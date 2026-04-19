„L-am înjurat pe Mircea Lucescu" Marius Șumudică, despre gestul pe care încă îl regretă: „A așteptat momentul, a venit la mine și mi-a spus asta"
„L-am înjurat pe Mircea Lucescu” Marius Șumudică, despre gestul pe care încă îl regretă: „A așteptat momentul, a venit la mine și mi-a spus asta”

alt-text Publicat: 19.04.2026, ora 18:21
alt-text Actualizat: 19.04.2026, ora 19:15
  • Marius Șumudică (55 de ani), fostul antrenor al Rapidului, a vorbit despre situația lui Alex Dobre (27 de ani) la formația giuleșteană.
  • La conferința de presă dinaintea meciului cu Universitatea Craiova, Costel Gâlcă (54 de ani) anunțase că Dobre nu va mai fi căpitanul echipei.

Dobre a avut o ieșire nervoasă în momentul în care a fost înlocuit de Gâlcă în minutul 59 al partidei Rapid - Argeș (0-0).

La finalul meciului, atacantul a dat vina pe tactica antrenorului pentru scăderea sa de formă. Ulterior, Gâlcă i-a dat replica jucătorului său și a ținut să-l taxeze.

Marius Șumudică: „La nervi l-am înjurat pe Mircea Lucescu”

Înainte să comenteze situația tensionată a lui Alex Dobre de la Rapid, Marius Șumudică a redat un episod cu Mircea Lucescu, fostul selecționer al României, care a decedat pe data de 7 aprilie.

„Sunt strategii și strategii. E filosofia lui Gâlcă. Din câte văd… E un coleg de-al meu. Nu aș vrea să fac o comparație sau ceva de genul.

Dumnezeu să-l ierte pe domnul Mircea Lucescu. Am recunoscut, la nervi l-am înjurat. Mi-a părut rău toată viața. Îmi era rușine să merg să mănânc.

A așteptat momentul, a venit la mine și mi-a spus: «Cred că nu am auzit ce mi-ai spus când te-am scos de pe teren. Cred că știu că asta acum te apasă». Eu nu dormisem două nopți.

Mi-a spus că eu câștig următorul meci. Asta înseamnă Mircea Lucescu. Am încercat, pe cât posibil, să fac lucruri de genul ăsta (n.r. să ierte și el ieșirile jucătorilor, ca antrenor). Am închis ochii la multe”, a spus în primă parte Marius Șumudică, conform fanatik.ro.

VIDEO Șumudică a plâns în hohote la căpătâiul lui Mircea Lucescu: „Mi-ai schimbat destinul”

Șumudică despre Dobre: „Eu aș fi încercat să-l câștig și să-i dau încredere”

Fostul antrenor de la Rapid a continuat și a abordat subiectul Alex Dobre:

„Revenind la Rapid, am rămas un pic uimit. Am urmărit conferința de presă. În loc să se discute de meciul cu Craiova, se vorbea despre Dobre. Dacă vrei să faci o conferință și să pui lucrurile la punct, o faci cu două-trei zile înainte.

Cu cât te apropii de joc, eu nu cred că mai au rost astfel de discuții. Îl pierzi pe Dobre. Nu cred că îl mai poate câștiga. Eu știu ce înseamnă Rapid. Nu cred că poate câștiga grupul cu ceea ce a făcut. Dobre are doar în campionat 15 goluri marcate.

A marcat cât toți atacanții. Îl pierzi pe Dobre. Echipa nu a arătat cum trebuie. Dobre, e adevărat, e într-o perioadă slabă. Nu îmi permit să vorbesc cu el. Eu aș fi încercat să-l câștig și să-i dau încredere. Să oblig jucătorii să-mi dea înapoi ceva”, a mai spus Marius Șumudică.

Sunt două cazuri similare. Nistor, care lipsește mult la U Cluj. Domnul Bergodi gestionează cum crede. Ajută mult Nistor. Cred că există și acolo o oarecare tensiune. Asta cred și bănuiesc eu. Nu ai cum să nu-l bagi pe Nistor. Avea loc să joace. A demonstrat că poate face diferența. E un jucător de pasă finală, apare în careu. Are nevoie de el U Cluj pe acest final de campionat Marius Șumudică

Marius Șumudică a antrenat-o pe Rapid în două mandate, în perioadele iunie 2010 - aprilie 2011 și august 2024 - mai 2025.

Alexandru Dobre a adunat 17 goluri și un assist în 37 de meciuri disputate pentru Rapid în acest sezon, iar cota sa de piață este estimată la 3,2 milioane de euro, potrivit transfermarkt.com.

Probabil am fost schimbat pentru performanța pe care am avut-o, dar consider că am făcut un joc ok. Probabil tactica nu mă pune să joc 100% pe calitățile mele și pe ceea ce știu eu să fac, așa cum se întâmpla la început. Poate și de asta și performanța mea este mai slabă decât de obicei. Dar este decizia antrenorului și eu trebuie să respect tactica și să-mi ajut colegii Alex Dobre, după meciul cu FC Argeș

În play-off-ul stagiunii actuale, Dobre nu a avut nicio contribuție decisivă pentru Rapid, în cele patru meciuri disputate până acum.

