o televizează
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
15:26
Cristian Geambașu Sigla
Cristian Geambașu Sigla
15:25
Poster cu trimitere la Steaua ’86 FCSB a folosit un vizual inspirat din finala de la Sevilla pentru meciul de pe Ghencea, cu Slobozia
Poster cu trimitere la Steaua ’86 FCSB a folosit un vizual inspirat din finala de la Sevilla pentru meciul de pe Ghencea, cu Slobozia
15:12
Ironii virale în El Clasico VIDEO Ce au putut să strige fanii Barcelonei către jucătorii și antrenorul Realului
Ironii virale în El Clasico VIDEO Ce au putut să strige fanii Barcelonei către jucătorii și antrenorul Realului
14:35
Cîrstea, încă o victorie la Roma Românca a dominat meciul cu #13 WTA și s-a calificat în sferturile turneului: ce premiu și-a asigurat
Cîrstea, încă o victorie la Roma Românca a dominat meciul cu #13 WTA  și s-a calificat în sferturile turneului: ce premiu și-a asigurat
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?

Dan Udrea: Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?

Dan Udrea: Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?
Exercițiu de ipocrizie

Cristian Geambașu: Exercițiu de ipocrizie

Cristian Geambașu: Exercițiu de ipocrizie
7 mai 1986 - Hai, Steaua!

Cătălin Tolontan: 7 mai 1986 - Hai, Steaua!

Cătălin Tolontan: 7 mai 1986 <span>-</span> Hai, Steaua!
Arbitrajul e noul scop al fotbalului

Radu Naum: Arbitrajul e noul scop al fotbalului

Radu Naum: Arbitrajul e noul scop al fotbalului
Când colonelul bagă capul în poza din care lipsește chiar generalul!

Dan Udrea: Când colonelul bagă capul în poza din care lipsește chiar generalul!

Dan Udrea: Când colonelul bagă capul în poza din care lipsește chiar generalul!
România și București, 8 zile de invidie pe Ungaria și Budapesta!

Dan Udrea: România și București, 8 zile de invidie pe Ungaria și Budapesta!

Dan Udrea: România și București, 8 zile de invidie pe Ungaria și Budapesta!
Din ce lume venea Steaua?

Cristian Geambașu: Din ce lume venea Steaua?

Cristian Geambașu: Din ce lume venea Steaua?
Să plângă cât vor!

Cristian Geambașu: Să plângă cât vor!

Cristian Geambașu: Să plângă cât vor!
Cine e hoțul, cine e prostul?

Dan Udrea: Cine e hoțul, cine e prostul?

Dan Udrea: Cine e hoțul, cine e prostul?
Frumoasa lecție a campionului Chivu

Theodor Jumătate: Frumoasa lecție a campionului Chivu

Theodor Jumătate: Frumoasa lecție a campionului Chivu
Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?
Ce sens are să ne întrebăm despre CSM?

Radu Naum: Ce sens are să ne întrebăm despre CSM?

Radu Naum: Ce sens are să ne întrebăm despre CSM?
Populismul lui Ciucu în cazul CSM București

Dan Udrea: Populismul lui Ciucu în cazul CSM București

Dan Udrea: Populismul lui Ciucu în cazul CSM București
Mondialul din cabină și astronauții

Cristian Geambașu: Mondialul din cabină și astronauții

Cristian Geambașu: Mondialul din cabină și astronauții
Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!

Theodor Jumătate: Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!

Theodor Jumătate: Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!
Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?

Cristian Geambașu: Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?

Cristian Geambașu: Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?
O noapte la capodoperă

Radu Naum: O noapte la capodoperă

Radu Naum: O noapte la capodoperă
PSG - Bayern 5-4, zi și noapte l-aș vedea, la nesfârșit!

Theodor Jumătate: PSG - Bayern 5-4, zi și noapte l-aș vedea, la nesfârșit!

Theodor Jumătate: PSG <span>-</span> Bayern <span>5-4,</span> zi și noapte <span>l-aș</span> vedea, la nesfârșit!
Meritul Bojanei

Cristian Geambașu: Meritul Bojanei

Cristian Geambașu: Meritul Bojanei
Șucu realizează că fotbalul nu e mobilă

Dan Udrea: Șucu realizează că fotbalul nu e mobilă

Dan Udrea: Șucu realizează că fotbalul nu e mobilă
Top stiri
„Zici că e antimadridista” Postarea lui Mbappe în timpul El Clasico i-a enervat pe fani
Campionate
09:49
„Zici că e antimadridista” Postarea lui Mbappe în timpul El Clasico i-a enervat pe fani
Citește mai mult
„Zici că e antimadridista” Postarea lui Mbappe în timpul El Clasico i-a enervat pe fani
„Îmi venea să plâng de nervi” Singurul jucător de la FC Argeș aplaudat de dinamoviști: a plecat de la club împotriva voinței lui
Superliga
09:50
„Îmi venea să plâng de nervi” Singurul jucător de la FC Argeș aplaudat de dinamoviști: a plecat de la club împotriva voinței lui
Citește mai mult
„Îmi venea să plâng de nervi” Singurul jucător de la FC Argeș aplaudat de dinamoviști: a plecat de la club împotriva voinței lui
„Nu e locul tău aici!” Răzvan Lucescu spune ce a simțit la PAOK în primele luni: „Mi-era greu să ies din casă”
Campionate
09:03
„Nu e locul tău aici!” Răzvan Lucescu spune ce a simțit la PAOK în primele luni: „Mi-era greu să ies din casă”
Citește mai mult
„Nu e locul tău aici!” Răzvan Lucescu spune ce a simțit la PAOK în primele luni: „Mi-era greu să ies din casă”
Dispar din Bellu râvnitele morminte ale elitelor bucureștene. În pericol e și cel al patronului ”La vulturul de mare cu peștele în gheare”, negustorul care a clădit imperiul hainelor
B365
10.05
Dispar din Bellu râvnitele morminte ale elitelor bucureștene. În pericol e și cel al patronului ”La vulturul de mare cu peștele în gheare”, negustorul care a clădit imperiul hainelor
Citește mai mult
Dispar din Bellu râvnitele morminte ale elitelor bucureștene. În pericol e și cel al patronului ”La vulturul de mare cu peștele în gheare”, negustorul care a clădit imperiul hainelor

Echipe/Competiții

fcsb 20 CFR Cluj 38 dinamo bucuresti 29 rapid 37 Universitatea Craiova 26 petrolul ploiesti Poli Iasi uta arad 3 farul constanta 4

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
11.05

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share