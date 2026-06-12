Pericol pentru Marcelo Fostul star de la Real Madrid, prins în altercația dinaintea meciului de deschidere al CM 2026 » Cum a scăpat brazilianul

Marcelo (38 de ani), legenda celor de la Real Madrid, a fost unul dintre cei prinși în conflictul major dinaintea partidei care a inaugurat Campionatul Mondial 2026.

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Mexic s-a impus cu 2-0 în meciul de deschidere cu Africa de Sud, pe stadionul Azteca, însă orele dinaintea fluierului de start au fost marcate de tensiuni și altercații imense între câteva grupuri de protestatari și autoritățile locale.

Marcelo, prins în altercația dinaintea meciului Mexic - Africa de Sud

Ce s-a întâmplat în preajma stadionului? Sindicatul profesorilor CNTE se află în grevă încă de săptămâna trecută, cerând majorări salariale și anularea unei legi privind pensiile, iar protestul acestora s-a extins inclusiv în ziua meciului de deschidere.

Astfel, multiple conflicte grave au avut loc în apropierea arenei, unde mai mulți oameni au fost fie răniți, fie arestați.

În mijlocul haosului creat a fost prins și brazilianul Marcelo, fostul fundaș lateral a celor de la Real Madrid, potrivit marca.com.

În momentul în care polițiștii l-au observat pe fostul fotbalist, aceștia au acționat rapid pentru a-l proteja și l-au evacuat din zona respectivă, fără să fi fost rănit în vreun fel.

Marcelo a fost unul dintre cei mai importanți jucători ai lui Real Madrid în ultimii 20 ani, alături de care a adunat un palamares impresionant:

Liga Campionior - 5

La Liga - 6

Supercupa Europei - 3

Cupa Spaniei - 2

Supercupa Spaniei - 4

Ulterior, brazilianul a revenit a Fluminense, echipa de la care a plecat în Europa, după 15 ani petrecuți pe „Bernabeu”, cucerind și Copa Libertadores în 2023.

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