Lăcătuș, de partea lui Gâlcă Fostul fotbalist al Stelei, mesaj dur pentru Dobre: „Mai important ar fi fost să se uite la ce a realizat el în ultimele jocuri” +31 foto
Alex Dobre și Marius Lăcătuș, Sursa: Fotomontaj GOLAZO.ro / Sportpictures
Superliga

Lăcătuș, de partea lui Gâlcă Fostul fotbalist al Stelei, mesaj dur pentru Dobre: „Mai important ar fi fost să se uite la ce a realizat el în ultimele jocuri"

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 19.04.2026, ora 11:31
alt-text Actualizat: 19.04.2026, ora 12:26
  • Marius Lăcătuș (62 de ani), fostul mare internațional român, a comentat situația lui Alex Dobre (27 de ani) la Rapid.
  • La conferința de presă dinaintea meciului cu Universitatea Craiova, Costel Gâlcă (54 de ani) a anunțat că Dobre nu va mai fi căpitanul echipei.
  • Meciul U Craiova - Rapid va fi liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Dobre a avut o ieșire în momentul în care a fost înlocuit de Gâlcă în minutul 59 al partidei Rapid - Argeș (0-0).

La finalul meciului, atacantul a dat vina pe tactica antrenorului pentru scăderea sa de formă.

Marius Lăcătuș, despre situația lui Dobre: „Mai important ar fi fost să se uite la ce a realizat el în ultimele jocuri”

„Și eu eram (n.r. - un jucător cu personalitate). Nu cred că vreun jucător, indiferent cum se cheamă el, ar putea să meargă să conteste toate lucrurile astea așa vehement.

Eu îl știu bine (n.r. - pe Costel Gâlcă), nu este omul care să reacționeze la supărare, la nervi, să ia hotărâri de-astea decisive. Merg pe mâna lui Costel, care a zis că nu a fost la el să vorbească, cu toate că nici așa nu era normal.

Nu cred că trebuie să vină căpitanul să își dea cu părerea vizavi de modul în care pregătește antrenorul, din punct de vedere tactic, jocul sau pregătirea în mod general.

Dacă erau 4-5 jucători, care se duceau la Costel și spuneau că lucrurile astea nu merg, da, dar la noi nu sunt 4-5 lideri într-o echipă”, a declarat fostul fotbalist, la Digi Sport.

Când vine un jucător și spune lucrul ăsta, cred că mai important ar fi fost să se uite la ce a realizat el în ultimele jocuri. E părerea mea, din ce am văzut în jocurile Rapidului, în ultimele 4-5 jocuri. Dobre n-a mai fost la nivelul la care a fost în campionatul regulat. Dacă tu porți banderola pe mână, toată lumea are pretenții ca tu să fii liderul adevărat al echipei. Lider nu prin declarații, ci prin ceea ce faci pe teren. Marius Lăcătuș

Marius Lăcătuș și Costel Gâlcă au fost colegi atât la Steaua, cât și la echipa națională a României.

Alexandru Dobre a adunat 17 goluri și un assist în 37 de meciuri disputate pentru Rapid, iar cota sa de piață este estimată la 3,2 milioane de euro, potrivit transfermarkt.com.

Probabil am fost schimbat pentru performanța pe care am avut-o, dar consider că am făcut un joc ok. Probabil tactica nu mă pune să joc 100% pe calitățile mele și pe ceea ce știu eu să fac, așa cum se întâmpla la început. Poate și de asta și performanța mea este mai slabă decât de obicei. Dar este decizia antrenorului și eu trebuie să respect tactica și să-mi ajut colegii. Alex Dobre, după meciul cu FC Argeș

În play-off-ul stagiunii actuale, Dobre nu a avut nicio contribuție decisivă pentru Rapid în cele patru meciuri disputate până acum.

FOTO. Dobre, nervos la schimbare în meciul Rapid - FC Argeș

Rapid - FC Argeș. Dobre, nervos la schimbare. Foto - captură Prima Sport (23).jpg
Rapid - FC Argeș. Dobre, nervos la schimbare. Foto - captură Prima Sport (23).jpg

Galerie foto (31 imagini)

Rapid - FC Argeș. Dobre, nervos la schimbare. Foto - captură Prima Sport (1).jpg Rapid - FC Argeș. Dobre, nervos la schimbare. Foto - captură Prima Sport (2).jpg Rapid - FC Argeș. Dobre, nervos la schimbare. Foto - captură Prima Sport (3).jpg Rapid - FC Argeș. Dobre, nervos la schimbare. Foto - captură Prima Sport (4).jpg Rapid - FC Argeș. Dobre, nervos la schimbare. Foto - captură Prima Sport (5).jpg
+31 Foto
labels.photo-gallery

Citește și

„Nu m-a apreciat la Rapid” Cîrjan i-a răspuns lui Bergodi după ce a decis meciul cu U Cluj: „Se întâmplă ca un antrenor să nu te placă”
Marius Lacatus liga 1 rapid costel galca alex dobre
Opinii
Echipe/Competiții

fcsb 18 CFR Cluj 20 dinamo bucuresti 21 rapid 31 Universitatea Craiova 18 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi 1 uta arad 1 farul constanta 9

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
20.04

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share