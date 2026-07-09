Incredibilul selecționer al Marocului Cum a ajuns fostul profesor de sport la naționala mare în februarie fără să antreneze înainte la seniori!

Mohamed Ouahbi, 49 de ani, nu a jucat fotbal deloc, iar ca antrenor a rămas aproape două decenii la academia de juniori a lui Anderlecht.

Cum a devenit selecționerul naționalei mari a Marocului, pe care o conduce în „sferturile” Mondialului, împotriva Franței (joi, ora 23:00).

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După marea performanță din 2022, prima participare a Marocului și a Africii în semifinalele Campionatului Mondial, fanii „leilor din Atlas” îl așteptau tot pe Walid Regragui selecționer și la CM 2026.

Numai că în locul său a apărut Mohamed Ouahbi, pe care lumea întreagă îl cunoștea prea puțin.

Un antrenor care nu mai pregătise până atunci nicio echipă de seniori ca principal.

Și totuși, astăzi, tehnicianul în vârstă de 49 de ani îi conduce pe roș-verzi în „sferturile” turneului final, o posibilă revanșă în fața Franței pentru semifinala pierdută în urmă cu patru ani (0-2).

Ouahbi a antrenat 24 de ani la Maccabi Bruxelles și juniorii lui Anderlecht!

Cine este însă Ouahbi și cum a ajuns să antreneze o națională de nivelul Marocului?

Nu a fost niciodată jucător profesionist. Dar la numai 21 de ani începea noua carieră.

Profesorul de sport era în paralel cu orele de la școală antrenor de fotbal.

Mohamed Ouahbi, la CM 2026, într-o discuție cu mijlocașul Azzedine Ounahi. Foto: Imago

Prima echipă, de amatori, Maccabi Bruxelles. Șase ani mai târziu, în 2003, a trecut la academia de juniori a lui Anderlecht.

A rămas la alb-violeți aproape două decenii. 18 ani, până în 2021, la mai multe categorii de vârstă. Pentru o scurtă perioadă, 2015-2016, a fost și secund la formația de seniori.

Printre jucătorii crescuți de el, trei nume importante ale Belgiei: Romelu Lukaku, Youri Tielemans, Jeremy Doku.

Ouahbi a dat lovitura cu juniorii Marocului: titlul mondial la U20

În 2022, cariera lui s-a schimbat radical, punctează Marca.com.

Atunci, președintele federației marocane l-a invitat la Rabat. Fouzi Lekjaa i-a oferit postul de selecționer al naționalei U20.

Ouahbi avea să confirme proiectul lui Lekjaa, reușind o performanță uriașă: titlul mondial pe 19 octombrie 2025, după 2-0 în finala cu Argentina.

Ouahbi, purtat pe brațe de jucători după victoria în fața Olandei, la penaltyuri. Foto: Imago

Nici cinci luni mai târziu, după plecarea lui Regragui, a devenit selecționerul primei reprezentative a Marocului, pe 5 februarie 2026.

Astăzi, înaintea confruntării cu Franța, are doar 10 meciuri alături de „lei”. Și nicio înfrângere până acum: 6 victorii, 4 egaluri.

26,4 ani este media de vârstă a naționalei Marocului la CM 2026

Maroc, la CM 2026

Două victorii și un egal în grupă, locul 2, după Brazilia.

1-1 cu Brazilia.

1-0 cu Scoția.

4-2 cu Haiti.

Încă două succese în fazele eliminatorii.

1-1, 3-2 la penaltyuri cu Olanda, în „16-imi”.

3-0 cu Canada, în „optimi”.

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