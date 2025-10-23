FCSB - BOLOGNA 1-2. Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a vorbit despre eșecul din Europa League.

FCSB a pierdut partida din etapa #3 și rămâne astfel cu doar 3 puncte acumulate, grație victoriei obținute cu Go Ahead Eagles, scor 0-1.

FCSB - BOLOGNA. Mihai Stoica: „Au fost avantajați de deciziile arbitrului”

„Cred că era maximul pe care îl puteau obține în condițiile acestui arbitraj. Unele decizii nu le-am înțeles absolut deloc.

Dacă italienii schimbă la pauză ambii jucători care trebuiau eliminați, dacă la Olaru nu e eliminare, când îi sparge fața... Ce ar fi trebuit să facă, să-i rupă capul? Nu înțeleg!

Când un jucător își împinge adversarul în careu și VAR-ul nici măcar nu intervine... Eu n-am înțeles asta. Am jucat o oră la nivelul adversarilor și am avut chiar și momente în care am fost peste, ceea ce poate însemna un început.

Din păcate, golurile primite și arbitrajul au fost obstacole de netrecut pentru noi astăzi. Bologna e o super echipă, dar uite că am chinuit-o. Cred totuși că au fost avantajați de deciziile de neînțeles ale arbitrului.

Dacă aveam penalty poate făceam 2-2 și mai era de jucat. Am fost bine de tot în repriza a doua, am jucat în careul lor”, a declarat Mihai Stoica, conform primasport.ro.

FOTO. Penalty-ul cerut de FCSB

Mihai Stoica: „Ne simțim pe fundul prăpastiei”

Oficialul campioanei a vorbit și despre situația echipei care abia reușește să adune puncte în Liga 1:

„E repetabil parcursul de anul trecut, s-au mai văzut minuni în fotbal. Eu mă gândesc cu groază la ce se va întâmpla până în ianuarie. Suntem obligați să jucăm cu echipa de acum, nu putem recupera jucători importanți și așa mai departe.

Trebuie să începem să câștigăm. Am crezut că victoriile fără gol primit, împotriva Galațiului și Craiovei, au reprezentat declick-ul, însă nu a fost așa. Ne simțim pe fundul prăpastiei. De aici nu putem decât să urcăm, nu avem unde să coborâm”.

Clasamentul grupei Europa League

Poziție/Echipă Gol Puncte Zona echipelor care merg direct în optimi⤵️ 1. Midtjylland 8-2 9 2. Braga 5-0 9 3. Lyon 5-0 9 4. Dinamo Zagreb 7-3 7 5. Viktoria Plzen 6-2 7 6. Freiburg 5-2 7 7. Ferencvaros 5-3 7 8. Brann 5-2 6 Zona echipelor care merg în play-off⤵️ 9. Celta Vigo 6-4 6 10. Aston Villa 4-2 6 11. Lille 6-5 6 12. Eagles 4-3 6 13. Young Boys 6-6 6 14. Fenerbahce 4-4 6 15. FC Porto 3-3 6 16. Real Betis 4-2 5 17. Nottingham 6-5 4 18. Bologna 3-3 4 19. Genk 1-1 4 20. PAOK 5-6 4 21. Celtic 3-4 4 22. Panathinaikos 6-6 3 23. AS Roma 3-4 3 24. FC Basel 3-4 3 Zona echipelor eliminate⤵️ 25. Feyenoord 3-4 3 26. Ludogorets 4-6 3 27. Sturm Graz 3-5 3 28. FCSB 2-4 3 29. Stuttgart 2-4 3 30. Steaua Roșie 2-5 1 31. Malmo 2-6 1 32. Maccabi Tel-Aviv 1-6 1 33. Nice 3-6 0 34. Salzburg 2-6 0 35. FC Utrecht 0-4 0 36. Rangers 1-6 0

Programul FCSB în Europa League:

Go Ahead Eagles (Olanda) - FCSB 0-1

0-1 FCSB - Young Boys (Elveția) 0-2

- Young Boys (Elveția) 0-2 FCSB - Bologna 1-2

- Bologna 1-2 6 noiembrie, 19:45: Basel (Elveția) - FCSB

Basel (Elveția) - FCSB 27 noiembrie, 22:00: Steaua Roșie (Serbia) - FCSB

Steaua Roșie (Serbia) - FCSB 11 decembrie, 22:00: FCSB - Feyenoord (Olanda)

FCSB - Feyenoord (Olanda) 22 ianuarie 2026, 22:00: Dinamo Zagreb (Croația) - FCSB

Dinamo Zagreb (Croația) - FCSB 29 ianuarie 2026, 22:00: FCSB - Fenerbahce (Turcia)

VIDEO. Declarațiile lui Florin Tănase după FCSB - Bologna 1-2

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport