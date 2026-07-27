Camora, „săgeți” către contestatari VIDEO+FOTO: Gesturile făcute de veteranul CFR-ului, după ce a marcat în Liga 1  la 39 de ani: „Am avut încredere” +6 foto
Mario Camora. Foto: Sport Pictures
Superliga

Camora, „săgeți” către contestatari VIDEO+FOTO: Gesturile făcute de veteranul CFR-ului, după ce a marcat în Liga 1 la 39 de ani: „Am avut încredere”

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 27.07.2026, ora 20:53
alt-text Actualizat: 28.07.2026, ora 12:20
  • CFR Cluj - FC Voluntari 5-0. Ardelenii au făcut spectacol cu nou-promovata din Liga 1, iar Mario Camora (39 de ani) a fost cel care a închis tabela, cu o superacțiune în careul advers.
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Ajuns la 15 ani vechime în vestiarul celor de la CFR Cluj, fundașul portughez s-a dezlănțuit după golul marcat, printr-o serie de celebrări la adresa contestatarilor.

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CFR Cluj - FC Voluntari 5-0. Mario Camora: „Cartonașul roșu, ne-a făcut meciul mai ușor"

Introdus pe parcursul reprizei a doua, Camora a primit o pasă de la Șfaiț în minutul 86, și-a driblat elegant adversarul în careu și a finalizat cu piciorul stâng, la colțul lung, învingându-l pe Jurhar.

Bucuria a fost enormă pentru veteranul formației din Gruia, care le-a răspuns celor care l-au criticat pentru joc și vârsta înaintată.

A făcut semne că vrea să-i audă contestatarii și de data aceasta, s-a prefăcut că șchioapătă și merge în baston, iar apoi Andres Șfaiț i-a șters ghetele portughezului, care sărutat emblema de pe tricou.

Golul și celebrarea lui Mario Camora / foto: capturi Prima Sport
Golul și celebrarea lui Mario Camora / foto: capturi Prima Sport

Galerie foto (6 imagini)

Golul și celebrarea lui Mario Camora / foto: capturi Prima Sport Golul și celebrarea lui Mario Camora / foto: capturi Prima Sport Golul și celebrarea lui Mario Camora / foto: capturi Prima Sport Golul și celebrarea lui Mario Camora / foto: capturi Prima Sport Golul și celebrarea lui Mario Camora / foto: capturi Prima Sport
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„Am fost inspirat. Am avut încredere că pot să fac acest dribling și mă bucur că am reușit să înscriu, dar cea mai importantă este victoria pentru echipă.

E prima victorie din acest sezon, e bună pentru moralul echipei, iar acum trebuie să ne recuperăm bine pentru că avem un meci foarte important joi.

A fost și cartonașul roșu, ne-a făcut meciul mai ușor, am marcat repede, dar cea mai importantă este dovada de caracter pe care am avut-o”, a declarat Camora, la Digi Sport.

Cât despre problemele financiare de la CFR Cluj și tensiunile despre care s-a vorbit, Camora a transmis:

„Cum am spus, între noi, jucătorii, e o atmosferă foarte bună, noi am avut caracter, am luptat. Acum, e frustrare, normal, un moment foarte greu, dar noi așteptăm ca clubul să rezolve problemele și să avem liniște. Asta e cel mai important și pentru jucători”.

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