„Concurența e foarte mare” Jucătoarea crescută de CSM București care a urmat sfatul Bojanei Popovic. Interviu exclusiv pentru GOLAZO.ro +7 foto
Mihaela Mihai. Foto: Sportpictures
Handbal

„Concurența e foarte mare” Jucătoarea crescută de CSM București care a urmat sfatul Bojanei Popovic. Interviu exclusiv pentru GOLAZO.ro

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 09.07.2026, ora 18:37
alt-text Actualizat: 09.07.2026, ora 18:37
  • Mihaela Mihai, extrema dreapta crescută de CSM București, a revenit la Dunărea Brăila, clubul la care a debutat în Liga Națională, după un sezon bun alături de „tigroaice”.
  • Într-un interviu exclusiv pentru GOLAZO.ro, handbalista în vârstă de 21 de ani vorbește despre plecarea de la CSM, experiența de la Final Four și echipa națională.
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Sportiva pleacă dintr-un vestiar construit pentru trofee mari și se întoarce la Dunărea Brăila, clubul la care, la 17 ani, a făcut primul pas în Liga Florilor.

Decizia vine după ce Bojana Popovic, fosta ei antrenoare de la CSM București, a spus public că jucătoarele tinere au nevoie de minute, indiferent de echipă, pentru a se impune mai târziu la nivel înalt.

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Mihaela Mihai, despre experiența de la Final Four-ul Ligii Campionilor: „Este un privilegiu”

În sezonul 2025/26, Mihaela Mihai a marcat 5 goluri în Liga Campionilor EHF pentru CSM București, unde a împărțit vestiarul cu jucătoare uriașe precum Crina Pintea, Elizabeth Omoregie și Trine Ostegaard.

„Cred că cel mai important lucru a fost faptul că am avut ocazia să văd din interior ce înseamnă handbalul la cel mai înalt nivel.

În fiecare zi aveam ceva de învățat, fie din felul în care se antrenau, fie din experiența lor. Pentru mine, ca jucătoare tânără, a contat enorm că am fost în acel mediu”, a spus handbalista, pentru GOLAZO.ro.

CSM București a câștigat medalia de bronz în Liga Campionilor FOTO Captură Digi Sport (2) (Custom).jpg
CSM București a câștigat medalia de bronz în Liga Campionilor FOTO Captură Digi Sport (2) (Custom).jpg

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CSM a încheiat sezonul european pe locul 3 în Liga Campionilor, după 27-32 cu Metz în semifinale și 32-26 cu Brest în finala mică de la Budapesta. Clubul din București a revenit în Final Four după opt ani.

Cred că pentru orice handbalistă este un privilegiu să ajungă la un Final Four. Atmosfera de la Budapesta este incredibilă și cred că îmi vor rămâne în minte toate momentele trăite acolo. Sunt două zile care te motivează enorm și care îți schimbă puțin perspectiva asupra performanței și asupra nivelului la care îți dorești să ajungi. Mihaela Mihai, fostă jucătoare la CSM București

Cuvintele Bojanei Popovic au cântărit greu: „Concurența este foarte mare”

Totuși, chiar dacă a avut momente bune la CSM București, sportiva a părăsit clubul. Mutarea vine în contrast cu mesajul transmis anterior de Bojana Popovic, care spunea că vrea să ofere mai multe șanse jucătoarelor tinere.

„Faptul că am crescut în academia CSM și am ajuns la echipa mare înainte de a termina junioratul mă face să cred că am primit șansa de a demonstra. Sunt recunoscătoare pentru asta”, a spus aceasta.

Mihaela Mihai, în meciul CSM București - Brest, din finala mică a Ligii Campionilor EHF. Foto: Sport Pictures
Mihaela Mihai, în meciul CSM București - Brest, din finala mică a Ligii Campionilor EHF. Foto: Sport Pictures

Galerie foto (7 imagini)

Mihaela Mihai, în meciul CSM București - Brest, din finala mică a Ligii Campionilor EHF. Foto: Sport Pictures Mihaela Mihai și Cristina Neagu se salută după un meci din Liga Campionilor, în 2025. Foto: Sport Pictures Mihaela Mihai, Crina Pintea și Cristina Neagu, după un meci din Liga Florilor, în 2024. Foto: Sport Pictures Mihaela Mihai aruncă la poartă în meciul cu Universitatea Craiova, în 2022. Foto: Sport Pictures Mihaela Mihai, alături de Cristina Neagu, în 2022. Foto: Sport Pictures
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Întrebată la Digi Sport de Radu Naum, editorialist GOLAZO.ro și realizator TV, despre viitorul echipei naționale a României, Bojana Popovic a avut un sfat pentru jucătoarele tinere: să caute cât mai multe minute pentru a se dezvolta, nu să rămână rezerve la echipele de top.

Mihaela Mihai pare să fi urmat exact această recomandare.

Evident că într-un club care își propune să câștige Liga Campionilor concurența este foarte mare, iar uneori nu este ușor pentru o jucătoare tânără.

Cred că tocmai experiența asta m-a ajutat să mă dezvolt și să fiu mai pregătită pentru următorii pași din carieră”, a mai spus aceasta.

Mihaela Mihai: „Mă bucur că există o concurență atât de mare la echipa națională”

Miza este și naționala, unde ar avea posibilitatea să ajungă dacă își găsește constanța în Liga Florilor.

România va juca în septembrie, la București, la primul Final Four al EHF EURO Cup, alături de Norvegia, Danemarca și Ungaria. Competiția este programată pe 26 și 27 septembrie.

Apoi urmează Campionatul European, între 3 și 20 decembrie 2026, turneu găzduit de Polonia, România, Cehia, Slovacia și Turcia. România va juca în grupa B, la Cluj-Napoca, cu Norvegia, Elveția și Macedonia de Nord.

Cred că sunt într-un moment bun și mă bucur că există o concurență atât de mare la echipa națională, pentru că asta nu poate duce decât la progres. Încerc să mă concentrez pe ceea ce depinde de mine, să muncesc în fiecare zi și să am evoluții cât mai bune, care să mă ajute să-mi câștig locul la echipa națională. Mihaela Mihai, jucătoare la Dunărea Brăila

Mihaela Mihai, despre revenirea la Dunărea Brăila: „Îmi place direcția în care merge clubul”

Brăila este și locul în care cariera ei a primit primul impuls important. În februarie 2022, împrumutată de CSM București, Mihaela a debutat în Liga Florilor într-un meci Știința București - Dunărea Brăila, scor 23-31.

„Au fost mai mulți factori care au contat în decizia mea. În primul rând, îmi place foarte mult direcția în care merge clubul și ambiția pe care o are de a face performanță.

Este un proiect cu o perspectivă foarte frumoasă, în care sunt implicate multe jucătoare tinere și cred că este un mediu în care putem crește împreună.

A contat foarte mult și faptul că, în sezonul petrecut aici, m-am simțit extraordinar. Mi-am dorit să revin, să joc din nou în fața celui mai frumos public din țară și să răsplătesc încrederea pe care am primit-o încă de la începutul drumului meu în handbalul mare”, a spus Mihaela Mihai.

Dunărea Brăila a reușit și alte transferuri impresionante pentru sezonul 2026-2027:

  • Bianca Curmenț (29 de ani) - portar din circuitul echipei naționale
  • Cristina Laslo (30 de ani) - căpitanul naționalei României
  • Alisia Boiciuc (20 de ani) - una dintre cele mai promițătoare jucătoare ale generației sale

În meciul său de debut, în 2022, Mihai a marcat nu mai puțin de 6 goluri.

Îmi aduc aminte foarte bine de momentul acela. Totul s-a întâmplat foarte repede. În doar câteva zile am schimbat colectivul unei echipe de junioare cu cel al unei echipe de senioare. Pentru un copil de 17 ani nu a fost ușor la început. M-a surprins faptul că am reușit să gestionez atât de bine debutul. A fost un început la care nici nu îndrăzneam să mă gândesc. Mihaela Mihai, jucătoare la Dunărea Brăila

Cum a împăcat Mihaela Mihai handbalul cu facultatea: „Educația nu ar trebui lăsată niciodată pe planul doi”

Am întrebat-o pe Mihaela Mihai, care a terminat facultatea recent, cum a reușit să împace handbalul de performanță cu studiile.

„Este destul de greu, dar în același timp este și esențial. Indiferent de nivelul la care ajungi în sport, cred că educația nu ar trebui lăsată niciodată pe planul doi.

Sunt momente în care pare dificil să le împaci pe toate, dar dacă înțelegi cât de importantă este școala și îți organizezi bine timpul, poți face față în ambele domenii”, a mai spus sportiva.

Cu siguranță lumea nu vede toate sacrificiile care sunt în spatele performanței. În spatele celor 60 de minute sunt foarte multe ore de antrenament, recuperare, emoții, momente mai puțin bune și o viață personală pe care încerci să o gestionezi cât mai bine. Până la urmă, oamenii văd doar vârful icebergului și este normal să fie așa. Mihaela Mihai, jucătoare la Dunărea Brăila

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