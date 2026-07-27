Camora, „săgeți” către contestatari VIDEO+FOTO: Gesturile făcute de veteranul CFR-ului, după ce a marcat în Liga 1 la 39 de ani: „Am avut încredere”

CFR Cluj - FC Voluntari 5-0. Ardelenii au făcut spectacol cu nou-promovata din Liga 1, iar Mario Camora (39 de ani) a fost cel care a închis tabela, cu o superacțiune în careul advers.

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Ajuns la 15 ani vechime în vestiarul celor de la CFR Cluj, fundașul portughez s-a dezlănțuit după golul marcat, printr-o serie de celebrări la adresa contestatarilor.

CFR Cluj - FC Voluntari 5-0 . Mario Camora: „Cartonașul roșu, ne-a făcut meciul mai ușor"

Introdus pe parcursul reprizei a doua, Camora a primit o pasă de la Șfaiț în minutul 86, și-a driblat elegant adversarul în careu și a finalizat cu piciorul stâng, la colțul lung, învingându-l pe Jurhar.

Bucuria a fost enormă pentru veteranul formației din Gruia, care le-a răspuns celor care l-au criticat pentru joc și vârsta înaintată.

A făcut semne că vrea să-i audă contestatarii și de data aceasta, s-a prefăcut că șchioapătă și merge în baston, iar apoi Andres Șfaiț i-a șters ghetele portughezului, care sărutat emblema de pe tricou.

„Am fost inspirat. Am avut încredere că pot să fac acest dribling și mă bucur că am reușit să înscriu, dar cea mai importantă este victoria pentru echipă.

E prima victorie din acest sezon, e bună pentru moralul echipei, iar acum trebuie să ne recuperăm bine pentru că avem un meci foarte important joi.

A fost și cartonașul roșu, ne-a făcut meciul mai ușor, am marcat repede, dar cea mai importantă este dovada de caracter pe care am avut-o”, a declarat Camora, la Digi Sport.

Cât despre problemele financiare de la CFR Cluj și tensiunile despre care s-a vorbit, Camora a transmis:

„Cum am spus, între noi, jucătorii, e o atmosferă foarte bună, noi am avut caracter, am luptat. Acum, e frustrare, normal, un moment foarte greu, dar noi așteptăm ca clubul să rezolve problemele și să avem liniște. Asta e cel mai important și pentru jucători”.

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