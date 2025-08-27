Moratti, în stare gravă Fostul președinte de la Inter Milano a fost internat la terapie intensivă

Massimo Moratti (80 de ani), fostul președinte al celor de la Inter Milano, a fost internat la terapie intensivă, din cauza unei pneumonii.

Moratti l-a adus pe Cristi Chivu (44 de ani), actualul antrenor al nerazzurrilor, la Inter, în anul 2007.

Fostul mare conducător al celor de la Inter nu se află în stare critică, însă situația sa este totuși destul de gravă.

Massimo Moratti, internat la terapie intensivă

Massimo Moratti a ajuns la secția de terapie intensivă a Institutului Humanitas din Rozzano, din cauza unei pneumonii.

Acesta se află într-o stare gravă, medicii luând decizia de a-l intuba, din cauza problemelor de respirație, conform gazzetta.it.

Moratti a preluat conducerea clubului Inter de la Ernesto Pellegrini, în anul 1995. Acesta a condus formația italiană spre triumful istoric din anul 2010, atunci când nerazzurrii au câștigat Liga Campionilor, Cupa și Campionatul.

Massimo Moratti a părăsit gruparea italiană în anul 2014, după schimbarea de acționariat a clubului.

Alături de Inter, Moratti a câștigat nu mai puțin de 16 trofee. Anterior, în 2013, acesta preluase funcția de președinte onorific.

