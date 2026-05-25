Marius Baciu (51 de ani), antrenorul roș-albaștrilor, a vorbit despre calificarea echipei sale în finala barajului pentru Conference League. FCSB o va întâlni pe rivala Dinamo în meciul decisiv, vineri, de la ora 20:30, pe „Arcul de Triumf”, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima Sport 1 și Digi Sport 1.

Instalat miercuri în funcția de antrenor principal al roș-albaștrilor, Marius Baciu nu a avut o misiune ușoară la debutul său pe banca tehnică.

FCSB a revenit de la 0-1 și a dus scorul la 3-1, însă moldovenii au egalat și au dus meciul în prelungiri, unde Tavi Popescu a decis partida cu reușita sa.

FCSB - FC BOTOȘANI 3-3 ( 4-3 d.prel). Marius Baciu: „Am avut câteva probleme şi nu mi-a plăcut”

La finalul partidei, tehnicianul roș-albaștrilor a atras atenția asupra mai multor lucruri care nu l-au încântat la evoluția formației sale. De asemenea, Baciu l-a lăudat pe Tavi Popescu.

„Foarte multe întorsături. Am greşit poziţionarea la primul gol, dar mi-a plăcut faptul că băieţii au fost reactivi. Am reglat după aceea lucrurile. Am avut câteva probleme şi nu mi-a plăcut.

Am schimbat mai multe în repriza a doua. Nu am avut forţă cu atacantul nostru, cu copilul (n.r. Alex Stoian). Nu a plecat în profunzime aşa cum i-am cerut.

Şi la antrenamente l-am folosit pe Cisotti atacant pentru că aveam nevoie de cineva care aleargă. Miculescu a fost o schimbare forţată, a avut probleme.

Am venit apoi cu Toma în dreapta şi am echilibrat în bandă. Ne-am împărţit oarecum munca, defensiv şi ofensiv, cu Alin Stoica şi Lucian Filip (n.r. secunzii FCSB) şi cred că am schimbat bine.

Tavi e un copil care are nevoie de susţinere. Îmi place foarte mult de el. Ştiam că David Miculescu poate să aibă probleme, aşa că l-am pregătit ca pe un titular. A intrat extraordinar.

I-am cerut să facă ce vrea el în ultimii 30 de metri, să aibă curaj. Nu trebuie să încerce doar pe piciorul drept. Dacă are tupeu să intre în careu şi să dezechilibreze. Eu de mult timp nu am mai văzut jucător ca el ”, a declarat Marius Baciu la Prima Sport.

Marius Baciu, despre duelul cu Dinamo: „O echipă complicată”

Întrebat despre cum vede derby-ul cu Dinamo, decisiv pentru calificarea în Europa, Baciu a replicat:

„Dinamo e o echipă complicată. Pentru mine e dificil pentru că am avut doar trei antrenamente împreună. Când iei gol în ultima fază, nepermis. Debusolarea sau frica de rezultat cred că ne-a dus acolo.

La un meci FCSB - Dinamo nu poţi să te gândeşti la o favorită. Au şi o zi în plus, au un antrenor bun, un joc consistent, pot să bată orice echipă”.

VIDEO. Golul marcat de Tavi Popescu în FCSB - FC Botoșani 3-3 ( 4-3 d.prel)

