„E fabulos” Cine este jucătorul lăudat de Mihai Rotaru: „O fază extraordinară” +9 foto
Mihai Rotaru FOTOMONTAJ: GOLAZO.ro / FOTO: IMAGO
Conference League

„E fabulos” Cine este jucătorul lăudat de Mihai Rotaru: „O fază extraordinară”

alt-text Gabriel Neagu
alt-text Publicat: 07.11.2025, ora 01:35
alt-text Actualizat: 07.11.2025, ora 01:35
  • Rapid Viena - U Craiova 0-1. Mihai Rotaru, patronul oltenilor, l-a lăudat pe Oleksandr Romanchuk (25 de ani) după ce a adus victoria.
  • Universitatea Craiova a obținut primul succes din grupa XXL a Conference League și a urcat pe loc de calificare în play-off.

Întrebat despre prestația lui Oleksandr Romanchuk, Mihai Rotaru l-a lăudat pe fundașul ucrainean.

Rapid Viena - U Craiova 0-1. Mihai Rotaru, fascinat de prestația lui Romanchuk

„E fabulos. Romanchuk acolo, exact cum se spune, ieși întreabă, ieși de cu capul. El a făcut toată faza și a venit la finalizare. Cam asta este. E o fază extraordinară”, a spus Mihai Rotaru, la Prima Sport.

Patronul oltenilor a dezvăluit și discuția pe care a avut-o cu oficialii unui club din Ucraina după ce îl transferase pe Romanchuk:

„Țin minte că ne-am întâlnit în cantonament cu cei de la Oleksandria. Am stat de vorbă cu ei. Deja aflaseră că l-am luat pe Romanchuk.

Încă nu se știa în presa românească, dar la ei se știa că l-am luat. Și au spus că: «Dacă l-ați luat pe Romanchuk, ați făcut o treabă extraordinară»”, a rememorat patronul echipei de pe „Ion Oblemenco”.

Mihai Rotaru crede în calificare: „Vom face noi o surpriză”

Mihai Rotaru a făcut calculele pentru calificarea în următoarea fază a competiției și crede că oltenii vor evolua în fazele eliminatorii ale Conference League.

Cu 7 puncte, statistic vorbind, ai șanse de 99% să mergi în play-off. Cred că în aceste 3 meci va fi o surprinză, pe care o vom face noi”, a declarat patronul lui U Craiova.

Clasamentul grupei Europa League

Poziție/EchipăGolPuncte
Zona echipelor care merg direct în optimi⤵️
1. Samsunspor7-09
2. Celje7-29
3. Mainz4-19
4. AEK Larnaca5-07
5. Lausanne5-17
6. Rayo Vallecano7-47
7. Strasbourg5-37
8. Fiorentina6-26
Zona echipelor care merg în play-off⤵️
9. Crystal Palace5-26
10. Shakhtar6-46
11. KuPS4-25
12. Rakow3-15
13. Drita3-25
14. Jagiellonia3-25
15. AEK Atena8-44
16. Sparta Praga4-24
17. Noah3-34
18. Rijeka2-24
19. Sigma Olomouc3-44
20. U CRAIOVA2-34
21. Shkendija2-34
22. Lincoln3-74
23. Lech Poznan7-63
24. Dinamo Kiev6-53
Zona echipelor eliminate⤵️
25. Legia3-43
26. Zrinjski5-73
27. Alkmaar2-73
28. Hacken3-42
29. Omonia2-32
30. Shelbourne0-21
31. Shamrock Rovers2-71
32. Breidablik0-51
33. Aberdeen2-91
34. Slovan Bratislava2-60
35. Hamrun Spartans0-50
36. Rapid Viena1-80

Programul Universității Craiova în Conference League

  • Rakow - U Craiova 2-0
  • U Craiova - FC Noah 1-1
  • Rapid Viena - U Craiova 0-1
  • 27 noiembrie, ora 19:45: U Craiova - FSV Mainz 05
  • 11 decembrie, ora 19:45: U Craiova - Sparta Praga
  • 18 decembrie, ora 22:00: AEK Atena - U Craiova

