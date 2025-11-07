„E fabulos” Cine este jucătorul lăudat de Mihai Rotaru: „O fază extraordinară”

- Rapid Viena - U Craiova 0-1. Mihai Rotaru, patronul oltenilor, l-a lăudat pe Oleksandr Romanchuk (25 de ani) după ce a adus victoria.
- Universitatea Craiova a obținut primul succes din grupa XXL a Conference League și a urcat pe loc de calificare în play-off.
Întrebat despre prestația lui Oleksandr Romanchuk, Mihai Rotaru l-a lăudat pe fundașul ucrainean.
Rapid Viena - U Craiova 0-1. Mihai Rotaru, fascinat de prestația lui Romanchuk
„E fabulos. Romanchuk acolo, exact cum se spune, ieși întreabă, ieși de cu capul. El a făcut toată faza și a venit la finalizare. Cam asta este. E o fază extraordinară”, a spus Mihai Rotaru, la Prima Sport.
Patronul oltenilor a dezvăluit și discuția pe care a avut-o cu oficialii unui club din Ucraina după ce îl transferase pe Romanchuk:
„Țin minte că ne-am întâlnit în cantonament cu cei de la Oleksandria. Am stat de vorbă cu ei. Deja aflaseră că l-am luat pe Romanchuk.
Încă nu se știa în presa românească, dar la ei se știa că l-am luat. Și au spus că: «Dacă l-ați luat pe Romanchuk, ați făcut o treabă extraordinară»”, a rememorat patronul echipei de pe „Ion Oblemenco”.
Galerie foto (9 imagini)
Mihai Rotaru crede în calificare: „Vom face noi o surpriză”
Mihai Rotaru a făcut calculele pentru calificarea în următoarea fază a competiției și crede că oltenii vor evolua în fazele eliminatorii ale Conference League.
„Cu 7 puncte, statistic vorbind, ai șanse de 99% să mergi în play-off. Cred că în aceste 3 meci va fi o surprinză, pe care o vom face noi”, a declarat patronul lui U Craiova.
Clasamentul grupei Europa League
|Poziție/Echipă
|Gol
|Puncte
|Zona echipelor care merg direct în optimi⤵️
|1. Samsunspor
|7-0
|9
|2. Celje
|7-2
|9
|3. Mainz
|4-1
|9
|4. AEK Larnaca
|5-0
|7
|5. Lausanne
|5-1
|7
|6. Rayo Vallecano
|7-4
|7
|7. Strasbourg
|5-3
|7
|8. Fiorentina
|6-2
|6
|Zona echipelor care merg în play-off⤵️
|9. Crystal Palace
|5-2
|6
|10. Shakhtar
|6-4
|6
|11. KuPS
|4-2
|5
|12. Rakow
|3-1
|5
|13. Drita
|3-2
|5
|14. Jagiellonia
|3-2
|5
|15. AEK Atena
|8-4
|4
|16. Sparta Praga
|4-2
|4
|17. Noah
|3-3
|4
|18. Rijeka
|2-2
|4
|19. Sigma Olomouc
|3-4
|4
|20. U CRAIOVA
|2-3
|4
|21. Shkendija
|2-3
|4
|22. Lincoln
|3-7
|4
|23. Lech Poznan
|7-6
|3
|24. Dinamo Kiev
|6-5
|3
|Zona echipelor eliminate⤵️
|25. Legia
|3-4
|3
|26. Zrinjski
|5-7
|3
|27. Alkmaar
|2-7
|3
|28. Hacken
|3-4
|2
|29. Omonia
|2-3
|2
|30. Shelbourne
|0-2
|1
|31. Shamrock Rovers
|2-7
|1
|32. Breidablik
|0-5
|1
|33. Aberdeen
|2-9
|1
|34. Slovan Bratislava
|2-6
|0
|35. Hamrun Spartans
|0-5
|0
|36. Rapid Viena
|1-8
|0
Programul Universității Craiova în Conference League
- Rakow - U Craiova 2-0
- U Craiova - FC Noah 1-1
- Rapid Viena - U Craiova 0-1
- 27 noiembrie, ora 19:45: U Craiova - FSV Mainz 05
- 11 decembrie, ora 19:45: U Craiova - Sparta Praga
- 18 decembrie, ora 22:00: AEK Atena - U Craiova