„E fabulos” Cine este jucătorul lăudat de Mihai Rotaru: „O fază extraordinară”

Rapid Viena - U Craiova 0-1. Mihai Rotaru, patronul oltenilor, l-a lăudat pe Oleksandr Romanchuk (25 de ani) după ce a adus victoria.

Universitatea Craiova a obținut primul succes din grupa XXL a Conference League și a urcat pe loc de calificare în play-off.

Întrebat despre prestația lui Oleksandr Romanchuk, Mihai Rotaru l-a lăudat pe fundașul ucrainean.

„E fabulos. Romanchuk acolo, exact cum se spune, ieși întreabă, ieși de cu capul. El a făcut toată faza și a venit la finalizare. Cam asta este. E o fază extraordinară” , a spus Mihai Rotaru, la Prima Sport.

Patronul oltenilor a dezvăluit și discuția pe care a avut-o cu oficialii unui club din Ucraina după ce îl transferase pe Romanchuk:

„Țin minte că ne-am întâlnit în cantonament cu cei de la Oleksandria. Am stat de vorbă cu ei. Deja aflaseră că l-am luat pe Romanchuk.

Încă nu se știa în presa românească, dar la ei se știa că l-am luat. Și au spus că: «Dacă l-ați luat pe Romanchuk, ați făcut o treabă extraordinară»”, a rememorat patronul echipei de pe „Ion Oblemenco”.

Mihai Rotaru crede în calificare: „Vom face noi o surpriză”

Mihai Rotaru a făcut calculele pentru calificarea în următoarea fază a competiției și crede că oltenii vor evolua în fazele eliminatorii ale Conference League.

„ Cu 7 puncte, statistic vorbind, ai șanse de 99% să mergi în play-off. Cred că în aceste 3 meci va fi o surprinză, pe care o vom face noi ”, a declarat patronul lui U Craiova.

Clasamentul grupei Europa League

Poziție/Echipă Gol Puncte Zona echipelor care merg direct în optimi⤵️ 1. Samsunspor 7-0 9 2. Celje 7-2 9 3. Mainz 4-1 9 4. AEK Larnaca 5-0 7 5. Lausanne 5-1 7 6. Rayo Vallecano 7-4 7 7. Strasbourg 5-3 7 8. Fiorentina 6-2 6 Zona echipelor care merg în play-off⤵️ 9. Crystal Palace 5-2 6 10. Shakhtar 6-4 6 11. KuPS 4-2 5 12. Rakow 3-1 5 13. Drita 3-2 5 14. Jagiellonia 3-2 5 15. AEK Atena 8-4 4 16. Sparta Praga 4-2 4 17. Noah 3-3 4 18. Rijeka 2-2 4 19. Sigma Olomouc 3-4 4 20. U CRAIOVA 2-3 4 21. Shkendija 2-3 4 22. Lincoln 3-7 4 23. Lech Poznan 7-6 3 24. Dinamo Kiev 6-5 3 Zona echipelor eliminate⤵️ 25. Legia 3-4 3 26. Zrinjski 5-7 3 27. Alkmaar 2-7 3 28. Hacken 3-4 2 29. Omonia 2-3 2 30. Shelbourne 0-2 1 31. Shamrock Rovers 2-7 1 32. Breidablik 0-5 1 33. Aberdeen 2-9 1 34. Slovan Bratislava 2-6 0 35. Hamrun Spartans 0-5 0 36. Rapid Viena 1-8 0

Programul Universității Craiova în Conference League

0-1 27 noiembrie, ora 19:45 : U Craiova - FSV Mainz 05

: U Craiova - FSV Mainz 05 11 decembrie, ora 19:45 : U Craiova - Sparta Praga

: U Craiova - Sparta Praga 18 decembrie, ora 22:00: AEK Atena - U Craiova

