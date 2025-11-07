Rapid Viena - U Craiova 0-1. Oleksandr Romanchuk (25 de ani), marcatorul singurului gol al partidei, a avut o reacție euforică după succes.

Universitatea Craiova a obținut prima victorie din grupa de Conference League și a urcat pe loc de calificare în play-off.

La finalul meciului de pe Allianz Stadion, Oleksandr Romanchuk a fost copleșit de emoții.

Rapid Viena - U Craiova 0-1 . Romanchuk, euforic după victorie: „Îmi vine să plâng”

„ Sunt foarte fericit. Este o emoție pozitivă. Am făcut istorie pentru clubul nostru. Atmosfera a fost foarte bună. Mulțumesc suporterilor care au venit până aici ”, a declarat Oleksandr Romanchuk, la Digi Sport.

Sunt fericit, dar îmi vine să plâng pentru că am muncit foarte mult. Oleksandr Romanchuk, fundaș U Craiova

Oleksandr Romanchuk, despre gol: „Nu exersăm asta la antrenament”

Fundașul ucrainean a marcat, în minutul 38, după ce a reluat pe spațiul porții o centrare trimisă de Carlos Mora.

„În primul rând sunt fundaș, dar da. Se întâmplă în joc să ajungi în fața porții, dar, bineînțeles meseria mea este de fundaș.

Nu exersăm asta în antrenament. Trebuia să înscriu la cum mi-a centrat Mora”, a continuat stoperul, la flash-interviu.

Oleksandr Romanchuk a mai marcat un gol european, în preliminariile conference League, împotriva celor de la FK Sarajevo, 4-0.

Clasamentul grupei Europa League

Poziție/Echipă Gol Puncte Zona echipelor care merg direct în optimi⤵️ 1. Samsunspor 7-0 9 2. Celje 7-2 9 3. Mainz 4-1 9 4. AEK Larnaca 5-0 7 5. Lausanne 5-1 7 6. Rayo Vallecano 7-4 7 7. Strasbourg 5-3 7 8. Fiorentina 6-2 6 Zona echipelor care merg în play-off⤵️ 9. Crystal Palace 5-2 6 10. Shakhtar 6-4 6 11. KuPS 4-2 5 12. Rakow 3-1 5 13. Drita 3-2 5 14. Jagiellonia 3-2 5 15. AEK Atena 8-4 4 16. Sparta Praga 4-2 4 17. Noah 3-3 4 18. Rijeka 2-2 4 19. Sigma Olomouc 3-4 4 20. U CRAIOVA 2-3 4 21. Shkendija 2-3 4 22. Lincoln 3-7 4 23. Lech Poznan 7-6 3 24. Dinamo Kiev 6-5 3 Zona echipelor eliminate⤵️ 25. Legia 3-4 3 26. Zrinjski 5-7 3 27. Alkmaar 2-7 3 28. Hacken 3-4 2 29. Omonia 2-3 2 30. Shelbourne 0-2 1 31. Shamrock Rovers 2-7 1 32. Breidablik 0-5 1 33. Aberdeen 2-9 1 34. Slovan Bratislava 2-6 0 35. Hamrun Spartans 0-5 0 36. Rapid Viena 1-8 0

Programul Universității Craiova în Conference League

Rakow - U Craiova 2-0

2-0 U Craiova - FC Noah 1-1

- FC Noah 1-1 Rapid Viena - U Craiova 0-1

0-1 27 noiembrie, ora 19:45 : U Craiova - FSV Mainz 05

: U Craiova - FSV Mainz 05 11 decembrie, ora 19:45 : U Craiova - Sparta Praga

: U Craiova - Sparta Praga 18 decembrie, ora 22:00: AEK Atena - U Craiova

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport