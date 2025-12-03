„Sporting face valuri în România” FOTO. Marius Niculae s-a întâlnit cu două legende de la Sporting înaintea derby-ului cu Benfica

Marius Niculae (44 de ani), fostul atacant al lui Sporting, s-a întâlnit cu două legende ale lusitanilor, la Iași.

Presa din Portugalia a preluat fotografia de pe conturile de socializare ale românului.

Sporting Lisabona va întâlni pe rivala tradițională Benfica, vineri, 5 decembrie, pe Estadio da Luz, de la ora 22:15.

Marius Niculae, alături de două legende le lui Sporting înaintea derby-ului cu Benfica

În săptămâna dinaintea duelului, atacantul român care a evoluat pentru „alb-verzi” la începutul anilor 2000, Marius Niculae, s-a întâlnit, la Iași, cu fostul său coleg Anderson Polga și cu fostul jucător al lui Sporting Edmilson.

Cei trei au imortalizat momentul și fostul internațional român a publicat fotografia, pe Instagram, alături de textul: „Împreună cu fostul meu coleg Anderson Polga și Edmílson”.

Presa lusitană a scris despre postarea fostului atacant român: „Sporting face valuri în România”.

Marius Niculae și Aderson Polga au fost colegi la Sporting în perioada 2003-2005, în timp ce Edmilson a purtat tricoul clubului de pe „Jose Alvalade” între anii 1998 și 2000.

Marius Niculae, Polga și Edmilson au jucat în meciul demonstrativ al lui Ronaldinho

Cei trei foști jucători ai lui Sporting au jucat în meciul demonstrativ „Football World – Ronaldinho & Friends” de pe stadionul „Emil Alexandrescu” din Iași:

Ronaldinho & Friends: Helton, Frey, Polga, Naldo, Andre Santos, Raphinia, Jankulovski, Amauri, Diego Souza, Edmilson, Roberto, Eric şi Ronaldinho.

Romanian Legends: Stanca, Stăncioiu, Paraschiv, Marius Niculae, Alin Rațiu, Neaga, Pătrașcu, Mitic, Bucur, Emil Dică, Trică, Onofraș, Tamaș, Miclea, Curelea, Popescu, Niţă şi Mihalache.

Asistența a fost una mai scăzută decât se așteptau organizatorii evenimentului.

3.000 de persone au fost prezente pe stadionul din Copou pentru meciul demonstrativ

